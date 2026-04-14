Ngoại lệ của 1,4 tỷ dân Trung: "Thiên thần" có nụ cười đẹp như gió xuân, đời thường chỉ mặc đồ tối giản vẫn phát sáng giữa đám đông

Giữa một làng mẫu Trung Quốc vốn không thiếu những gương mặt sắc sảo, Lưu Văn (Liu Wen) vẫn luôn là một "ngoại lệ" đầy kiêu hãnh của xứ tỷ dân. Nàng siêu mẫu sinh năm 1988 chinh phục cả thế giới bằng thần thái đậm chất Á Đông cùng nụ cười với 2 má lúm đồng tiền rạng rỡ tựa như làn gió xuân. Từ một cô gái tỉnh lẻ bước chân lên sàn diễn quốc tế, Lưu Văn đã viết nên một hành trình sự nghiệp lừng lẫy khi trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên sải bước tại Victoria's Secret và liên tục góp mặt trong danh sách những siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của sàn catwalk, Lưu Văn lại khiến công chúng say mê bởi một bản ngã đời thường vô cùng giản dị. Châm ngôn sống và làm việc của cô rất rõ ràng: Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô sẵn sàng trang điểm cầu kỳ, khoác lên mình những thiết kế lộng lẫy nhất; nhưng một khi rời xa ống kính, Lưu Văn lại chọn trở về với khuôn mặt mộc tự nhiên và những bộ đồ tối giản. Dù chỉ diện những món đồ basic nhất, cô vẫn luôn nổi bần bật giữa đám đông nhờ khí chất và thần thái tự tin. Có thể nói, Lưu Văn chính là hình mẫu hoàn hảo cho những ai đang theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ được nét cool và sự sành điệu khó cưỡng. Cùng nắm style đời thường của Lưu Văn và copy paste công thức lên đồ của nàng siêu mẫu ngay nhé.

Lưu Văn diện quần ống rộng cùng áo thun oversize, đi giữa đám đông mà vẫn nổi bần bật. Set đồ này mang vibe phóng khoáng, năng động nhưng không hề đơn điệu. Cô khéo léo cân bằng bằng kiểu tóc tết điểm thêm ruy băng cực kỳ nữ tính. Chị em hoàn toàn có thể học lỏm ngay combo này.

Lưu Văn tiếp tục ghi điểm khi diện 1 combo "kinh điển": sơ mi xanh olive phối chân váy denim ngắn. Tổng thể tối giản nhưng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, năng động. Nụ cười tươi cùng thần thái rạng rỡ của nàng siêu mẫu càng khiến set đồ càng thêm nổi bật. Đây là combo đồ vô cùng dễ mặc mà vẫn rất tinh tế, hợp nhiều hoàn cảnh. Chị em có thể mua ngay vài món na ná và diện tương tự như Lưu Văn nhé.

Lưu Văn thường xuyên được bắt gặp ở trời Tây với street style quen thuộc: áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans. Bộ đôi tưởng chừng đơn giản nhưng lại đẹp “bất bại”, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Nhờ cách mix tối giản, cô luôn toát lên vẻ phóng khoáng mà vẫn cực kỳ cuốn hút. Đây chắc chắn là công thức mặc đẹp mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể học theo.

Ở 1 lần xuống phố khác, Lưu Văn chọn combo áo thun trắng cùng chân váy xám và giày loafer da bóng, tạo cảm giác gọn gàng mà vẫn đầy sức sống. Cách phối này mang nét trẻ trung, linh hoạt nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế riêng. Đây tiếp tục là 1 gợi ý hay ho cho những ngày chị em muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ nhiều.