Lần đầu thấy căn hộ 53m² có 3 phòng ngủ, 2 phòng chung mà vẫn rộng rãi: Cách cải tạo khiến ai cũng bất ngờ

Giữa một thành phố có giá nhà thuộc hàng đắt đỏ như Thượng Hải, việc sở hữu căn hộ riêng đã là thử thách lớn, chưa nói đến chuyện tối ưu không gian để đáp ứng nhu cầu sống lâu dài của cả gia đình. Thế nhưng, một căn hộ chỉ vỏn vẹn 53m² vẫn có thể bố trí tới 3 phòng ngủ và 2 khu sinh hoạt chung mà không tạo cảm giác chật chội đang khiến nhiều người bất ngờ.

Từ căn hộ cũ xuống cấp thành tổ ấm tiện nghi cho gia đình 3-4 người

Gia đình trẻ trong câu chuyện không phải người bản địa. Sau khi tốt nghiệp, họ chọn ở lại Thượng Hải làm việc, từng bước ổn định cuộc sống và xây dựng tổ ấm. Từ một cặp đôi mới cưới đến khi có con, họ luôn mong muốn có một không gian sống riêng đủ tiện nghi, dù diện tích không quá lớn.

Căn hộ ban đầu có bố cục 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng tắm và 1 ban công – khá phổ biến với các căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, vì dự định có thêm con, gia chủ mong muốn cải tạo để có thêm phòng ngủ cho trẻ.

Thay vì chấp nhận không gian chật hẹp, họ lựa chọn phương án cải tạo tổng thể để tận dụng từng mét vuông diện tích.

Thay đổi bố cục để tăng công năng thay vì mở rộng diện tích

Điểm đáng chú ý trong phương án thiết kế là việc điều chỉnh lại một số khu vực nhằm tạo thêm không gian chức năng mà vẫn giữ được sự thông thoáng.

Nhà thiết kế đã tinh chỉnh diện tích phòng tắm, thu gọn khu vực tắm để tạo thêm diện tích cho khu ăn uống và bố trí phòng học cho trẻ. Nhờ vậy, căn hộ có thêm một phòng chức năng mới mà tổng thể vẫn hài hòa.

Phòng ngủ phụ cũng được mở rộng bằng cách tận dụng một phần diện tích phòng khách, giúp không gian ngủ thoải mái hơn cho trẻ nhỏ.

Những thay đổi này cho thấy, khi cải tạo căn hộ nhỏ, việc sắp xếp lại bố cục thường mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với việc chỉ thay đổi nội thất.

Không gian trước cải tạo từng rất xuống cấp

Trước khi được cải tạo, căn hộ đã nhiều năm cho thuê nên xuống cấp rõ rệt. Sàn nhà cũ, tường bám bẩn, thiết bị đã lỗi thời khiến không gian trở nên tối và thiếu sức sống.

Ban công – vốn là nơi sáng nhất trong nhà – cũng trở nên xám xịt do thiếu chăm sóc trong thời gian dài.

Sau cải tạo, căn hộ gần như "lột xác" hoàn toàn, mang diện mạo sáng sủa và hiện đại hơn.

Tận dụng từng góc nhỏ để tăng khả năng lưu trữ

Ngay từ khu vực lối vào, hệ tủ giày được thiết kế âm tường với khoảng trống phía dưới giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn. Các hộc tủ mở được bố trí linh hoạt, vừa tăng diện tích lưu trữ vừa tạo điểm nhấn trang trí.

Một chi tiết đáng chú ý là khu vực đặt máy giặt và máy sấy được bố trí gọn gàng gần bếp để thuận tiện cho việc cấp thoát nước, đồng thời không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung.

Những thiết kế âm tường như vậy đang trở thành xu hướng phổ biến trong các căn hộ nhỏ nhờ khả năng tiết kiệm diện tích.

Sử dụng vật liệu và màu sắc giúp căn hộ trông rộng hơn

Gam màu chủ đạo của căn hộ là trắng kết hợp xanh nhạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mắt. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản, hạn chế chi tiết rườm rà.

Tại phòng khách, bức tường sơn màu xanh nhạt kết hợp sofa xám giúp không gian trở nên dễ chịu và tinh tế. Việc hạn chế đồ trang trí cũng giúp căn phòng trông rộng hơn thực tế.

Một giải pháp đáng chú ý là sử dụng vách kính ở khu vực giữa phòng ngủ phụ và phòng khách. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa vào khu vực phòng khách vốn không có cửa sổ, giúp tổng thể căn hộ sáng hơn.

Thiết kế linh hoạt để thích nghi với nhu cầu trong tương lai

Phòng học được thiết kế với cửa trượt kính mờ, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn tạo cảm giác thông thoáng. Không gian này có thể dễ dàng chuyển đổi thành phòng ngủ cho trẻ khi cần.

Giường tatami trong phòng ngủ phụ vừa giúp tăng diện tích lưu trữ, vừa tạo không gian nghỉ ngơi rộng rãi cho trẻ nhỏ.

Những thiết kế linh hoạt như vậy giúp căn hộ có thể thích nghi với thay đổi trong nhu cầu sử dụng của gia đình theo thời gian.

Bếp chữ L và phòng tắm tách khu khô - ướt giúp sinh hoạt thuận tiện hơn

Khu bếp được bố trí theo dạng chữ L, phù hợp với không gian không quá rộng nhưng vẫn đảm bảo đủ khu vực chuẩn bị và nấu nướng.

Phòng tắm được chia thành khu khô và khu ướt giúp hạn chế nước bắn ra ngoài, tăng độ bền cho sàn và giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Gam màu tối ở khu vực ướt cũng giúp hạn chế cảm giác bám bẩn – một lựa chọn phổ biến trong các thiết kế hiện đại.

Diện tích nhỏ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống

Câu chuyện cải tạo căn hộ 53m² này cho thấy, diện tích không phải yếu tố duy nhất quyết định sự tiện nghi. Việc bố trí hợp lý, lựa chọn nội thất phù hợp và thiết kế linh hoạt có thể giúp không gian nhỏ trở nên rộng rãi hơn.

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng cao tại các đô thị lớn, những giải pháp tối ưu diện tích như vậy đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình quan tâm.

Một căn hộ không cần quá lớn, chỉ cần đủ tiện nghi và phù hợp với nhu cầu thực tế, cũng có thể mang lại cảm giác ổn định và yên tâm cho cả gia đình.