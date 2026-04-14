Những chuyện kỳ quặc ở xứ Trung: Nhà "dính dớp" bán mãi không xong, thang máy dùng chung nhưng chỉ dừng 1 tầng và "chuột Mickey" náo loạn tiệm sushi

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, đôi khi mạng xã hội lại được "thổi bùng" bởi những sự việc chân thật mà thoạt nghe cứ tưởng như đùa. Chuyện mua nhà, đi lại ở chung cư hay đi ăn hàng quán vốn là những thứ rất đỗi đời thường, thế nhưng ở đất nước tỷ dân, chúng thỉnh thoảng lại rẽ sang những hướng đi chẳng ai ngờ tới, khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa tò mò bàn tán xôn xao. Theo trang tin South China Morning Post (SCMP) , thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang truyền tay nhau ba câu chuyện cực kỳ "độc lạ". Đọc xong những mẩu chuyện này, chắc hẳn hội chị em sẽ thấy cuộc sống quanh ta đôi khi cũng "nhiều muối" và đầy rẫy những cú lừa ngoạn mục.

Căn hộ "dính dớp" đấu giá 3 lần vẫn ế, giá giảm kịch sàn vẫn không ai dám chốt

Câu chuyện đầu tiên dở khóc dở cười xoay quanh vấn đề muôn thuở: Mua nhà. Vào đầu tháng 4 vừa qua, một căn hộ tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đã được đưa lên sàn đấu giá lần thứ ba. Nguyên nhân khiến căn hộ rộng gần 90 mét vuông, nội thất đầy đủ và nằm ngay cạnh ga tàu điện ngầm cực kỳ đắc địa này phải chật vật tìm chủ mới là bởi nó từng ghi nhận một ca tử vong không tự nhiên. Với tâm lý Á Đông, những căn nhà "dính dớp" hay "nhà ma ám" thế này luôn khiến người mua e dè.

Sự việc trở nên rầm rộ hơn bởi trước đó, căn nhà này đã lên sàn đấu giá hai lần vào tháng 11 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Ở những lần trước, mức giá khởi điểm là 266.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Lạ lùng thay, có những người đã hào hứng chốt giá cuối lên tới hơn 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng), nhưng phút chót lại "quay xe" hủy kèo, khiến cuộc đấu giá đổ bể. Đến lần thứ ba này, mức giá khởi điểm đã bị ép xuống mức kịch sàn, chỉ còn 166.000 NDT (khoảng hơn 640 triệu đồng) cho một căn hộ đầy đủ tiện nghi ngay giữa thành phố lớn. Cư dân mạng xứ Trung chỉ biết lắc đầu ngao ngán và đùa nhau rằng: "Căn nhà này rốt cuộc phải 'ám' đến mức độ nào mà bán rẻ như cho 3 lần 7 lượt vẫn không ai dám dọn vào ở?"

Thang máy chung cư lạ đời: Bỏ tiền tỷ lắp chung nhưng chỉ dừng ở đúng... một tầng

Nếu chuyện mua nhà khiến người ta e ngại thì chuyện đi lại ở chung cư cũ lại khiến nhiều người bật ngửa. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội ở tỉnh Giang Tô đã đăng tải đoạn video quay lại một chiếc thang máy lộ thiên mới toanh vừa được lắp đặt cho một khu tập thể cũ. Điểm kỳ lạ là chiếc thang máy này chạy tuốt từ dưới đất lên và chỉ dừng lại ở đúng một tầng duy nhất. Ban đầu, ai cũng choáng váng tưởng rằng có vị "đại gia" giấu mặt nào đó đang sống ở khu này, sẵn sàng vung tiền vung bạc bao trọn gói lắp luôn thang máy riêng đi thẳng vào nhà để thể hiện quyền lực.

Thế nhưng, sự thật đằng sau lại mang nậm tính "hương đồng gió nội" và bài toán kinh tế mộc mạc của các hộ dân. Quản lý khu nhà - anh Jiang cho biết, chiếc thang máy này là do các hộ dân cùng nhau góp tiền lắp đặt. Việc chỉ thiết kế một lối ra duy nhất nằm ở chiếu nghỉ giữa tầng 5 và tầng 6 là để... tiết kiệm tiền. Anh Jiang giải thích rất thực tế: "Nếu tầng nào cũng đục tường làm cửa ra thang máy, chi phí sẽ đội lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Nhưng làm kiểu 'hà tiện' này thì chỉ tốn khoảng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) thôi" . Vậy là, những người sống ở các tầng dưới tầng 6 cứ việc đi thang máy vút lên trên, rồi thong thả... đi bộ ngược xuống nhà mình. Bài toán chia tiền cũng rất sòng phẳng: Ai ở tầng càng cao, được hưởng lợi nhiều thì đóng góp nhiều hơn. Đúng là một pha xử lý "cười ra nước mắt" nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý của những người hàng xóm thực dụng.

Thực khách tá hỏa với "chuột Mickey" chạy marathon trên băng chuyền sushi

Câu chuyện cuối cùng lại đánh trúng vào nỗi ám ảnh chung của hội sành ăn khi đi nhà hàng. Tại một quán sushi băng chuyền có tên Jinjiang ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), một thực khách đang dùng bữa đã vội vã rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng kinh hoàng: một chú chuột nhắt đang chạy tung tăng ngay trên dải băng chuyền. Ngay cạnh "vị khách bốn chân" không mời mà đến này là những đĩa thức ăn tươi sống đang rảo bước phục vụ khách hàng.

Đoạn video nhanh chóng viral chóng mặt, cư dân mạng hóm hỉnh đặt tên cho món ăn mới của quán là "Mickey Sushi xoay vòng". Tuy nhiên, đối với những người đang ăn tại quán lúc đó thì đây chẳng phải chuyện đùa. Ngay trong ngày hôm đó, phía nhà hàng đã phải hốt hoảng lên tiếng xin lỗi và phân trần rằng, qua camera giám sát, chú chuột này lẻn vào từ bên ngoài đường chứ không phải "cư dân" của bếp. Để dập tắt khủng hoảng, quán sushi lập tức vứt bỏ toàn bộ thực phẩm trong ngày, miễn phí hoàn toàn bữa ăn cho các thực khách có mặt hôm đó và đóng cửa tạm thời. Họ tuyên bố sẽ tiến hành tổng vệ sinh, khử trùng sâu để đảm bảo không còn "anh bạn Mickey" nào dám bén mảng tới.

Cuộc sống quả thực luôn có những góc khuất đầy bất ngờ và tấu hài như thế. Từ chuyện nhà cửa đến miếng ăn, những tình huống trớ trêu này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là lăng kính chân thật phản chiếu một nhịp sống muôn màu, muôn vẻ ở bất kỳ đâu trên thế giới.