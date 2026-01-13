Xoay cẳng chân 180 độ tạo khớp gối mới cho bé trai 5 tuổi

Theo gia đình, trẻ được phát hiện bất thường xương đùi từ khi mẹ mang thai tháng thứ 5. Sau sinh, trẻ bị trật khớp háng bẩm sinh và đã được phẫu thuật khi 17 tháng tuổi. Dù chức năng khớp háng cải thiện, biến dạng xương đùi và khớp gối vẫn tiến triển nặng, khiến chiều dài hai chi chênh lệch rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

TS.BS Hoàng Hải Đức, Trưởng Khoa Chỉnh hình, cho biết thiểu sản xương đùi bẩm sinh (Congenital Femoral Deficiency - CFD) là bệnh lý rất hiếm, tỷ lệ mắc ước tính từ 1/52.000 đến 1/200.000 trẻ sinh sống. Trường hợp nặng thường kèm biến dạng chi, hạn chế vận động và nguy cơ tàn tật lâu dài nếu không được điều trị phù hợp.

Sau quá trình hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật Rotationplasty - kỹ thuật chỉnh hình phức tạp, trong đó đoạn xương đùi và khớp gối bệnh lý được cắt bỏ, cẳng chân được xoay 180 độ để khớp cổ chân đảm nhiệm vai trò chức năng của khớp gối. Khi kết hợp với chân giả, trẻ có thể thực hiện động tác gấp - duỗi sinh lý, giúp đi lại tự nhiên và hiệu quả hơn so với phương pháp cắt cụt truyền thống.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3,5 giờ và diễn ra an toàn. Sau mổ, bệnh nhi được theo dõi sát tuần hoàn chi, kiểm soát đau và tập phục hồi chức năng sớm. Sau khoảng 4 tuần, xương liền tốt, tuần hoàn ổn định, trẻ đã thực hiện được các động tác gấp - duỗi chủ động.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi lâu dài và phục hồi chức năng chuyên sâu. Khi đến độ tuổi phù hợp, trẻ sẽ được lắp chân giả chức năng, mở ra cơ hội đi lại độc lập và hòa nhập cuộc sống.

Thành công của ca phẫu thuật khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật chỉnh hình phức tạp tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc dị tật xương bẩm sinh nặng.