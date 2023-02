"Siêu nhóm nữ" nhà SM sẽ tan rã?

Lời chia sẻ của Taeyeon trong buổi fansign khiến nhiều người cho rằng GOT The Beat sẽ tan rã

Mới đây, "siêu nhóm nữ" nhà SM GOT The Beat bao gồm loạt idol đình đám BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Wendy, Seulgi (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa) đã có buổi fansign (ký tặng) cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên ở cuối buổi fansign, Taeyeon bất ngờ chia sẻ: "Buổi ký tặng đầu tiên và cũng là cuối cùng của GOT The Beat đã kết thúc". Lời nói này của Taeyeon khiến nhiều người đặt nghi vấn nhiều khả năng nhóm nhạc này sẽ tan rã.

Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã có những phản ứng trái chiều. Một số người bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đa phần đều ủng hộ nếu như điều này thực sự xảy ra. Nguyên nhân được cho là do thành tích nhạc số cho sản phẩm âm nhạc ra mắt mới nhất của GOT The Beat gây nhiều thất vọng.

Theo đó trong màn trở lại với ca khúc Stamp On It, nhóm chỉ đạt gần 20 nghìn lượt đặt mua album trước trên K4town. Đây là một con số vô cùng thấp đối với nhóm nhạc đến từ SM. So sánh với những album gần đây của các nhóm nữ có thành viên góp mặt trong GOT The Beat thì con số này có thể bị xem là rất tệ. Cũng ở thời điểm này, người hâm mộ còn đòi công ty cho "siêu nhóm nữ" này tan rã.