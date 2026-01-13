Bóng cười: "Nước mắt" sau những cuộc vui và lời cảnh báo từ chuyên gia

Dưới ánh đèn của các tụ điểm giải trí, "bóng cười" (khí N₂O) đang được nhiều người trẻ sử dụng như một cách giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, phía sau cảm giác hưng phấn ngắn ngủi là những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo BSCKII. Lê Thị Phương Thảo - Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, khí N₂O tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác khoái cảm.

Chỉ sau vài giây hít khí, người sử dụng có thể cảm thấy sảng khoái, lâng lâng, giảm lo âu. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ kéo dài trong vài phút, khiến người dùng phải liên tục hít thêm để duy trì cảm giác hưng phấn. Đây chính là "cái bẫy" dẫn đến việc tăng liều nhanh chóng và hình thành sự lệ thuộc về mặt tâm thần.

"Nhiều người lầm tưởng bóng cười không gây nghiện vì không có triệu chứng cai vật vã rõ rệt. Nhưng thực tế, não bộ ghi nhớ rất mạnh cảm giác hưng phấn đó, khiến người dùng khó kiểm soát hành vi sử dụng," BSCKII. Lê Thị Phương Thảo phân tích.

Một trong những hậu quả nặng nề nhất của việc lạm dụng khí N₂O là tổn thương hệ thần kinh. Khí này có khả năng bất hoạt vitamin B12 - yếu tố quan trọng giúp duy trì lớp myelin bảo vệ dây thần kinh.

Hậu quả là người bệnh có thể bị tổn thương tủy sống, thoái hóa sợi trục thần kinh, biểu hiện bằng tê bì tay chân, đi lại loạng choạng, yếu liệt chi, thậm chí mất khả năng vận động nếu không được điều trị kịp thời.

Bên cạnh tổn thương thần kinh, khí cười còn gây rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Viện Sức khỏe Tâm thần từng tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ nhập viện trong tình trạng loạn thần sau thời gian dài sử dụng bóng cười.

Điển hình là một nam bệnh nhân 22 tuổi, có tiền sử sử dụng 30-40 quả bóng mỗi lần. Ngoài yếu liệt tay chân, bệnh nhân còn xuất hiện hoang tưởng bị theo dõi, sợ hãi vô cớ, rối loạn hành vi.

"Đây là biểu hiện loạn thần do lạm dụng chất. Điều đáng lo ngại là tổn thương tâm thần có thể kéo dài ngay cả khi đã ngừng sử dụng" - BSCKII. Lê Thị Phương Thảo cảnh báo.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bóng cười không phải trò giải trí vô hại. Việc sử dụng dù chỉ một lần cũng tiềm ẩn nguy cơ, bởi ngưỡng gây tổn thương và mức độ đáp ứng của mỗi cơ thể là khác nhau.

Người có các biểu hiện như tê bì tay chân, mệt mỏi kéo dài, khó tập trung, rối loạn cảm xúc hoặc ảo giác sau khi sử dụng bóng cười cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

"Điều trị không chỉ dừng lại ở bổ sung vitamin B12 hay phục hồi chức năng, mà cần can thiệp tâm lý, tâm thần để giúp người bệnh thoát khỏi sự lệ thuộc vào cảm giác hưng phấn giả tạo" - BSCKII. Lê Thị Phương Thảo khuyến cáo.

Bóng cười có thể mang lại tiếng cười nhất thời, nhưng cái giá phải trả có thể là sức khỏe, tinh thần và cả tương lai của người sử dụng.