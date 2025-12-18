Lướt MXH mấy hôm nay thấy hoài ảnh Noel ở trường này, xem thử có gì mà hot vậy?

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Giáng sinh, khắp nơi bắt đầu khoác lên mình những gam màu quen thuộc của mùa lễ hội. Từ trung tâm thương mại, quán cà phê cho tới khu dân cư, đâu đâu cũng tràn ngập cây thông, đèn nhấp nháy và các tiểu cảnh Noel rực rỡ. Không nằm ngoài "đường đua" này, nhiều trường học cũng đầu tư trang trí không gian, vừa tạo không khí cuối năm, vừa trở thành điểm check-in được giới trẻ quan tâm.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh về một trường đại học gây chú ý nhờ không gian Giáng sinh được đầu tư xịn xò, đó chính là Trường Đại học FPT.

Khung cảnh Noel với tuyết bay xịn xò tại trường Đại học FPT

Theo những hình ảnh được chia sẻ, từ giữa tháng 12, các cơ sở của Trường Đại học FPT tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn đã đồng loạt được trang hoàng với hai gam màu đỏ - xanh đặc trưng của Giáng sinh. Cây thông Noel cỡ lớn được đặt ở khu vực trung tâm mỗi campus, kết hợp cùng hệ thống đèn trang trí, tiểu cảnh mang phong cách châu Âu, tạo nên không khí lễ hội rõ nét ngay trong khuôn viên trường.

Ông già Noel siêu to khổng lồ được đặt ngay cổng trình campus Hà Nội

Góc check-in "10 điểm không nhưng"

Và tất nhiên, Noel làm sao có thể thiếu cây thông

Tại campus Hà Nội, khu đồi tùng quen thuộc được "hô biến" thành một khu vườn Giáng sinh với châu đỏ, nơ trang trí và ánh đèn lung linh. Bức tượng Self Made Man cũng được khoác thêm phụ kiện Noel, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của sinh viên khi chụp ảnh. Một con đường kẹo ngọt được bố trí trong khuôn viên thu hút khá nhiều bạn trẻ ghé qua check-in.

Ở các campus khác như Đà Nẵng, Quy Nhơn hay TP HCM, trường bố trí những góc chụp mang phong cách tối giản nhưng bắt mắt, phù hợp với xu hướng sống ảo của sinh viên. Không gian thư viện, khu học tập chung cũng được điểm xuyết bằng vòng nguyệt quế, cây thông mini, tạo cảm giác Giáng sinh len lỏi ngay cả trong những khu vực vốn quen thuộc.

Khu vực đồi tùng tại khuôn viên Hà Nội được hô biến thành khu vườn Giáng sinh lung linh với những quả châu và nơ đỏ rực

Sự xuất hiện của con đường kẹo ngọt cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng

Campus Đà Nẵng được thiết kế góc check-in sang, xịn, mịn

Cây thông Noel tại FPTU TP.HCM

Góc Giáng sinh ấm cúng

Không thể bỏ qua campus Quy Nhơn

Bên cạnh việc trang trí, một số campus còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với mùa Noel. Trong các chương trình dành cho học sinh THPT, người tham gia được trực tiếp trang trí cây thông, làm đồ handmade, vẽ tranh canvas hoặc decor khung ảnh theo chủ đề Giáng sinh.

Trên các nền tảng như Facebook, TikTok, nhiều netizen để lại bình luận tỏ ra thích thú trước mức độ đầu tư của nhà trường. Không ít người nhận xét không gian "xem ảnh đã thấy mùi Noel", "đúng kiểu bước vào trường là có ảnh mang về". Một số học sinh THPT cũng cho biết họ ghé thăm campus chủ yếu vì tò mò trước loạt ảnh được chia sẻ, sau đó tiện trải nghiệm không khí học đường trước thềm mùa tuyển sinh.

Các nam thanh nữ tú nô nức check-in

Ngoài các góc check-in, nhiều bạn trẻ còn được tham gia loạt hoạt động như trang trí cây thông Noel, làm vòng tay handmade, vẽ tranh canvas… để hưởng ứng không khí trước thềm Giáng sinh

Hiện tại, Trường Đại học FPT vẫn tiếp tục hoàn thiện không gian trang trí để chuẩn bị cho các hoạt động Open Day diễn ra ngày 21/12 tới tại Hà Nội, Đà Nẵng và Quy Nhơn. Theo thông tin được chia sẻ, trong các ngày này, campus sẽ mở cửa đón học sinh, sinh viên từ nhiều nơi đến tham quan, check-in và tham gia các hoạt động trải nghiệm cuối năm.