Mỹ nữ "mặt ngây thơ body cháy phố", là thiên thần hộ mệnh của local brand Việt: Mặc gì cũng đẹp đỉnh chóp

Trong giới lookbook Hà thành một vài năm trở lại đây, cái tên Tracy Diệu Anh (2003) bỗng trở thành 1 hiện tượng được đặc biệt săn đón. Nàng thơ gốc Hải Phòng sở hữu đầy đủ tố chất của một người mẫu thời trang đắt giá với gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ, vóc dáng chuẩn cân đồ đỉnh, cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Sức hút của Tracy Diệu Anh không chỉ dừng lại ở những khung hình lookbook lung linh mà ngay cả trong nhịp sống đời thường, cô nàng Gen Z này vẫn duy trì phong độ mặc đẹp, xứng danh là sách mẫu sống cho hội chị em học hỏi. Đặc biệt Diệu Anh cũng toàn ưu ái diện các thiết kế nội địa Việt và rất chăm chỉ chỉ chỗ mua cho các nàng tham khảo. Chỉ cần lượn 1 vòng tủ đồ của Diệu Anh qua các bức hình cô nàng đăng tải trên trang cá nhân, bạn kiểu gì cũng học được bao la công thức mặc đẹp kèm địa chỉ mua sắm chuẩn chỉnh!

Tracy Diệu Anh vừa làm "tan chảy" mọi ánh nhìn trong thiết kế váy chấm bi ngọt ngào đến từ brand Việt Jubin Studio. Với form dáng xòe nhẹ nhàng kết hợp cùng chi tiết ren tinh tế ở viền ngực, chiếc váy không chỉ tôn lên nét nữ tính, thanh lịch mà còn cực kỳ trẻ trung cho những buổi xuống phố. Item này đang được bán với giá 1.690.000đ, nếu nàng thấy ưng thì có thể tham khảo mua ngay ở đây nhé.

Nếu bạn đang tìm 1 chiếc đầm ren kiểu tiểu thư nữ tính ngọt ngào nhưng không kém phần sang chảnh thì Diệu Anh gợi ý ngay 1 thiết kế đến từ Leger. Diện item này đi tiệc hay đi chơi đều vô cùng hợp, đảm bảo nàng nào diện lên cũng xinh vô đối.

Chiếc đầm "ngoan xinh yêu" vô cùng điệu đà được Tracy Diệu Anh mặc là sản phẩm đến từ brand Aguja. Với tông màu hồng xinh xắn cùng thiết kế bồng bềnh, đây chắc chắn là 1 ứng cử viên sáng giá để chị em diện đi du lịch mùa hè này.

Là 1 nàng "bánh bèo" chính hiệu, vì thế ngay cả khi mặc sơ mi, Diệu Anh cũng lựa chọn những thiết kế cách điệu với cổ bèo tạo điểm nhấn ở vùng cổ kèm bằng 1 dải nơ. Tay áo Tay dài cũng là dáng loe bồng nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động tăng phần nữ tính. Nàng nào cùng gu với Diệu Anh thì hãy tham khảo ngay item đến từ local brand Veosbykhanh này nhé.

Lại thêm 1 thiết kế có thể đốn tim bất kỳ cô gái nào, và Tracy Diệu Anh cũng chẳng ngoại lệ. Đây là item đến từ brand Belisa. Thiết kế sử dụng chất liệu ren xuyên thấu giúp Diệu Anh khéo léo khoe trọn vóc dáng mảnh mai và visual trong trẻo.

Tracy Diệu Anh tiếp tục khoe visual ngọt ngào trong chiếc váy trắng tầng xòe nhẹ nhàng phối cùng chất liệu voan lưới tinh tế - đến từ brand Pierres Studio, giá hơn 700.000đ. Outfit mang đậm chất tiểu thư này cực kỳ phù hợp cho những buổi hẹn hò cafe cuối tuần, chị em có thể tham khảo để sắm về tủ đồ nhé.