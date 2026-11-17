Loãng xương khiến các đốt sống yếu đi, thậm chí xẹp xuống mà người bệnh không hề hay biết.

Có những thay đổi của cơ thể diễn ra âm thầm đến mức chúng ta chỉ nhận ra khi nhìn lại những bức ảnh cũ, thử một bộ quần áo quen thuộc hoặc bất chợt phát hiện mình không còn đứng thẳng như trước. Sau tuổi 40, chiều cao giảm vài centimet thường dễ bị xem là dấu hiệu bình thường của tuổi tác. Nhưng đằng sau thay đổi tưởng chừng vô hại ấy, đôi khi lại là một vấn đề đáng lo ngại: Loãng xương khiến các đốt sống yếu đi, thậm chí xẹp xuống mà người bệnh không hề hay biết.

Ở tuổi 46, chị Lan (nhân vật giả tưởng) bất ngờ nhận ra mình dường như thấp đi so với vài năm trước. Chiếc quần dài từng vừa vặn nay chạm đất, dáng đứng cũng không còn thẳng như trước. Khi đo lại chiều cao, chị giật mình vì con số đã giảm gần 3 cm so với lần khám sức khỏe năm ngoái. Thế nhưng, chị không bị ngã, không gặp tai nạn, cũng chẳng có cơn đau lưng nào đáng kể. Nghĩ rằng đây chỉ là thay đổi tự nhiên khi bước vào tuổi trung niên, chị Lan không quá bận tâm, càng không nghĩ đến chuyện đi khám xương khớp.

Cho đến một lần tình cờ đọc được thông tin về loãng xương và tình trạng xẹp đốt sống, chị mới bắt đầu lo lắng: Liệu việc mình thấp đi có đơn giản chỉ vì tuổi tác?

Thực tế, đây không phải dấu hiệu nên bỏ qua. Theo thông tin chia sẻ trên trang Tvbs (của Trung Quốc), bác sĩ chỉnh hình Tiêu Hựu Ninh cho biết, chiều cao giảm rõ rệt có thể liên quan đến gãy lún đốt sống do loãng xương, trong đó có những trường hợp không gây đau đớn rõ ràng.

Vì vậy, nếu nhận thấy chiều cao giảm bất thường sau tuổi 40, điều quan trọng không phải là vội vàng uống thêm canxi, mà là tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Bởi đôi khi, dấu hiệu đầu tiên cho thấy xương đang suy yếu không phải một cơn đau dữ dội, mà chỉ là vài centimet chiều cao âm thầm biến mất.

Chiều cao giảm không chỉ do thiếu canxi, mà có thể là dấu hiệu gãy xương

Nhiều người thường nghĩ rằng thấp đi đồng nghĩa với thiếu canxi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tiêu Hựu Ninh, đây là cách lý giải chưa đầy đủ.

Loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không gây ra triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Thậm chí, một số người chỉ phát hiện mắc bệnh sau khi đã bị gãy xương.

Khi mật độ xương suy giảm, các đốt sống trở nên yếu và dễ bị tổn thương. Dưới tác động của những lực không quá mạnh, thân đốt sống có thể bị chèn ép, xẹp xuống, khiến chiều cao giảm dần. Người bệnh cũng có thể xuất hiện tình trạng gù lưng hoặc đau lưng.

Điều đáng chú ý là không phải trường hợp gãy lún đốt sống nào cũng gây đau rõ rệt. Vì vậy, một người vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bất thường rõ ràng, vẫn có thể gặp tổn thương ở cột sống mà không nhận ra.

Do đó, nếu nhận thấy chiều cao giảm đáng kể, dáng đứng thay đổi hoặc lưng ngày càng còng, mọi người nên đi khám thay vì chỉ tự bổ sung canxi tại nhà.

Khi nào cần kiểm tra mật độ xương?

Bác sĩ Tiêu Hựu Ninh cho biết, đo mật độ xương là một trong những phương pháp giúp đánh giá nguy cơ loãng xương. Tuy nhiên, không phải cứ bước qua tuổi 40 và thấp đi một chút là cần lập tức thực hiện xét nghiệm này.

Bác sĩ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đưa ra chỉ định, bao gồm tuổi tác, tiền sử gãy xương dù chỉ va chạm nhẹ, tiền sử gia đình mắc loãng xương, việc sử dụng corticosteroid kéo dài và mức độ thay đổi chiều cao.

Nếu nghi ngờ đã xuất hiện tình trạng gãy lún đốt sống, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang hoặc thực hiện các phương pháp đánh giá chuyên biệt để xác định tổn thương.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng, giúp người bệnh được tư vấn điều trị và phòng ngừa những biến chứng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, sinh hoạt về sau.

Hai việc nên làm để bảo vệ xương, giảm nguy cơ té ngã

1. Bổ sung đủ canxi và vitamin D

Canxi và vitamin D là hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương. Canxi có thể được cung cấp từ sữa và các chế phẩm từ sữa, đậu phụ, cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh đậm cùng nhiều loại thực phẩm khác.

Trong khi đó, vitamin D có thể được bổ sung thông qua một số thực phẩm và việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức độ phù hợp.

Tuy nhiên, bổ sung càng nhiều không có nghĩa là xương càng chắc khỏe. Việc tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung với liều cao hoặc kéo dài có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn. Người dùng nên tuân thủ liều lượng khuyến nghị và tham khảo ý kiến nhân viên y tế khi cần bổ sung liều cao hoặc có bệnh lý đi kèm.

2. Duy trì vận động, kết hợp tập sức mạnh và giữ thăng bằng

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, vận động thường xuyên là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương và cơ bắp.

Những hoạt động chịu trọng lượng cơ thể như đi bộ nhanh, leo cầu thang, kết hợp với các bài tập kháng lực phù hợp có thể giúp duy trì sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe xương. Trong khi đó, các bài tập thăng bằng giúp cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ té ngã.

Người trung niên và cao tuổi nên lựa chọn cường độ tập phù hợp với thể trạng, tăng dần mức độ vận động và chú ý đến sự an toàn trong quá trình tập luyện. Với người đã được chẩn đoán loãng xương hoặc có tiền sử gãy lún đốt sống, chương trình tập nên được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng.

Bảo vệ xương không phải việc có thể thực hiện trong ngày một ngày hai, cũng không nên đợi đến khi mật độ xương suy giảm mới bắt đầu quan tâm. Những thói quen như ăn uống đủ chất, vận động đều đặn và theo dõi các thay đổi của cơ thể cần được duy trì lâu dài.

Tuổi tác có thể khiến cơ thể thay đổi, nhưng chiều cao giảm rõ rệt không đơn thuần là vấn đề ngoại hình. Chủ động theo dõi chiều cao, tư thế và khả năng vận động sẽ giúp mỗi người nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường, bảo vệ sức khỏe xương và duy trì khả năng đi lại độc lập khi về già.