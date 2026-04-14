Bật điều hòa + quạt có tốn điện hơn không? EVN đưa ra đáp án

Trời càng nóng, hóa đơn tiền điện càng dễ trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều gia đình chia sẻ rằng chỉ cần dùng điều hòa vài tiếng mỗi ngày là cuối tháng đã thấy tiền điện nhảy vọt, chưa kể những ngày cao điểm phải bật gần như cả đêm. Trong lúc tìm cách giảm chi phí mà vẫn giữ được cảm giác mát mẻ, một thói quen khá phổ biến là bật thêm quạt điện khi đang dùng điều hòa. Cách này giúp phòng mát nhanh hơn, dễ chịu hơn - nhưng cũng kéo theo một câu hỏi khiến không ít người phân vân: liệu làm vậy có đang vô tình khiến tiền điện tăng lên?

Để giải đáp câu hỏi này, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, câu trả lời đó là: bật quạt cùng điều hòa không làm tốn điện hơn đáng kể, thậm chí còn có thể giúp tiết kiệm điện. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng cách!

Quạt điện tiêu thụ rất ít điện năng

EVN cho biết, mức tiêu thụ điện của quạt điện thông thường chỉ dao động khoảng 40-75W, trong khi điều hòa có công suất phổ biến từ 800W đến hơn 2000W. Điều này đồng nghĩa với việc lượng điện mà quạt tiêu thụ chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với điều hòa. Do đó, việc bật thêm quạt gần như không làm thay đổi đáng kể tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình.

Hỗ trợ phân bổ khí lạnh, giảm tải cho điều hòa

Một trong những lý do quan trọng khiến EVN khuyến nghị kết hợp quạt với điều hòa là khả năng giúp không khí lạnh lan tỏa đều hơn trong phòng. Thay vì tập trung ở một khu vực gần dàn lạnh, luồng gió từ quạt sẽ giúp:

- Phân phối hơi lạnh nhanh và đều

- Rút ngắn thời gian làm mát

- Giảm áp lực hoạt động của máy nén

- Khi điều hòa không phải hoạt động liên tục ở công suất cao, điện năng tiêu thụ tổng thể cũng sẽ giảm theo.

Có thể tăng nhiệt độ điều hòa mà vẫn thấy mát

EVN nhấn mạnh rằng người dùng hoàn toàn có thể đặt nhiệt độ điều hòa ở mức cao hơn (26-28°C) khi kết hợp với quạt mà vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu. Đây là yếu tố then chốt giúp tiết kiệm điện, bởi:

- Mỗi khi tăng 1°C, điều hòa có thể giảm khoảng 2-3% điện năng tiêu thụ

- Việc tăng 3-4°C có thể giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng

Bảng so sánh: Dùng điều hòa riêng vs kết hợp quạt

EVN khuyến nghị cách dùng hiệu quả

Bên cạnh việc khẳng định không gây tốn điện hơn, EVN cũng đưa ra một số khuyến nghị giúp tối ưu hiệu quả khi sử dụng đồng thời quạt và điều hòa:

Không đặt nhiệt độ quá thấp : Tránh mức 20-22°C vì sẽ khiến máy hoạt động liên tục

Sử dụng quạt để hỗ trợ lưu thông không khí thay vì chỉ làm mát trực tiếp

Vệ sinh điều hòa định kỳ để tránh hao phí điện năng

Đóng kín phòng khi sử dụng điều hòa , hạn chế thất thoát hơi lạnh

Ưu tiên các chế độ tiết kiệm điện (Eco, Dry) vào ban đêm

Tóm lại, từ khuyến nghị của EVN có thể thấy, việc bật quạt cùng điều hòa không phải là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Ngược lại, đây là một giải pháp hiệu quả để vừa làm mát nhanh, vừa tối ưu chi phí điện năng. Việc sử dụng hợp lý, đặc biệt là điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và tận dụng luồng gió từ quạt sẽ giúp người dùng đạt được cả hai mục tiêu: thoải mái hơn và tiết kiệm hơn.