Bụng to bất thường, phát hiện ung thư tinh hoàn lạc chỗ khổng lồ

Ung thư tinh hoàn là bệnh ác tính không hiếm gặp ở nam giới trẻ. Tuy nhiên, với những trường hợp tinh hoàn không xuống bìu (tinh hoàn lạc chỗ), khối u có thể âm thầm phát triển trong ổ bụng và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Mới đây, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nam bệnh nhân sinh năm 1991 nhập viện vì bụng to nhanh trong thời gian ngắn, kèm cảm giác sờ thấy khối cứng vùng hạ vị. Người bệnh không đau dữ dội, không sốt, khiến việc phát hiện ban đầu gặp nhiều khó khăn và dễ nhầm với các khối u ổ bụng khác.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bìu người bệnh không có tinh hoàn tương ứng. Kết hợp chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được xác định mắc ung thư tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng, khối u kích thước rất lớn và đã di căn hạch.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u tinh hoàn và vét hạch vùng, sau đó tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ. BS Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học cho biết đây là ca phẫu thuật khó do khối u lớn, nguy cơ dính vào các cơ quan lân cận; đặc biệt, vét hạch quanh động mạch chủ bụng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Nam học, Tiết niệu, Phẫu thuật bụng, Tim mạch, Gây mê hồi sức. Khối u đã được lấy trọn vẹn, hiện người bệnh tiếp tục điều trị hóa chất và theo dõi sau mổ.

Các chuyên gia cảnh báo, tinh hoàn không xuống bìu là bất thường bẩm sinh, làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn nhiều lần so với bình thường. Nam giới cần đi khám sớm khi có dấu hiệu bụng to bất thường, đau bụng kéo dài hoặc sờ thấy khối lạ, đồng thời không bỏ qua việc kiểm tra tinh hoàn để phát hiện bệnh kịp thời.