Nhà phố, biệt thự khu vực này bất ngờ tăng vọt giao dịch lập mặt bằng giá mới, “soi” lý do phía sau

Báo cáo thị trường nhà phố - biệt thự Tp.HCM và vùng phụ cận quý 2/2025 của DKRA Consulting chỉ ra, phân khúc này ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, nguồn cung và lượng tiêu thụ đạt mức tăng lần lượt là 64% và gấp 5,9 lần so với quý 2/2024.

Đáng chú ý là sức cầu chung của toàn thị trường phục hồi rõ nét với khoảng 3.438 giao dịch thành công trong quý. Dẫu vậy, theo đơn vị này, lượng tiêu thụ chỉ mang tính cục bộ và tập trung ở thị trường Long An (cũ) - khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ "hiệu ứng chủ đầu tư lớn đổ bộ thị trường" miền Nam. Đồng thời, nguồn cung mới cũng đến chủ yếu từ khu vực này khi chiếm hơn 91% lượng sản phẩm mở bán mới ra thị trường.

Theo dữ liệu quý 2/2025 của DKRA Consulting, giao dịch nhà phố - biệt thự tăng mạnh, tập trung tại thị trường Long An (cũ).

Ghi nhận cho thấy, suốt thời gian qua, nguồn cung nhà phố, biệt thự phần lớn tập trung tại thị trường Long An (cũ, nay là Tây Ninh) với sự hiện diện của các khu đô thị quy mô lớn từ hàng chục đến hàng trăm ha.

Từ đầu năm đến nay, động thái liên tục bung hàng của các chủ đầu tư càng khiến thị trường khu vực này trở nên sôi động. Phải kể đến KĐT Vinhomes Green City quy mô gần 200ha của Tập đoàn Vingroup. Dự án với 2.900 căn nhà thấp tầng, chỉ sau khoảng thời gian ngắn bung thị trường đã nhận hàng ngàn booking đối với nhà phố.

Hay mới đây, Nam Long cho biết, đơn vị đang nhận booking phân khu mới hạng sang The Pearl thuộc KĐT Waterpoint 355ha với các sản phẩm biệt thự, villa số lượng giới hạn, có diện tích từ 256-800m2.

Một dự án khác là Eco Retreat Eco Park với 7.700 sản phẩm quy mô hơn 200ha tiếp tục bung các sản phẩm ra thị trường và ghi nhận giao dịch tích cực.

Ngoài ra, Vinhomes Tân Mỹ, Vinhomes Cần Giuộc, La Homes, An Huy Việt Mỹ, Agora City, Golden River City... đều là các KĐT quy mô cung cấp nguồn cung nhà phố, biệt thự dồi dào cho thị trường Long An trong giai đoạn tới.

Có thể thấy, động thái độ bộ làm dự án của các "ông lớn" như Vingroup, Nam Long, Eco Park, Bim Group, Sunroup, Phú Mỹ Hưng... là lý do khiến bức tranh bất động sản Long An (cũ) đổi thay từng ngày. Nếu Tp.HCM liên tục thiếu hụt nguồn cung mới thì Long An (cũ) là địa bàn thay thế với sự lựa chọn đa dạng sản phẩm mới suốt nhiều năm qua. Đáng nói, sức cầu ghi nhận tích cực ở một số dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, sản phẩm chất lượng.

Báo cáo thị trường quý 2/2025 của CBRE mới đây cũng cho thấy, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM tiếp tục hạn chế, giá bán cao đã thúc đẩy nhu cầu đến các thị trường thay thế như Bình Dương, Long An và Đồng Nai. Trong đó, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại Long An (cũ) chiếm chủ lực với gần 4.400 căn mở bán mới, cao gấp 33 lần so với nguồn cung mới tại Tp.HCM trong cùng giai đoạn.

Cùng với đó, giá bán nhà phố, biệt thự tại khu vệ tinh thiết lập ngưỡng mới so với cùng kì năm ngoái, "rượt đuổi" mức độ tăng giá của BĐS Tp.HCM. Cụ thể, mức tăng giá ghi nhận trong quý 2/2025 tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai (cũ) lần lượt là 28%, 21% và 2% trong vòng 1 năm; trong khi tại Tp.HCM (cũ) giảm -3%/năm. Dự báo của CBRE, từ nay đến năm 2027, giá phân khúc nhà phố, biệt thự tại Long An tiếp tục tăng trung bình 12%/năm – mức cao nhất so với các khu vực khác (Bình Dương 4%, Đồng Nai 6%, Tp.HCM -1%).

Giá bán sơ cấp nhà phố, biệt thự tại khu vệ tinh Tp.HCM thiết lập ngưỡng mới trong quý 2/2025. Nguồn: CBRE Vietnam.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, theo CBRE, 80% nguồn cung thấp tầng vẫn tập trung chủ yếu ở các khu vực vệ tinh Tp.HCM (chiếm 80%), trong đó Long An chiếm số lượng lớn. Tốc độ giãn dân nhờ động lực phát triển từ hạ tầng và sáp nhập tỉnh thành trở thành chất xúc tác khiến sức cầu và mặt bằng giá bán các khu vực này tiếp tục gia tăng.

Bà Dương Thị Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam nhấn mạnh, tính đến quý 2/2205, với khoảng cách giá bán của các thị trường vệ tinh thấp hơn giá bán tại Tp.HCM từ 50%-80% (lần lượt cho thị trường căn hộ và BĐS gắn liền với đất) cùng với nguồn cung tương lai dồi dào hơn thì dư địa tăng giá tại các thị trường này còn rất lớn. Dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong ba năm tới đạt 9%- 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6%-12%/năm cho thị trường nhà phố, biệt thự.

"Một số dự án quy mô lớn được phát triển dưới dạng đô thị đa chức năng sẽ thúc đẩy nhu cầu giãn dân về khu vực vệ tinh Tp.HCM. Khi tiện ích đô thị, hạ tầng kết nối hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tiếp tục tác động đến nhu cầu cũng như mặt bằng giá bất động sản của các dự án", bà Dung nhấn mạnh.