Suneo mỏ nhọn, hay khoe khoang trong Doraemon có một bí mật khiến fan bất ngờ

Doraemon là một trong những bộ truyện tranh gắn bó bền bỉ nhất với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả. Từ những tập truyện mỏng, những khung hình quen thuộc cho đến loạt phim hoạt hình chiếu đi chiếu lại suốt nhiều năm, thế giới của chú mèo máy đến từ tương lai đã trở thành ký ức chung của không ít người. Các nhân vật trong truyện vì thế cũng trở nên quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người.

Thế nhưng ngay cả với những fan Doraemon lâu năm, vẫn có một chi tiết khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, đó là Suneo thực ra không phải con một. Đọc truyện, mọi người thường nghỉ nhà Suneo chỉ có Suneo và ông bà Honekawa, nhưng thực tế Suneo còn có một người em trai ruột, chỉ là cậu bé này hiếm khi xuất hiện nên dễ bị lãng quên.

Nhiều người nghĩ Suneo là con một, nhưng thực ra không phải đâu (Ảnh: Pinterest)

Người em ấy có tên là Sunetsugu Honekawa. Khác với Suneo lúc nào cũng thích phô trương đồ mới, khoe chuyến du lịch xa xỉ hay tỏ ra "trên cơ" so với bạn bè, Sunetsugu lại được xây dựng với hình ảnh khá hiền lành và lễ phép. Cậu bé không sống cùng gia đình ở Nhật Bản mà ở New York với một người họ hàng, vì vậy sự xuất hiện của Sunetsugu trong mạch truyện chính khá ít ỏi. Chính điều này khiến không ít khán giả xem Doraemon suốt nhiều năm mà vẫn tin rằng Suneo là con một.

Mỗi lần Sunetsugu xuất hiện, người xem dễ nhận ra sự đối lập thú vị giữa hai anh em. Nếu Suneo thường nói nhiều, thích khoe và đôi khi có phần "làm quá" thì Sunetsugu lại ngây thơ, ngoan ngoãn và ít thể hiện cái tôi.

Em trai của Suneo đang sống ở Mỹ với bác họ (Ảnh: Doraemon Wiki)

Một số tạo hình khác của Sunetsugu (Ảnh: Doraemon Wiki)

Cậu bé này thường tin vào những câu chuyện mà Suneo kể, kể cả khi đó là những màn phóng đại quen thuộc của cậu anh. Sự tương phản này không chỉ tạo nên nét chấm phá cho nhân vật phụ Sunetsugu mà còn khiến hình ảnh Suneo trở nên đa chiều hơn. Phía sau một cậu bé hay bị gắn mác "khoe của" vẫn là một người anh trong gia đình, có mối quan hệ thân thiết với em trai mình.

Chi tiết Suneo có em trai cũng gợi ra một lát cắt rất đời thường mà Doraemon luôn khéo léo lồng ghép. Trong cùng một gia đình, anh em có thể lớn lên với những tính cách hoàn toàn khác nhau. Không ai giống ai và cũng không thể dùng một khuôn mẫu để đánh giá tất cả. Suneo có thể ồn ào, thích thể hiện, còn Sunetsugu lại trầm hơn và hiền hơn, nhưng cả hai đều là những đứa trẻ đang lớn lên theo cách riêng của mình.

Có lẽ chính những chi tiết nhỏ như vậy đã khiến Doraemon trở thành một bộ truyện sống lâu trong lòng độc giả. Dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, người ta vẫn có thể phát hiện ra những "bí mật" thú vị, những góc nhìn mới về các nhân vật quen thuộc.