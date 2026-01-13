Sỏi đường tiết niệu ở trẻ em: Phát hiện muộn có thể gây suy thận

Khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận một bệnh nhi nam 12 tuổi nhập viện vì đau quặn vùng hông trái, nôn ói, tiểu đục kèm sốt nhẹ. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị sỏi kẹt 1/3 dưới niệu quản trái, gây tắc nghẽn đường tiểu, nhiễm trùng tiết niệu và ứ nước thận trái. Sau khi ổn định tình trạng nhiễm trùng, ekip do BS.CKII Phan Tấn Đức và ThS.BS Nguyễn Bình An đã tiến hành nội soi lấy sỏi, giúp trẻ hồi phục nhanh, ít đau và hạn chế xâm lấn.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 3 năm gần đây, mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 30 trường hợp trẻ mắc sỏi đường tiết niệu, trong đó gần 20 trường hợp phải can thiệp phẫu thuật. Đáng lo ngại, không ít trẻ được đưa đến viện muộn khi đã xuất hiện biến chứng như ứ nước thận, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng, thậm chí suy giảm chức năng thận.

Ở trẻ em, sỏi có thể hình thành tại thận, niệu quản, bàng quang hoặc niệu đạo. Triệu chứng thường không điển hình, dễ bị nhầm với đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc viêm đường tiểu thông thường. Một số trẻ chỉ biểu hiện mơ hồ như quấy khóc, biếng ăn, sốt không rõ nguyên nhân, khiến việc chẩn đoán bị trì hoãn.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, sỏi đường tiết niệu ở trẻ có xu hướng gia tăng do chế độ ăn mặn, ít uống nước, lạm dụng thức ăn nhanh, nước ngọt có gas và tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ứ nước thận kéo dài, viêm thận – bể thận, tăng huyết áp và suy thận mạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lâu dài của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như đau hông lưng từng cơn, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, tiểu máu hoặc sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh tại nhà có thể che lấp triệu chứng và làm chậm trễ chẩn đoán. Khi nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Thận - Niệu Nhi để được thăm khám, siêu âm và điều trị kịp thời, nhằm bảo tồn chức năng thận và hạn chế biến chứng lâu dài.