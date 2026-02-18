Mùng 2 Tết Bính Ngọ: Gần 88.000 bệnh nhân đang điều trị, gần 3.000 ca nặng

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản ổn định, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với ngày trước đó.



Theo Bộ Y tế, cả nước hiện còn gần 88.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có gần 3.000 ca nặng.

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, ghi nhận 283 trường hợp (không có ca tử vong), giảm 50 trường hợp so với ngày trước đó. Từ 0h ngày 17/2 đến 11h30 ngày 17/2, cả nước ghi nhận 60 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 12 tỉnh, thành phố (không có ca tử vong), giảm 98 trường hợp so với ngày 16/2 (ghi nhận 158 trường hợp).

Đối với dịch bệnh tay chân miệng, ghi nhận 165 trường hợp (không có ca tử vong), giảm 67 trường hợp so với ngày trước đó. Từ 0h ngày 17/2 đến 11h30 ngày 17/2, cả nước ghi nhận 41 trường hợp tại 15 tỉnh, thành phố (không ca tử vong), giảm 65 trường hợp so với ngày 16/2 (ghi nhận 106 trường hợp).

Bệnh sởi ghi nhận 9 trường hợp mắc (không có ca tử vong), giảm 12 trường hợp so với ngày trước đó. Từ 0h ngày 17/2 đến 11h30 ngày 17/2, cả nước ghi nhận 2 trường hợp tại 1 tỉnh (không ca tử vong), giảm 1 trường hợp so với ngày 16/2 (ghi nhận 3 trường hợp).

Các dịch bệnh khác ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Bộ Y tế nêu rõ, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức trực dịch đầy đủ và báo cáo theo quy định.

Về công tác khám chữa bệnh dịp Tết, Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 17/2 là 87.895 bệnh nhân, trong đó có 2.992 ca nặng.

Tổng số bệnh nhân đến khám bệnh trong 24 giờ qua là 63.312 bệnh nhân; Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 22.023 trường hợp; Tổng số ca phẫu thuật là 2.652 ca, trong đó 526 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn các nguyên nhân.

Tổng lượng máu đang dự trữ tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 186.038 đơn vị.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (34/34 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 14/2 - 17/2 trên toàn quốc ghi nhận 1 (một) vụ nghi ngộ độc thực phẩm vào ngày 14/2 do ăn hải sản, số người nhập viện 3 người và đến nay các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ và ra viện.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Bộ Y tế nêu rõ, ngành Y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đến 12h ngày 17/2, không ghi nhận phản ánh nào về việc thiếu thuốc trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước.