Không phải mê tín, nhưng 3 tuổi này nên sắm ngay chiếc áo đỏ trong tháng 1: Xua tan vận xui, dọn đường đón Thần Tài

Người ta vẫn thường bảo "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Giữa những ngày tháng 1 bận rộn với hàng tá deadline cuối năm và những lo toan sắm sửa cho Tết, đôi khi chúng ta cảm thấy hụt hơi, năng lượng chùng xuống. Lúc này, trang phục không chỉ đơn thuần là vải vóc khoác lên người, mà nó còn là một liệu pháp tinh thần, một cách để "kích hoạt" trường năng lượng tích cực xung quanh mình.

Màu đỏ - gam màu rực rỡ nhất trong bảng màu luôn được xem là biểu tượng của hỷ khí, của sự nhiệt huyết và sức mạnh đẩy lùi tà khí. Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp dưới đây, thì tháng 1 này, đừng ngại ngần diện lên mình một chút sắc đỏ. Đó có thể là lời nhắc nhở vũ trụ hãy gửi đến bạn những điều ngọt ngào và suôn sẻ nhất trước thềm năm mới.

Đầu tiên phải kể đến những cô nàng tuổi Ngọ.

Có lẽ bạn đang cảm thấy đôi chút áp lực khi năm tuổi (năm Bính Ngọ 2026) đang đến rất gần. Những ngày cuối cùng của năm cũ, người tuổi Ngọ thường đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính. Sự bận rộn dễ khiến bạn mất tập trung hoặc cảm thấy kiệt sức.

Lúc này, màu đỏ chính là "vị cứu tinh" giúp bạn lấy lại tinh thần chiến binh. Không cần phải diện cả một "cây" đỏ rực rỡ từ đầu đến chân đâu, người tuổi Ngọ vốn có gu thẩm mỹ tinh tế, hãy chọn cho mình một chiếc áo len đỏ đô, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu vang hay đơn giản là một màu son đỏ thắm.

Sắc đỏ sẽ giúp kích hoạt sự tự tin, quyết đoán vốn có trong máu của những chú Ngựa, giúp bạn phi nước đại về đích và hoàn thành mọi chỉ tiêu một cách xuất sắc. Hơn nữa, màu đỏ còn giúp tuổi Ngọ tránh được những thị phi nơi công sở, để bạn yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình.

Tiếp theo là những quý cô tuổi Tý.

Vốn thông minh, nhanh nhạy, nhưng tháng 1 này người tuổi Tý có thể sẽ gặp một chút trắc trở nhỏ trong các mối quan hệ xã giao hoặc chuyện tình cảm. Có thể là những hiểu lầm không đáng có, hoặc những giận hờn vu vơ khiến bạn phiền lòng. Màu đỏ đối với tuổi Tý trong tháng này mang ý nghĩa "hóa giải" và "kết nối".

Sắc đỏ tượng trưng cho hỷ sự, cho sự nồng ấm, sẽ giúp xoa dịu những căng thẳng và hâm nóng lại các mối quan hệ. Một chiếc váy đỏ chiết eo duyên dáng trong buổi tiệc tất niên, hay một chiếc túi xách màu đỏ tươi tắn dạo phố sẽ khiến thần thái của bạn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Người ta vẫn nói "người đẹp vì lụa", khi bạn khoác lên mình gam màu của sự may mắn, tự nhiên nụ cười của bạn cũng tươi hơn, ánh mắt lấp lánh hơn, và những điều tốt đẹp cứ thế mà tự nhiên tìm đến. Đừng ngần ngại thử nghiệm những tông đỏ cam trẻ trung nhé, nó sẽ mang lại cho bạn nguồn năng lượng tươi mới vô cùng.

Cuối cùng, không thể bỏ qua tuổi Sửu.

Tháng 1 vốn là tháng mà những chú trâu cần mẫn làm việc chăm chỉ nhất trước khi bước hẳn sang tháng Chạp (tháng Sửu). Nhưng chăm chỉ thôi chưa đủ, tuổi Sửu cần thêm một chút "bứt phá" và may mắn để công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Sửu thường trầm tính, thích những gam màu trung tính, nhưng tháng này hãy thử "phá cách" một chút xem sao.

Màu đỏ sẽ bổ sung cho bạn sự năng động, nhiệt huyết mà đôi khi bạn còn thiếu. Nó giống như một lời khẳng định ngầm về vị thế và sự thành công của bạn sau một năm cày cuốc vất vả. Nếu ngại mặc quần áo quá nổi bật, tuổi Sửu có thể chọn nội y màu đỏ, hoặc phụ kiện như ví tiền, ốp điện thoại màu đỏ.

Quan niệm dân gian cho rằng, ví màu đỏ vào tháng cuối năm sẽ giúp "giữ tiền", tránh thất thoát và thu hút tài lộc dồi dào cho năm mới. Hãy cứ tin rằng, khi bạn mở lòng đón nhận những gam màu rực rỡ, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ và thú vị hơn rất nhiều.

Dẫu biết rằng may mắn phần lớn đến từ nỗ lực và thái độ sống của mỗi người, nhưng một chút "liệu pháp màu sắc" cũng đâu mất gì, phải không? Mặc một chiếc áo đẹp, ngắm mình trong gương thấy rạng rỡ, tự nhiên lòng thấy vui, mà tâm an vui thì vạn sự ắt sẽ lành. Tháng 1 này, dù bạn là ai, hãy cứ thử thêm một chút sắc đỏ vào tủ đồ của mình nhé. Biết đâu đấy, đó lại là khởi đầu cho một chuỗi những ngày "đỏ vận", "đỏ tình", "đỏ cả ví tiền" thì sao? Hãy cứ xinh đẹp và tin vào những điều tốt lành, vì bạn xứng đáng được hạnh phúc!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)