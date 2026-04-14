Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang bật điều hòa qua đêm đi ngủ

Những ngày oi nóng, điều hòa gần như trở thành “người bạn đồng hành” của nhiều gia đình mỗi đêm. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ thói quen cài nhiệt độ thật thấp rồi để máy chạy liên tục đến sáng, nghĩ rằng càng lạnh sẽ càng dễ ngủ. Thực tế, đây lại là cách dùng dễ khiến cơ thể mệt hơn khi thức dậy, đồng thời làm tiền điện tăng lên không cần thiết.

Theo khuyến nghị từ EVN và một số hãng điện lạnh, bật điều hòa qua đêm không phải điều đáng lo, vấn đề nằm ở cách cài đặt. Chỉ cần sai vài thao tác quen thuộc như để nhiệt độ quá thấp, chọn chế độ chưa phù hợp hoặc để luồng gió thổi thẳng vào người, giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người dễ bị khô họng, nghẹt mũi.

Ban đêm nên bật điều hòa bao nhiêu độ?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất. EVN hướng dẫn trước khi đi ngủ có thể chỉnh điều hòa ở mức 26 độ C rồi chọn chế độ làm lạnh. Trong khi đó, Panasonic Việt Nam cho biết vào ban đêm, chế độ Cool thường phù hợp với mức 27–28 độ C; còn Medlatec lưu ý nhiệt độ trong phòng không nên chênh lệch quá lớn so với bên ngoài. Ghép các khuyến nghị này lại, khoảng 26–27 độ C được xem là mức dễ áp dụng nhất cho đa số gia đình: đủ mát để dễ ngủ nhưng không quá lạnh về gần sáng.

Lý do là càng về khuya, nhiệt độ môi trường và thân nhiệt cơ thể đều có xu hướng giảm. Nếu cài máy xuống mức quá thấp như 22–24 độ C rồi để suốt đêm, người nằm dễ bị lạnh buốt khi gần sáng, dẫn tới đau họng, khô mũi, nhức đầu hoặc mệt người sau khi ngủ dậy. Medlatec cũng cho biết việc nằm điều hòa liên tục có thể làm niêm mạc đường thở khô hơn nếu người dùng không kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm và thói quen sinh hoạt.

Chế độ nào phù hợp nhất khi ngủ qua đêm?

Nếu phải chọn cách dùng hợp lý nhất, nhiều nguồn đều nghiêng về Cool kết hợp Sleep. EVN khuyên trước khi ngủ nên chỉnh về 26 độ C và chọn Cool. Trong khi đó, Panasonic và Daikin cho biết Sleep mode là chế độ dành riêng cho ban đêm, giúp máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian ngủ thay vì làm lạnh sâu liên tục từ đầu đến sáng.

Theo Panasonic, nếu cài máy ở mức 26 độ C và bật Sleep, sau khoảng 30–60 phút máy có thể tự tăng lên 27 độ C, rồi tăng tiếp để cân bằng với nhiệt độ cơ thể và môi trường. Daikin cũng mô tả chế độ này theo hướng tự tăng nhiệt nhằm tránh lạnh buốt về gần sáng, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm điện. Nói cách khác, Sleep không làm phòng nóng lên khó chịu, mà giúp giấc ngủ ổn định hơn.

Những sai lầm vừa tốn điện, vừa ảnh hưởng sức khỏe

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là hạ nhiệt độ xuống quá thấp với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. EVN cho biết chỉ cần giảm nhiệt độ cài đặt thêm 1 độ C, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 3%. Bởi vậy, việc duy trì 22–23 độ C suốt đêm không chỉ khiến điều hòa phải làm việc nặng hơn mà còn dễ làm người dùng thức dậy trong trạng thái uể oải.

Sai lầm tiếp theo là để gió thổi thẳng vào mặt hoặc ngực. Panasonic khuyên quạt gió nên để mức Medium khi ngủ, vừa giảm tiếng ồn vừa tránh cảm giác hơi lạnh phả trực diện vào cơ thể. Ngoài ra, nhiều người dùng điều hòa liên tục nhưng quên vệ sinh lưới lọc, trong khi Medlatec lưu ý đây cũng là một nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ khó chịu ở đường hô hấp.

Nhìn từ các khuyến nghị chính thống, công thức an toàn và dễ áp dụng nhất khi ngủ đêm là giữ điều hòa ở khoảng 26–27 độ C, ưu tiên Cool + Sleep, để quạt gió nhẹ hoặc trung bình, tránh hướng gió thổi trực tiếp vào người và không cài nhiệt độ quá thấp suốt nhiều giờ. Chỉ vài điều chỉnh nhỏ như vậy cũng đủ giúp giấc ngủ dễ chịu hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho hóa đơn tiền điện mỗi tháng.