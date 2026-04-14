Loại cây giúp gia chủ tiết kiệm khối tiền, dễ trồng, thu hoạch nhanh bất ngờ

Những người làm vườn được khuyên trồng một loại cây có thể giúp “tiết kiệm một khoản tiền đáng kể” vì chúng phát triển rất nhanh và cho thu hoạch liên tục. Chuyên gia làm vườn nổi tiếng người Anh Benedict Vanheems cho biết ông đã tiết kiệm tiền bằng cách tự trồng xà lách thay vì mua ở siêu thị, báo Anh Express đưa tin.

Trong một video trên YouTube, Benedict cho biết những người làm vườn sẽ nhận ra xà lách có thể “ngọt, giòn và mọng nước” như thế nào khi họ bắt đầu tự trồng. Ông giải thích rằng loại rau này có thể được cắt “chỉ vài giây trước khi ăn”.

Trên kênh GrowVeg của mình, Benedict cho biết ông thích gieo xà lách vào khay ươm cây con, nhưng bạn cũng có thể gieo trực tiếp xuống đất. Ông nói: “Thật đáng kinh ngạc khi chỉ trong 30 đến 40 ngày, đây sẽ trở thành bữa trưa của chúng ta.”

Sau đó, ông gieo hạt vào khay nông, giải thích rằng cây cần ánh sáng để phát triển. Mỗi ô gieo chứa khoảng hai hoặc ba hạt, mặc dù ông nói rằng việc gieo nhiều hơn một chút cũng không quá quan trọng.

Nếu có nhiều hơn một cây con mọc lên, Benedict giải thích rằng bạn chỉ cần “nhổ bỏ” những cây dư thừa và cắt chúng đi để “tránh làm ảnh hưởng đến rễ”. Ông nói: “Việc này thực sự rất đơn giản, nếu bạn có thể rắc muối lên thức ăn thì bạn cũng có thể gieo hạt xà lách.”

Benedict cho biết xà lách “cực kỳ dễ trồng” nên nó trở thành lựa chọn hàng đầu của ông nếu chỉ được trồng một loại cây duy nhất. Và tốt hơn nữa, ông nói điều này giúp ông tiết kiệm “một khoản tiền đáng kể” trong chi phí mua sắm.

Ông nói thêm: “Xà lách phát triển rất nhanh, bạn có thể thu hoạch chỉ vài tuần sau khi gieo và có thể thu hoạch liên tục. Tất nhiên, bất cứ thứ gì bạn tự trồng đều là hữu cơ, không có hóa chất độc hại.”

Benedict giải thích rằng xà lách có thể trồng vào “mùa xuân, mùa hè, mùa thu và cả mùa đông”. Ông mô tả đây là “ngôi sao” của khu vườn, thậm chí có thể trồng ở nơi “có một chút bóng râm”.

Ông nói thêm: “Lý do quan trọng nhất chính là hương vị. Xà lách bạn tự trồng sẽ ngọt, giòn, mọng nước và có vị bùi nhẹ. Xà lách siêu thị không thể cạnh tranh được vì ngay khi thu hoạch, xà lách đã bắt đầu mất hương vị.”

Benedict cũng cho biết việc tự trồng xà lách giúp ông có thể lựa chọn giống cây, trong đó xà lách romaine là “loại ông yêu thích nhất”. Ông thích độ giòn của nó và cho rằng nó “hoàn hảo” cho một món “salad đậm đà”.

Tuy nhiên, với những ai muốn có loại rau “chất lượng như nhà hàng”, chuyên gia này khuyên nên chọn xà lách butterhead. Dù vậy, ông cũng cho biết có “hàng trăm” giống khác nhau để lựa chọn với nhiều màu sắc đa dạng.

Ông nói rằng những ai muốn trồng hỗn hợp các loại rau salad nên cân nhắc gieo trực tiếp xuống đất, đặc biệt phù hợp với các loại xà lách lá rời.

Chăm sóc xà lách sau khi gieo

Sau khi gieo, Benedict khuyên nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cây luôn đủ ẩm. Mặc dù mùa xuân là thời điểm lý tưởng để trồng xà lách, Benedict cho biết bạn vẫn có thể trồng vào mùa hè nếu có nơi có ánh sáng buổi sáng.

Ông gợi ý thu hoạch xà lách theo phương pháp “cắt rồi quay lại”, tức là cắt lá nhưng giữ lại “điểm sinh trưởng trung tâm”. Theo ông, cách này giúp bạn có thể thu hoạch “nhiều lần” từ cùng một cây.