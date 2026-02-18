Một số loại thức uống giúp giải độc cơ thể sau Tết, cái số 2 cực dễ làm

Nước dưa chuột – bạc hà

Giải độc cơ thể là một phần thiết yếu để duy trì sức khỏe tốt. Một cách hiệu quả để làm sạch và trẻ hóa là uống nước ngâm dưa chuột bạc hà. Thức uống giải khát này không chỉ giúp thải độc tố mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Bắt đầu tuần mới bằng một ly nước dưa chuột bạc hà mang lại cảm giác sảng khoái và nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa. Dưa chuột được biết đến với hàm lượng nước cao, giúp cung cấp nước cho cơ thể và hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên. Bạc hà có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa, trong khi chanh góp phần tạo vị tươi mát và mật ong giúp cân bằng hương vị.

Cách chuẩn bị: Xay nhuyễn dưa chuột thái lát cùng một nắm lá bạc hà, vắt thêm nước cốt chanh và cho một lượng nhỏ mật ong. Thức uống này giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu vào đầu tuần.

Nước ấm với chanh + gừng

Quả chanh giàu vitamin C. Loại vitamin này hỗ trợ quá trình chuyển hóa độc tố tan trong nước thành dạng dễ bài tiết qua nước tiểu. Đặc biệt, trong nước chanh còn chứa axit citric, giúp kích thích sản xuất mật từ gan, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và tăng tốc quá trình thải độc qua gan, thận.

Chuẩn bị: 1 ly nước ấm (khoảng 300-350 ml), vắt ½ quả chanh, vài lát gừng tươi.

Chanh giàu vitamin C - chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng hấp thu sắt và hỗ trợ hệ miễn dịch. Gừng có tính kháng viêm nhẹ, giúp tăng vận động ruột và giảm đầy hơi sau ăn nhiều.

Tăng uống nước kèm vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên là thói quen lành mạnh, đặc biệt khi bạn cần hạn chế đồ uống có đường trong dịp Tết.

Trà xanh + nghệ

Nhiều nghiên cứu khoa học từ các tổ chức y tế uy tín trên thế giới đã chứng minh rằng việc uống trà xanh đúng cách vào buổi sáng không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn tăng cường trao đổi chất.

Trà xanh chứa hàm lượng cao catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ gan loại bỏ độc tố khỏi máu. Nghiên cứu cho thấy EGCG kích thích hoạt động của enzym giải độc gan như glutathione peroxidase và catalase, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do gây hại.

Chuẩn bị: Trà xanh, vài lát nghệ tươi hoặc ½ thìa cà phê bột nghệ, có thể thêm ít mật ong.

Mặc dù các loại đồ uống giải độc từ nguyên liệu tự nhiên có thể hỗ trợ hydrat hóa, tiêu hóa và sức khỏe trao đổi chất, việc sử dụng cần được thực hiện một cách hợp lý. Trước hết, đồ uống giải độc không có vai trò thay thế bữa ăn chính hay các phương pháp điều trị y khoa. Chúng nên được xem là phần bổ trợ trong một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Người sử dụng cần chú ý đến liều lượng và tần suất. Việc uống quá nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt với các loại có tính axit như chanh hoặc giấm táo, có thể gây khó chịu cho dạ dày hoặc ảnh hưởng đến men răng. Do đó, các đồ uống này nên được pha loãng phù hợp và sử dụng với lượng vừa phải.