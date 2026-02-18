Sau chầu rượu ngày Tết, xuất hiện những dấu hiệu này: Đừng chần chừ, hãy đi viện ngay

Tác hại uống rượu nhiều

Gây hại cho não: Theo Neuroscience News, nghiên cứu bao gồm 1.781 người có độ tuổi trung bình khi qua đời là 75. Tất cả đều được khám nghiệm não sau khi chết. Người thân sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tiêu thụ rượu của họ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện người uống nhiều rượu có khả năng bị tổn thương mạch máu não cao hơn 133% so với người chưa bao giờ uống. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện những người uống nhiều rượu có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn và khả năng nhận thức kém hơn.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Alberto Fernando Oliveira Justo thuộc Trường Y Đại học São Paulo (Brazil) cho biết tiêu thụ nhiều rượu làm tăng các nguy cơ sức khỏe và tử vong.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện người uống nhiều rượu qua đời sớm hơn trung bình 13 năm so với những người chưa từng uống rượu.

Ảnh minh họa

Tăng nguy cơ mắc ung thư: Một nghiên cứu khác do Science Alert đăng tải cũng cho thấy rượu là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh đứng thứ ba tại Mỹ, gây khoảng 100.000 ca ung thư và 20.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm.

Ngay từ những năm 1980, các nhà nghiên cứu đã nghi ngờ rằng rượu có thể gây ung thư. Các nghiên cứu dịch tễ học đã cho thấy mối liên hệ nhân quả giữa rượu và ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, đại tràng và trực tràng, cũng như ung thư vú.

Một nghiên cứu khác cũng đã báo cáo việc uống rượu thường xuyên hoặc uống rượu đến mức say xỉn có liên quan đến ung thư tuyến tụy.

Rất hại hệ tiêu hóa: Uống rượu có thể làm tổn thương niêm mạc ruột dẫn đến ngăn cản quá trình tiêu hoá thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng và vitamin. Do đó, suy dinh dưỡng và thiếu máu có thể xảy ra. Uống nhiều rượu cũng có thể dẫn đến: đầy hơi, tiêu chảy.

Đối với những người uống nhiều bia rượu có thể dẫn đến loét trực tràng, hậu môn hoặc gây ra bệnh trĩ. Bên cạnh đó nó còn gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hoá. Ngoài ra, lạm dụng bia rượu dẫn đến khả năng phát triển ung thư ở miệng, cổ họng, thực quản, đại tràng hoặc gan. Những người thường xuyên uống và hút thuốc lá cùng nhau có nguy cơ ung thư cao hơn.

Suy giảm hệ miễn dịch: Uống nhiều làm suy giảm hệ thống miễn dịch, điều này làm cho cơ thể bạn dễ bị vi khuẩn, virus và kí sinh trùng xâm nhập. Những người uống nhiều rượu trong một thời gian dài cũng có nhiều khả năng bị viêm phổi hoặc lao phổi hơn so với người bình thường.

Dấu hiệu ngộ độc rượu, cần đến viện gấp?

Theo Cục An toàn thực phẩm, rượu có thành phần chính là ethanol, với công thức hóa học C2H5OH, trong khi rượu methanol có công thức hóa học CH3OH. Hai loại rượu này đều được lên men và chưng cất.

Nếu như rượu ethanol lên men từ tinh bột hoặc đường thì rượu methanol lại lên men từ nguyên liệu có chứa cellulose (gỗ). Methanol có trong rượu là chất cực độc. Methanol thường được sử dụng trong đời sống để làm dung môi trong chất tẩy rửa sơn, nước rửa kính, mực in máy photo,…

Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc do uống quá nhiều rượu có độc chất methanol dẫn đến lượng cồn trong máu quá nhiều. Lúc này gan không kịp đào thải ra ngoài sẽ tổn thương tế bào gan, các bộ phận ở não ngừng hoạt động, kèm các biến chứng nguy hiểm như nghẹt thở, động kinh, hạ thân nhiệt, nhịp tim không đều, thậm chí tử vong.

Ảnh minh họa

Những dấu hiệu ngộ độc rượu:

- Người bị ngộ độc rượu sẽ có các triệu chứng bao gồm:

- Da hơi xanh, hoặc tím đặc biệt vùng xung quanh môi và móng tay.

- Lú lẫn, phản ứng chậm, không thể đi lại.Khó khăn trong việc duy trì ý thức.

- Hạ thân nhiệt.

- Nói không rõ, nói ngọng. Nôn mửa.

- Thở chậm, thở không đều.

- Trong tình trạng nghiêm trọng người bệnh có thể co giật, hôn mê, nghẹt thở, tổn thương não và tử vong. Đi tiểu tiện không kiểm soát.

- Đau bụng, chướng bụng. Tê yếu một bên tay, chân hoặc mặt.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, khi phát hiện ai đó có các triệu chứng như trên, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nặng xảy ra.