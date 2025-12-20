Sao có thể làm vậy trong phòng ngủ của một cô gái trẻ?

Trong nhiều gia đình, ranh giới riêng tư giữa cha mẹ và con cái - đặc biệt là với con gái đôi khi vẫn bị xem nhẹ vì suy nghĩ "người nhà cả mà". Không ít tình huống tưởng chừng vô hại, vui vẻ trong mắt người lớn lại trở thành ký ức khó chịu, thậm chí tổn thương với con trẻ. Và mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến câu chuyện về quyền riêng tư một lần nữa được đem ra bàn luận.

Theo nội dung video, một cô gái trẻ đang ngủ trong phòng riêng thì gia đình có đông người thân tới chơi, trong đó có cả người đàn ông trung niên, lớn tuổi. Khi cô vẫn chưa tỉnh giấc, nhóm người này ngồi quây xung quanh giường, quan sát cô trong bộ đồ ngủ. Hoàn toàn không hay biết có người lạ trong phòng, nữ sinh vô tư vươn vai, ngáp dài - những hành động rất bình thường của một người vừa thức dậy trong không gian riêng tư.

Cô gái trẻ vô tư thức dậy mà không biết có nhiều người vây quanh mình. (Ảnh: Sohu)

Chỉ đến khi có người bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng, nữ sinh mới giật mình nhận ra xung quanh có rất nhiều người. Cô lập tức kéo chăn trùm kín người, thể hiện rõ sự bối rối và khó chịu. Đáng chú ý, bố mẹ cô vẫn tiếp tục quay video và chia sẻ lại khoảnh khắc này với tâm thế vui vẻ, coi đó là tình huống hài hước.

Có rất nhiều ánh nhìn về phía cô gái trẻ. (Ảnh: Sohu)

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng gia đình đã quá vô tư, không tôn trọng quyền riêng tư tối thiểu của con gái, dù cô đã là sinh viên đại học và là một người trưởng thành. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi: nếu ngay trong chính ngôi nhà của mình, con gái cũng không được bảo vệ ranh giới cá nhân, thì làm sao có thể kỳ vọng sự an toàn từ môi trường bên ngoài?

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng những người xuất hiện trong video đều là họ hàng, không có ác ý, và việc quay lại chỉ nhằm mục đích vui vẻ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến vẫn nhấn mạnh rằng "người nhà" không đồng nghĩa với việc có thể xâm phạm không gian riêng tư, đặc biệt là trong những tình huống nhạy cảm như lúc ngủ nghỉ.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng từng chỉ ra rằng, cách cha mẹ tôn trọng hay xem nhẹ ranh giới cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của con cái khi bước ra xã hội. Việc coi nhẹ quyền riêng tư có thể khiến trẻ thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đồng thời dễ gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội sau này.

Tôn trọng không gian cá nhân không làm khoảng cách gia đình xa hơn, mà ngược lại, giúp con cái cảm thấy được bảo vệ, được lắng nghe và đủ tự tin khi bước ra ngoài xã hội. Đôi khi, chỉ cần tinh tế và đặt mình vào vị trí của con, cha mẹ đã có thể tránh được những tổn thương không đáng có.