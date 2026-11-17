5 khoảng ngừng tim, mỗi khoảng kéo dài 5-6 giây, được ghi lại trên Holter điện tâm đồ 24 giờ. Kết quả này lý giải những cơn ngất không rõ nguyên nhân suốt khoảng 8 năm của nam bệnh nhân 39 tuổi.

8 năm ngất liên tục không rõ nguyên nhân

Suốt gần 8 năm, anh L.X.H. (39 tuổi, Quảng Ninh) nhiều lần ngất đột ngột, sau đó tự tỉnh lại nhưng cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Tình trạng ngất thường xảy ra sau khi anh dùng rượu bia và thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm. Người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế địa phương và trung ương, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn não, song tình trạng vẫn tái diễn, chưa xác định được nguyên nhân.

Đến Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, anh H. được khai thác kỹ tiền sử. Với triệu chứng ngất tái diễn nhiều lần, hướng nghi vấn ban đầu tập trung vào chứng nhịp tim chậm do block nhĩ thất (tín hiệu điện bị tắc nghẽn không truyền xuống tâm thất).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tim anh H. vẫn đập đều đặn ở mức 70 - 80 nhịp/phút, không xuất hiện dấu hiệu bất thường. Giữa lúc việc chẩn đoán gặp khó khăn vì nhịp tim bình thường tại thời điểm khám, các bác sĩ hướng đến một khả năng khác: cơn rối loạn nhịp chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Để làm sáng tỏ, người bệnh được chỉ định đeo Holter điện tâm đồ 24 giờ để theo dõi liên tục nhịp tim suốt ngày đêm.

Các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đang cứu chữa cho bệnh nhân.

Phát hiện 5 khoảng ngừng tim, mỗi lần kéo dài 5-6 giây

Kết quả Holter khiến ê kíp không khỏi bất ngờ: Chỉ trong 30 phút, máy ghi nhận tới 5 khoảng ngừng tim, mỗi khoảng kéo dài 5-6 giây. Đáng chú ý, người bệnh lên một cơn ngất, ngã trong nhà vệ sinh. Phân tích kết quả, TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, chẩn đoán người bệnh mắc block xoang nhĩ - hội chứng nút xoang bệnh lý.

Theo TS.BS Tạ Tiến Phước, nút xoang là nơi phát tín hiệu điện khởi động mỗi nhịp tim. Ở người mắc block xoang nhĩ, tín hiệu này có lúc không truyền được đến cơ tim, khiến tim tạm ngừng đập. Khi khoảng ngừng kéo dài, não không được cung cấp đủ máu, người bệnh choáng váng, mất ý thức và ngất.

Bệnh dễ bị bỏ sót vì giữa các đợt rối loạn, tim vẫn đập bình thường. Điện tâm đồ thông thường chỉ ghi nhận hoạt động của tim trong vài phút nên khó bắt được những khoảng ngừng thoáng qua. Triệu chứng choáng, ngất cũng dễ bị nhầm với thiếu máu não hay rối loạn tiền đình. Trong khi đó, holter điện tâm đồ cho phép theo dõi liên tục trong 24 giờ, ngay cả khi người bệnh đi lại, nghỉ ngơi và ngủ, nên có thể phát hiện được những rối loạn chỉ kéo dài vài giây.

Cũng theo bác sĩ, chỉ cần một khoảng ngừng tim trên 2,5 giây đã được xem là bất thường đáng lưu ý và có thể chỉ định cấy máy tạo nhịp. Ở trường hợp của anh H., mỗi khoảng ngừng tim kéo dài tới 5-6 giây, gần gấp đôi ngưỡng này, và lặp lại 5 lần chỉ trong một ngày, khiến anh dễ đối mặt với nguy hiểm tính mạng.

"Việc ngất đột ngột khiến người bệnh dễ té ngã, chấn thương sọ não, đặc biệt nguy hiểm khi đang lái xe hay làm việc. Nếu khoảng ngừng kéo dài hơn mà tim không tự đập lại, người bệnh có thể ngừng tuần hoàn, đe dọa tính mạng. Các khoảng ngừng tim có thể tái diễn bất cứ lúc nào mà không báo trước, nên không thể chờ đợi. Cấy máy tạo nhịp sớm là giải pháp cần thiết và cấp bách để bảo đảm tim luôn duy trì nhịp đập ổn định", theo TS.BS Tạ Tiến Phước.

Cấy máy tạo nhịp cấp cứu chỉ 3 giờ sau chẩn đoán

Dưới sự dẫn dắt của TS.BS Tạ Tiến Phước, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định cấy máy tạo nhịp tim 2 buồng cấp cứu. Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi phát hiện bất thường, ca can thiệp đã hoàn tất.

Máy tạo nhịp tim 2 buồng với kích thước nhỏ, trọng lượng khoảng 80 gram, được cấy dưới da vùng ngực, ngay dưới xương đòn. Thiết bị kết nối với tim thông qua hai dây điện cực luồn qua tĩnh mạch dưới đòn, đặt cố định tại tâm nhĩ và tâm thất.

Khi nhịp tim quá chậm hoặc bị gián đoạn, máy lập tức phát xung điện kích thích tim co bóp, đồng thời phối hợp nhịp nhàng hoạt động giữa hai buồng tim. Nhờ đó, các khoảng ngừng nhịp nguy hiểm được ngăn chặn, nhịp tim duy trì ổn định.

Sau can thiệp, TS.BS Tạ Tiến Phước trực tiếp kiểm tra, lập trình máy ở mức 70 nhịp/phút ban ngày và 60 nhịp/phút ban đêm, đồng thời thiết lập chế độ đáp ứng theo mức độ vận động. Hiện sức khỏe anh H. ổn định, tinh thần thoải mái hơn, không còn thường trực nỗi lo những cơn ngất bất ngờ.

(Ảnh: BV)