Bài học từ hoàng gia Anh: Thu nhập cao, đa dạng nhưng vẫn sống tiết kiệm

Nguồn thu nhập đa dạng của thành viên hoàng gia Anh

Thu nhập của hoàng gia Anh rất đa dạng, điều này cũng giúp giảm thiểu rủi ro với dòng tiền thu vào. Nếu có những rắc rối với nguồn thu này, họ vẫn có thể duy trì với những thu nhập khác.

Ảnh: Getty Images

1. Danh mục đất đai và các tài sản khác

Hiện tại, một trong những nguồn thu nhập của thành viên hoàng gia Anh đến từ Duchy of Lancaster - danh mục đất đai và các tài sản khác thuộc về gia đình hoàng gia trong hàng trăm năm. Ước tính giá trị tài sản ròng của nó là 715 triệu đô la (16,8 nghìn tỷ đồng) bao gồm 18.433 hecta đất. Theo Journal, nó mang lại lợi nhuận đã nhận 27 triệu đô la (635 tỷ đồng) vào năm 2019.

Ngoài ra, Duchy of Cornwall, một khu bất động sản khác thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia là - đã chi trả cho Vua Charles III lúc đó vẫn là Thân vương xứ Wales 28,1 triệu đô la (661 tỷ đồng), The Journal đưa tin. Trước khi qua đời, Nữ hoàng và Thân vương xứ Wales đã kiểm soát hiệu quả phần lớn tài sản của gia đình hoàng gia và chia nhỏ các khoản thanh toán để hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình. Trong năm 2020, Thái tử William và Hoàng tử Harry nhận tổng cộng 7,8 triệu đô la (183,5 tỷ đồng) từ Duchy of Cornwall.

Khách sạn Savoy nằm trong khối bất động sản Duchy of Lancaster. Ảnh: Michaelpuche/Shutterstock

2. Trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant)

Đây là khoản tiền được lấy từ Crown Estate - tập hợp các vùng đất và tài sản ở Vương quốc Anh thuộc về hoàng gia. Hàng năm, vị quốc vương trị vì được chia một khoản tiền tương đương 25% lợi nhuận của Crown Estate. The Wall Street Journal đưa tin, khoản tài trợ đạt tổng cộng 107,1 triệu đô la (2,52 nghìn tỷ đồng) vào năm 2019.

3. Khối tài sản khổng lồ của Nữ hoàng Elizabeth II

Lúc còn sống, theo Wall Street Journal, Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu lâu đài Balmoral tại Scotland và khu bất động sản Sandringham tại miền Đông nước Anh, một bộ sưu tập nghệ thuật lớn và các tài sản quý giá khác đã được truyền lại từ các vị vua trước đó. Ước tính khối tài sản của Nữ hoàng Elizabeth II lên tới 500 triệu đô la (11,8 nghìn tỷ đồng).

Lâu đài Balmoral. Andrew Milligan - Hình ảnh WPA Pool/ Getty

Dù vậy, hoàng gia Anh vẫn có lối sống rất tiết kiệm

Với khối tài sản khổng lồ và thu nhập cao đấy, hoàng gia Anh hoàn toàn có thể có 1 cuộc sống sang chảnh. Song, thực thế, hầu hết các thành viên gia đình hoàng gia đều có cuộc sống tiết kiệm đáng kinh ngạc.

1. Tái sử dụng đồ cũ

Nữ hoàng Elizabeth II, thường xuyên tái sử dụng đồ cũ. Bà đã từng "giải cứu" 1 chiếc ga trải giường để làm thành vỏ đệm. Ngoài ra, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ mở giấy gói và ruy băng cẩn thận để có thể tái sử dụng cho những lần sau nữa. Tương tự như vậy, bà không ngại nhân viên nhà bếp của mình sử dụng những chiếc nồi và chảo từ những năm 1800.

Thói quen này dường như được truyền đến đời con cháu, dù là thành viên hoàng gia Anh nhưng mặc quần áo cũ của anh trai hay chị gái lại điều thường xuyên được bắt gặp. Vào đầu năm 2019, Công chúa Charlotte - con gái của Thái tử William và Công nương Kate Middleton đã mặc lại áo cardigan của anh trai mình là Hoàng tử George. Công chúa Charlotte cũng từng được phát hiện đi đôi giày mà chú của cô là Hoàng tử Harry đi hơn 30 năm trước.

Bên cạnh đó, trong 1 sự kiện vào năm 2019, công nương Kate đã diện 1 mẫu áo khoác đã từng được cô mặc 3 lần trước đó. Cô còn được biết đến là người thường xuyên mắc lại đồ áo cũ với những biến tấu khiến cho bộ quần áo không hề nhàm chán.

Năm 2016, Hoàng tử Harry được phát hiện tại một siêu thị Waitrose, The Sun đưa tin. Người ta thấy anh mua một hộp ngũ cốc, một số trái cây và một bữa ăn đóng gói sẵn đang được bán, và mang những món quà về nhà trong một chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng.

Mẫu áo khoác từng được công nương Kate diện 4 lần - Ảnh: Internet

2. Sử dụng những sản phẩm bình dân

Thái tử William và Công nương Kate là những người thích mua sắm tại IKEA - nơi bán nội thất của Thuỵ Điển với giá cả phải chăng. Theo Mirror đưa tin, vào năm 2018, họ đã tiết lộ rằng một số đồ nội thất trong phòng của con mình được mua từ thương hiệu này.

Thái tử William đã sử dụng vé máy bay hạng tiết kiệm trên chuyến bay của American Airlines từ Memphis đến Dallas vào năm 2014. Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã đi hạng phổ thông trên British Airways để chào đón Năm mới 2018 ở Nice.

Bên cạnh đó, Nữ hoàng Elizabeth II yêu thích sơn móng tay của Essie với giá chỉ 10 USD (khoảng 235 nghìn đồng).

Ảnh: Shutterstock

3. Cắt giảm các tiện ích không cần thiết

Theo tờ Daily Mirror, Nữ hoàng Elizabeth II chỉ sử dụng 6 trong số 775 phòng trong cung điện rộng lớn. Ngoài ra, để tiết kiệm điện hơn bà đã từng từng đặt biển báo nhắc nhở nhân viên tắt đèn khi không sử dụng và thậm chí còn tự mình kiểm tra cung điện. Nữ hoàng Elizabeth II đã quyết định cấm sử dụng bóng đèn có công suất lớn hơn 40 watt.

Theo Insider, Readersdigest