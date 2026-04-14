Sao Hàn du lịch Việt Nam: Mặc đẹp không trượt phát nào, có mỹ nữ đội nón lá đúng "con dâu Việt Nam"!

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch xả hơi, từ lên rừng, xuống biển đến vi vu khám phá những điểm đến mới. Nhưng đi chơi mặc gì cho đẹp, vừa thoải mái lại vừa lên hình xịn xò vẫn là bài toán khiến nhiều chị em đau đầu. Nếu đang bí ý tưởng, bạn hoàn toàn có thể copy ngay loạt công thức lên đồ của các sao Hàn khi đến Việt Nam - vừa đơn giản, dễ áp dụng mà vẫn cực kỳ thời trang.

Kwon Nara

Mỹ nhân "Itaewon Class" - Kwon Nara vừa khiến MXH Việt rộn ràng khi chia sẻ loạt ảnh vi vu Hội An. Người đẹp diện nón lá, thoải mái dạo phố và tưng bừng check-in khắp các góc quen thuộc của phố cổ. Dưới nắng hè rực rỡ, Kwon Nara ghi điểm với outfit tối giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút: váy hai dây màu đen ôm dáng kết hợp sandal đồng điệu. Phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn mà vẫn toát lên nét sành điệu, đúng chuẩn "đơn giản mà đẹp" khiến ai nhìn cũng muốn học theo.

Jeong Ye In

Jeong Ye In (cựu thành viên nhóm Lovelyz) vừa có chuyến du lịch đến Đà Nẵng, thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh vi vu, tận hưởng kỳ nghỉ tại thành phố biển. Trong chuyến đi lần này, cô nàng lựa chọn phong cách đơn giản, thoải mái với những bộ trang phục nhẹ nhàng, bay bổng. Tại khu nghỉ dưỡng sang trọng, Jeong Ye In tranh thủ chill hết mình bên hồ bơi. Trong một outfit, cô chọn diện bikini liền thân họa tiết sọc, vừa năng động vừa hiện đại, có cảm giác chỉ cần giơ máy lên được chụp ảnh xinh mang về.

Thay sang outfit mới, Jeong Ye In chọn chiếc đầm đen hai dây bản to, thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ được sự phóng khoáng và sành điệu. Với kiểu trang phục này, cô dễ dàng tạo nên vẻ ngoài vừa thoải mái vừa có gu. Công thức mặc đẹp đi biển hay nghỉ dưỡng cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần những item đơn giản nhưng tinh tế là đã đủ để ghi điểm phong cách.

Jeong Ye In ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn khi diện áo hai dây kết hợp quần kẻ, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo mỏng tạo tổng thể vừa thoải mái vừa có gu. Gợi ý cho chị em hè này khi đi du lịch: nếu chưa biết mặc định thì cứ lưu lại những công thức đơn giản như vậy, vừa dễ phối đồ, vừa lên hình đẹp mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.

Chae Soo Bin

“Tiểu kiều thê” hot hit của màn ảnh Hàn - Chae Soo Bin tranh thủ vi vu Đà Nẵng và Nha Trang trong chuyến công tác tại Việt Nam. Dạo chơi Đà Nẵng, cô nàng chọn diện “cây đen” gồm áo ba lỗ và chân váy dài, kết hợp cùng dép xỏ ngón đơn giản nhưng cực năng động, sành điệu. Tổng thể vừa thoải mái, vừa xinh xắn, nhẹ nhàng mà cuốn hút ở mọi góc nhìn.

Vi vu Nha Trang, Chae Soo Bin lựa chọn outfit năng động với áo hai dây kết hợp quần jeans lửng, bên ngoài áo sơ mi xanh sành điệu. Set đồ trẻ trung được hoàn thiện với giày sneaker thoải mái, cùng một loạt phụ kiện xinh xắn như mũ và túi đeo chéo, giúp tổng hợp thêm phần chỉ chu và có điểm nhấn nổi bật, vừa năng động vừa nữ tính.