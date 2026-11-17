Bác sĩ cũng lưu ý, viêm phổi do virus có thể diễn biến nặng ở những người suy giảm miễn dịch, đồng thời làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn.

Sau chuyến du lịch nước ngoài trở về, một phụ nữ họ Trương xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường kèm sốt. Nghĩ rằng mình chỉ mắc bệnh nhẹ theo mùa, cô không quá lo lắng. Thế nhưng, tình trạng sau đó bất ngờ chuyển biến xấu, cô bắt đầu khó thở và phải đến bệnh viện thăm khám. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai bên phổi đều bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán mắc viêm phổi do Mycoplasma. May mắn, sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã hồi phục.

Trường hợp này là lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào viêm phổi cũng khởi phát bằng những biểu hiện dữ dội. Có những người chỉ ho kéo dài, vẫn sinh hoạt tương đối bình thường nhưng tổn thương phổi đã tiến triển đáng kể.

Ho không dữ dội, tổn thương phổi vẫn có thể nghiêm trọng

Theo bác sĩ Liễu Bằng Trì, chuyên khoa y học gia đình tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), viêm phổi do Mycoplasma còn được gọi là “viêm phổi đi bộ” (walking pneumonia). Tên gọi này xuất phát từ việc người mắc bệnh đôi khi vẫn có thể đi lại, làm việc và duy trì các hoạt động thường ngày, dù đã bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Mycoplasma là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó có viêm phổi. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng tương đối nhẹ, khiến người mắc dễ nhầm với cảm lạnh hoặc viêm đường hô hấp thông thường.

Bác sĩ Liễu cho biết, khác với một số trường hợp viêm phổi do vi khuẩn điển hình có thể gây sốt cao, ho khạc đờm mủ và tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng, người mắc viêm phổi do Mycoplasma đôi khi chỉ ho dai dẳng, ít có cảm giác khó chịu dữ dội. Chính điều này khiến bệnh dễ bị bỏ qua hoặc phát hiện muộn.

Một biểu hiện đáng chú ý là những cơn ho kéo dài, mỗi lần ho có thể thành tràng liên tục và kèm đờm. Tình trạng này có thể dai dẳng gần 2 tuần hoặc lâu hơn.

Nếu không có tiền sử hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay các bệnh lý phế quản có thể giải thích triệu chứng, người bệnh cần được đánh giá thêm về khả năng nhiễm Mycoplasma, đặc biệt khi ho kéo dài không cải thiện.

Trong một số trường hợp, khi được chỉ định chụp X-quang ngực, bác sĩ mới phát hiện tổn thương phổi đáng kể, thậm chí có vùng phổi mờ trắng trên phim. Tuy nhiên, mức độ tổn thương không thể chỉ dựa vào triệu chứng ho hay hình ảnh X-quang đơn lẻ mà cần được đánh giá cùng tình trạng lâm sàng và các xét nghiệm phù hợp.

Bác sĩ cũng lưu ý, viêm phổi do virus có thể diễn biến nặng ở những người suy giảm miễn dịch, đồng thời làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, không nên chủ quan chỉ vì triệu chứng ban đầu nhẹ.

Hai nhóm người dễ chuyển nặng khi mắc bệnh hô hấp

Vì sao cùng có triệu chứng cảm lạnh, có người nhanh chóng hồi phục nhưng người khác lại tiến triển thành viêm phổi? Theo bác sĩ Liễu Bằng Trì, thể trạng nền và những bệnh lý sẵn có có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến bệnh. Hai nhóm dưới đây cần đặc biệt chú ý.

1. Người có hệ miễn dịch suy yếu

Nhóm này bao gồm trẻ dưới 5 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, người thường xuyên uống nhiều rượu bia và người mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim, gan hoặc thận. Những người bị suy thận nặng, phải lọc máu định kỳ, cũng cần thận trọng hơn trước các bệnh nhiễm trùng.

Khi sức đề kháng suy giảm, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát tác nhân gây bệnh. Nhiễm trùng hô hấp vì thế có nguy cơ tiến triển phức tạp, kéo theo biến chứng hoặc đáp ứng điều trị không như mong đợi.

2. Người có bệnh lý phổi từ trước

Người hút thuốc lá lâu năm, mắc COPD hoặc có tiền sử hen phế quản cũng thuộc nhóm cần theo dõi sát khi bị nhiễm trùng đường hô hấp.

Ở những người này, chức năng thông khí, làm sạch chất nhầy và trao đổi oxy của phổi có thể đã suy giảm. Khi xuất hiện thêm tình trạng viêm, tăng tiết đờm hoặc co thắt phế quản, khả năng hô hấp có thể xấu đi nhanh chóng.

Nếu đang mắc bệnh phổi mạn tính, người bệnh không nên tự ý cho rằng những cơn ho kéo dài chỉ là đợt bệnh thông thường. Khi triệu chứng thay đổi rõ rệt hoặc không cải thiện, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Cảm cúm còn có thể ảnh hưởng đến tim: Cẩn trọng cả tuần đầu và tuần thứ hai

Không chỉ gây biến chứng ở phổi, các virus như cúm và SARS-CoV-2 còn có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, bao gồm nhồi máu cơ tim và viêm cơ tim.

Theo bác sĩ Liễu Bằng Trì, viêm cơ tim có thể xảy ra khi nhiễm virus gây tổn thương tế bào cơ tim hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch quá mức. Cúm, COVID-19 và một số virus khác như adenovirus, enterovirus đều đã được ghi nhận có khả năng gây biến chứng này.

Trong tuần đầu tiên sau khi nhiễm bệnh, tình trạng viêm và các tác động trực tiếp của virus có thể góp phần gây tổn thương tim. Sang tuần thứ hai, ở một số người, phản ứng miễn dịch vẫn tiếp tục diễn ra và có thể trở nên mất kiểm soát, khiến tình trạng viêm ảnh hưởng đến cơ tim.

Vì vậy, việc các triệu chứng cảm cúm ban đầu giảm đi không đồng nghĩa nguy cơ biến chứng đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, tim đập nhanh hoặc mệt lả, người bệnh cần được kiểm tra kịp thời.

Đáng lưu ý, viêm cơ tim có thể gặp ở cả người trẻ. Một số trường hợp diễn biến nặng không phải do tổn thương phổi đơn thuần mà do biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc cúm hoặc COVID-19 đều có nguy cơ viêm cơ tim như nhau; nguy cơ còn phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh, thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Đau họng kéo dài, không nuốt nổi nước bọt: Coi chừng nhiễm trùng sâu vùng cổ

Ngoài biến chứng ở phổi và tim, một số trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp còn có thể dẫn đến nhiễm trùng sâu vùng cổ, một tình trạng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Ngô Chiêu Khoan, chuyên khoa tai mũi họng, giải thích vùng cổ có nhiều lớp cơ và mạc nằm sát nhau. Vi khuẩn từ amidan, họng, lợi hoặc răng có thể lan vào các khoang mô sâu, gây viêm và hình thành ổ áp xe.

Khi vùng cổ sưng nề hoặc xuất hiện ổ mủ, đường thở và chức năng nuốt có thể bị ảnh hưởng. Nếu nhiễm trùng lan xuống trung thất, người bệnh có nguy cơ mắc viêm trung thất, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, những biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu cảnh báo gồm đau họng ngày càng dữ dội, không thể nuốt nước bọt, khó há miệng, cổ sưng rõ, sốt cao kéo dài hoặc giọng nói trở nên đục, ngậm hột thị. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần đến bệnh viện ngay, đặc biệt nếu có khó thở hoặc không thể nuốt được nước bọt.

(Theo Tvbs)