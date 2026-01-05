Shipper khổ nhất Việt Nam, cả nước gọi 2 tiếng: Sư phụ!

Khi mua sắm online ngày càng thịnh hành, shipper dần trở thành gương mặt quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Nhà nhà đặt hàng, người người chờ ship, mỗi vùng mỗi nếp sinh hoạt, mỗi nơi một kiểu văn hóa, vô tình tạo nên đủ dạng tình huống xoay quanh việc giao - nhận hàng.

Với công việc shipper, nhiều người vẫn hay đùa rằng "khổ nhất Việt Nam" có lẽ là các anh em ở Hà Giang. Bởi ngày nào ra đường cũng phải băng qua sườn đồi, leo dốc, ôm cua trên những cung đèo ngoằn ngoèo nối tiếp nhau. Có những đơn hàng nhìn trên bản đồ tưởng chừng rất gần, nhưng khi chạy thực tế mới thấy quãng đường dài hun hút, không phải ai cũng đủ tự tin để cầm lái.

Hà Giang nổi tiếng với cảnh đẹp nao lòng, nhưng đường sá nơi đây lại được xếp vào nhóm khó đi và tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi dày đặc những cung đèo cao, dốc gắt, khúc cua liên tiếp. Chính vì vậy, shipper ở Hà Giang cũng được đánh giá là những người cứng tay lái, rành địa hình và có nhiều kinh nghiệm chạy đường đèo, bởi chỉ khi đủ tự tin và vững vàng mới có thể ngày nào cũng "vượt ải" địa hình để giao hàng.

Trong thực tế giao nhận, shipper Hà Giang thường giao hàng tận nhà ở khu vực trung tâm thành phố hoặc những tuyến đường dễ tiếp cận. Còn với các khu vực xa, khó tìm hoặc đường đi quá phức tạp, hàng hóa sẽ được tập kết tại những điểm nhận cố định như bến xe, nhà xe, nhà văn hóa… tùy theo đơn vị vận chuyển cũng như nhu cầu, thỏa thuận của khách hàng.

