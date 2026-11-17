Suy giảm chức năng thận thường diễn ra âm thầm, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Dưới đây là 3 thói quen cần tránh để không làm tổn thương thận.

Uống quá ít nước nhưng nhiều trà sữa, cà phê

Nước đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của thận. Cơ quan này cần đủ lượng dịch để duy trì quá trình lọc máu, đào thải chất thải và tạo nước tiểu.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng, vận động nhiều, sốt, tiêu chảy hoặc nôn ói, lượng máu đến thận có thể giảm. Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương thận cấp.

Uống ít nước dễ hình thành sỏi hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Một số người uống cà phê, trà sữa, nước ngọt thay cho nước lọc. Thói quen này nếu kéo dài sẽ âm thầm gây hại cho thận. Một số loại nước ngọt có ga còn chứa phospho, nếu dùng thường xuyên có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng xấu đến thận.

Uống ít nước lọc nhưng nhiều trà sữa, nước ngọt có thể ảnh hưởng tới chức năng thận (ảnh minh họa)

Theo các khuyến cáo về sức khỏe thận của National Kidney Foundation (Mỹ), duy trì đủ nước là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận.

Tuy nhiên, không có một mức uống nước cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu nước phụ thuộc vào tuổi tác, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh thận hoặc suy tim cần tuân thủ hướng dẫn về lượng nước của bác sĩ, không nên tự ý uống thật nhiều nước với suy nghĩ có thể làm sạch thận.

Ăn mặn thường xuyên

Muối là gia vị quen thuộc trong bữa ăn nhưng tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra những tác động bất lợi đối với sức khỏe thận.

Khi ăn mặn kéo dài, cơ thể có xu hướng giữ nước, làm tăng thể tích máu và gây áp lực lên thành mạch. Tình trạng này góp phần làm tăng huyết áp. Trong khi đó, tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến khả năng lọc máu suy giảm theo thời gian.

Đặc biệt, thức ăn nhanh, đồ chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và phụ gia làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường. Hàm lượng phospho và natri ẩn cao trong đồ chế biến sẵn có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng xấu đến thận.

Đáng chú ý, không chỉ muối ăn mới là nguồn cung cấp natri. Các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, mì ăn liền, đồ muối chua, thức ăn nhanh và nước chấm cũng có thể chứa lượng muối đáng kể.

Việc giảm muối trong chế độ ăn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên thực phẩm tươi là những biện pháp thiết thực để giảm áp lực lên hệ tim mạch và thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Đây là thói quen nguy hiểm nhưng thường bị nhiều người xem nhẹ. Khi đau đầu, đau lưng, đau xương khớp hoặc sốt, không ít người tự mua thuốc giảm đau sử dụng mà không tìm hiểu kỹ về liều lượng và tác dụng phụ.

Việc sử dụng thuốc giảm đau liều cao, kéo dài hoặc dùng trong tình trạng mất nước có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị khác cần thận trọng hơn.

Không chỉ thuốc giảm đau, việc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, các sản phẩm quảng cáo có tác dụng thải độc, bổ thận nhưng không được kiểm chứng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại.

Người dân không nên tự ý tăng liều, phối hợp nhiều loại thuốc giảm đau hoặc sử dụng thuốc kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ.