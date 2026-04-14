Nữ thần Songkran gây sốt xứ Chùa Vàng: Mặt xinh dáng xịn ăn mặc đẹp đỉnh, không tin cô ấy ở ngưỡng U35

Lễ hội té nước Songkran 2026 tại Thái Lan đã chính thức khởi động, mang theo không khí lễ hội rực rỡ và đậm sắc màu văn hóa truyền thống. Trong chuỗi sự kiện năm nay, Songkran Thaiconic tổ chức ngày 12/4 tại trung tâm thương mại IconSiam, Bangkok nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Giữa không gian ngập tràn sắc màu ấy, nữ diễn viên Lingling Kwong gây chú ý khi xuất hiện trong hình tượng nữ thần Songkran. Cô diện trang phục truyền thống được chăm chút tỉ mỉ, từ chất liệu, họa tiết cho đến cách phối phụ kiện, tạo nên tổng thể vừa trang nhã vừa nổi bật. Visual của Lingling mang đến cảm giác mềm mại, thanh thoát, như bước ra từ một bức họa cổ, khiến người xem khó rời mắt. Không cần tạo hình quá cầu kỳ hay phô trương, chính thần thái cùng sự chỉn chu trong từng chi tiết đã giúp cô ghi điểm. Màn hóa thân này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đưa Lingling Kwong trở thành một trong những “nữ thần Songkran” được nhắc đến nhiều nhất tại lễ hội năm nay.

Lingling Kwong sinh năm 1995, mang hai dòng máu Thái Lan và Hong Kong. Không chỉ gây ấn tượng khi hóa thân thành nữ thần Songkran đầy cuốn hút, ngoài đời cô cũng ghi điểm mạnh nhờ nhan sắc hài hòa, sắc nét cùng gu thời trang tinh tế. Dù theo đuổi phong cách tối giản hay biến hóa đa dạng với những outfit trendy, Lingling vẫn luôn giữ được nét cuốn hút rất riêng.

Style của Lingling Kwong ghi điểm ở sự tối giản nhưng vẫn cuốn hút, sành điệu. Diện mẫu váy trắng dáng dài với thiết kế hai dây và họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, cô khéo tôn lên diện mạo xinh xắn, sang chảnh và thời thượng. Dáng váy bay nhẹ kết hợp cùng gam màu trắng tươi sáng mang đến cảm giác nữ tính, trong trẻo và cực kỳ hợp không khí mùa hè. Đây cũng là kiểu váy “must-have” mỗi khi thời tiết nắng nóng, vừa dễ mặc, dễ đẹp lại không cần phối đồ cầu kỳ. Nếu đang muốn làm mới phong cách mùa hè, chị em hoàn toàn có thể tham khảo những thiết kế tương tự để bổ sung vào tủ đồ.

Lingling Kwong ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp với set đồ full trắng tinh khôi. Cô chọn diện áo trễ vai khéo khoe bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng quần suông dáng rộng tạo tổng thể vừa thanh thoát vừa sang xịn. Dù chỉ toàn item cơ bản, outfit diện lên vẫn tôn dáng cực hiệu quả.

Sở hữu chiều cao 1m68, Lingling Kwong dễ dàng “cân đẹp” nhiều phong cách khác nhau. Dù ăn vận tối giản thì những outfit của cô vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Với áo hai dây màu vàng gà con, Lingling chọn phối đơn giản bằng cách sơ vin cùng quần ống rộng, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa sành điệu. Gam vàng gà con rất được ưu ái mỗi mùa hè, chị em nào chưa sở hữu thì nên tranh thủ sắm ngay.

Lên đồ theo hướng sành điệu và trendy hơn, Lingling Kwong vẫn trung thành với combo áo hai dây và quần jeans quen thuộc. Tuy nhiên, điểm “ăn tiền” nằm ở cách cô thêm thắt phụ kiện. Chiếc khăn turban quấn đầu không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp tổng thể trông hài hòa, cá tính hơn hẳn. Chỉ cần layer khéo một vài chi tiết nhỏ, outfit basic đến mấy cũng có thể nâng level, nhìn xịn xò và có gu hơn hẳn.