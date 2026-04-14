Mỹ nữ "mặt ngây thơ body cháy phố", là thiên thần hộ mệnh của local brand Việt: Mặc gì cũng đẹp đỉnh chóp

Trong giới lookbook Hà thành một vài năm trở lại đây, cái tên Tracy Diệu Anh (2003) bỗng trở thành 1 hiện tượng được đặc biệt săn đón. Nàng thơ gốc Hải Phòng sở hữu đầy đủ tố chất của một người mẫu thời trang đắt giá với gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ, vóc dáng chuẩn cân đồ đỉnh, cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Sức hút của Tracy Diệu Anh không chỉ dừng lại ở những khung hình lookbook lung linh mà ngay cả trong nhịp sống đời thường, cô nàng Gen Z này vẫn duy trì phong độ mặc đẹp, xứng danh là sách mẫu sống cho hội chị em học hỏi. Đặc biệt Diệu Anh cũng toàn ưu ái diện các thiết kế nội địa Việt và rất chăm chỉ chỉ chỗ mua cho các nàng tham khảo. Chỉ cần lượn 1 vòng tủ đồ của Diệu Anh qua các bức hình cô nàng đăng tải trên trang cá nhân, bạn kiểu gì cũng học được bao la công thức mặc đẹp kèm địa chỉ mua sắm chuẩn chỉnh!