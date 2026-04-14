Đồ bơi “old money”: Không cần hở bạo, chỉ cần tinh tế là đủ sang!

Nếu để ý, bạn sẽ thấy một điểm chung trong loạt hình ảnh nghỉ dưỡng “đắt giá”: du thuyền, biển xanh, ánh nắng và… những bộ đồ bơi tối giản. Không logo, không màu mè, nhưng lại mang đến cảm giác “có tiền” rất rõ ràng. Đó chính là tinh thần của “old money” – sang mà không cần nói.

1. Đồ bơi liền thân: “Vũ khí” của sự thanh lịch

Trong thế giới của old money, đồ bơi liền thân gần như là lựa chọn mặc định. Những thiết kế một mảnh với gam màu đen – trắng hoặc trung tính không chỉ giúp cơ thể trông gọn gàng hơn mà còn tạo cảm giác kín đáo, tinh tế.

Điểm đắt giá nằm ở phom dáng: phần eo được nhấn nhẹ, đường cắt vừa đủ để tôn dáng nhưng không phô trương. Đây là kiểu đồ bơi mà bạn có thể mặc từ bãi biển, bước lên du thuyền hay thậm chí ngồi café ven biển mà vẫn “hợp hoàn cảnh”.

2. Bảng màu tối giản: Càng ít, càng “giàu”

Đen, trắng, be, nâu nhạt – đó là những gam màu gần như không thể thiếu. Khác với xu hướng bikini sặc sỡ, old money chọn cách tiết chế để tạo nên sự sang trọng bền vững.

Một bộ đồ bơi đen viền trắng hay trắng phối chi tiết đen, nhìn qua tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ “ăn ảnh”. Nó không làm bạn nổi bật theo kiểu ồn ào, mà khiến người đối diện phải nhìn lâu hơn.

3. Phụ kiện: Ít nhưng “đắt”

Một chiếc mũ cói bản rộng, kính râm dáng cổ điển, túi cói hoặc túi da đơn giản – chỉ cần vậy là đủ hoàn thiện outfit.

Điểm thú vị là phụ kiện trong phong cách này không cần quá nhiều, nhưng phải đúng tinh thần: sạch sẽ, tinh tế và không lỗi mốt. Một chiếc mũ cói đúng form có thể nâng cả set đồ lên một “level” hoàn toàn khác.

4. Layer nhẹ: Từ bãi biển đến quán café

Old money không dừng lại ở đồ bơi. Họ luôn có thêm một lớp layer nhẹ: quần trắng ống rộng, váy midi, sơ mi linen hoặc khăn choàng.

Chỉ cần khoác thêm một chiếc quần trắng bên ngoài đồ bơi đen, bạn đã có ngay một outfit đủ kín đáo để di chuyển mà vẫn giữ được vẻ phóng khoáng. Đây chính là bí quyết giúp phong cách này trở nên “đa dụng” và thực tế hơn rất nhiều.

5. Thần thái mới là “key chính”

Có một điều không thể bỏ qua: đồ bơi old money không dành cho những ai muốn gây chú ý ngay lập tức. Nó dành cho những người hiểu rõ bản thân và không cần chứng minh quá nhiều.

Tư thế thoải mái, ánh nhìn nhẹ nhàng, cách ngồi, cách cầm ly café hay đơn giản là bước đi chậm rãi – tất cả tạo nên cảm giác “đắt giá” mà không một món đồ nào có thể thay thế.

Trong một mùa hè mà ai cũng muốn nổi bật, có lẽ lựa chọn khác biệt lại chính là thứ khiến bạn đáng nhớ hơn. Và đôi khi, chỉ cần một bộ đồ bơi đơn giản, một chiếc mũ cói và một chút tiết chế – bạn đã có thể bước vào “vibe old money” mà không cần cố gắng quá nhiều.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Yaner Renr Outdoor Sports

Nơi mua: breezeholiday

Nơi mua: Zara