Lò vi sóng sạch bong kin kít khi được vệ sinh bằng cách này - không phải chà rửa

Cuối năm là dịp chúng ta vào bếp nhiều hơn để chuẩn bị cho các bữa tiệc tất niên, tân niên sum vầy. Một mặt, chúng ta sẽ có nhiều món ăn ngon hơn để thưởng thức. Mặt khác, các thiết bị nhà bếp của chúng ta sẽ phải hoạt động với tối đa công suất.

Lò vi sóng là một trong những thiết bị được nhiều gia đình ưa chuộng vì sự tiện dụng và đa năng của nó. Tuy nhiên, một khi bị dính bẩn, việc vệ sinh lò vi sóng trở thành một thử thách không hề đơn giản.

Việc vệ sinh lò vi sóng đôi khi là một thử thách không hề đơn giản.

May mắn thay, bạn không cần phải chà rửa vất vả vì có một mẹo hay nhà bếp vô cùng hữu dụng và rẻ tiền khi nói đến vệ sinh lò vi sóng. Theo một người yêu thích việc dọn dẹp, tất cả những gì bạn cần chỉ là một quả chanh.

Chuyên gia dọn dẹp có tên Lucykalice chia sẻ trên TikTok rằng chanh là lựa chọn số 1 của cô khi vệ sinh lò vi sóng.

“Tôi đã thử và kiểm nghiệm rất nhiều cách để làm sạch lò vi sóng, nhưng tôi không bao giờ không dùng chanh,” cô nói. “Đây là phương pháp dễ nhất và nó còn khiến căn bếp của bạn có mùi thơm dễ chịu.”

Cô nói thêm: “Tất cả những gì bạn cần làm là vắt nửa quả chanh vào một bát nước, cho vào lò vi sóng trong khoảng ba đến năm phút, để yên thêm vài phút sau đó vì toàn bộ hơi nước sẽ làm bong cặn bẩn, rồi bạn có thể lau sạch mọi thứ một cách cực kỳ dễ dàng.”

Nước cốt chanh có thể giúp vệ sinh lò vi sóng hiệu quả.

Chanh chứa axit citric, chất này phân hủy dầu mỡ và cặn bẩn. Nó hoạt động như một chất tẩy dầu mỡ nhẹ nhàng và hiệu quả trên các vách, cửa và trần của lò vi sóng.

Loại quả này cũng trung hòa các mùi khó chịu — chẳng hạn như mùi đồ ăn thừa, cá, hoặc dầu mỡ bị cháy.

Sau khi lấy bát nước chanh ra, Lucy khuyên thêm một vài giọt nước rửa chén rồi dùng khăn hoặc miếng bọt biển lau sạch những vết bẩn cứng đầu.

“Tôi không thể tin là lò vi sóng lại sáng bóng đến vậy,” cô nói thêm.

Cách làm sạch lò vi sóng

Tóm lại, dưới đây là các bước vệ sinh lò vi sóng bằng chanh:

- Rút phích cắm lò vi sóng (nếu có thể) để đảm bảo an toàn và lấy đĩa xoay cùng vòng con lăn ra để rửa riêng biệt bên ngoài.

- Đổ nước vào bát (khoảng nửa bát) và vắt nửa quả chanh vào đó.

- Đặt bát vào lò vi sóng và quay ở công suất tối đa trong khoảng ba đến năm phút, cho đến khi nước bốc hơi và cửa/kính bị mờ.

- Khi hết thời gian, để cửa đóng thêm vài phút nữa để hơi nước làm mềm tất cả các vết bắn khô cứng.

- Lấy bát ra khỏi lò vi sóng và thêm vài giọt nước rửa chén vào bát. Dùng khăn hoặc miếng bọt biển nhúng vào bát rồi lau các vách, trần, đáy và mặt trong của cửa.

- Dùng khăn ẩm lau bên ngoài lò vi sóng bằng nước chanh.