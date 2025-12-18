Ngành học có tỷ lệ việc làm cao nhất trường ĐH top đầu Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp toàn làm công ty nước ngoài, thu nhập siêu khủng

Mới đây, trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024, trong đó nhiều ngành ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm ở mức rất cao chỉ sau thời gian ngắn ra trường. Giữa bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, AI dần thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và khái niệm “việc làm ổn định” không còn như trước, những con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý của phụ huynh, học sinh và cả xã hội.

Trong số đó, không thể không kể đến ngành Kinh tế Quốc tế. Đây là một trong những ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao nhất tại trường Đại học Kinh tế. Cụ thể, với 288 sinh viên tốt nghiệp, ngành Kinh tế Quốc tế ghi nhận 175 sinh viên phản hồi khảo sát, trong đó 98,86% đã có việc làm hoặc tiếp tục học tập, chỉ sau thời gian ngắn rời giảng đường.

Đáng nói hơn, phần lớn sinh viên có việc làm trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuyên ngành được đào tạo, từ doanh nghiệp tư nhân, cơ quan nhà nước cho đến các công ty có yếu tố nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên làm việc trong khu vực tư nhân và doanh nghiệp quốc tế cũng chiếm ưu thế, cho thấy mức độ “ăn khớp” giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024

Vậy ngành này hot thế nào mà bạn trẻ nào cũng mong muốn tìm hiểu? Cùng khám phá nhé!

Đôi nét về ngành Kinh tế Quốc tế

Nếu bạn đang tìm một ngành học vừa hiểu về kinh tế vừa mở ra cơ hội làm việc toàn cầu, Kinh tế Quốc tế chính là lựa chọn lý tưởng. Ngành này tập trung vào cách vận hành của thị trường thế giới, các mối quan hệ thương mại, đầu tư và giao thương giữa các quốc gia. Học Kinh tế Quốc tế, bạn không chỉ tiếp cận các con số GDP khô khan mà còn hiểu được các chiến lược xuất nhập khẩu, quản trị tài chính quốc tế và chính sách kinh tế của từng nước. Nói một cách dễ hiểu, đây là ngành giúp bạn “đọc sổ tay toàn cầu” của nền kinh tế.

Một điều thú vị là sinh viên Kinh tế Quốc tế không chỉ học lý thuyết suông. Các môn học thường đi kèm với case study, thảo luận nhóm và các dự án thực tế, giúp bạn áp dụng kiến thức vào đời sống. Bạn sẽ được phân tích biểu đồ, dự báo xu hướng thị trường và đánh giá rủi ro đầu tư, từ đó hình thành tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các môn ngoại ngữ là một phần không thể thiếu. Tiếng Anh là cơ bản, nhưng nhiều trường còn khuyến khích học thêm tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Pháp để sẵn sàng bước vào môi trường quốc tế.

Kinh tế quốc tế phù hợp với ai thích công việc có yếu tố nước ngoài. (Ảnh minh hoạ: The New York Times)

Hiện nay, nhiều trường đại học danh tiếng ở Việt Nam đào tạo ngành này, chẳng hạn Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại hay Đại học Kinh tế TP.HCM. Các trường này đều có chương trình kết hợp lý thuyết và thực hành, nhiều lớp còn mở cơ hội cho sinh viên tham gia trao đổi quốc tế, thực tập tại doanh nghiệp đa quốc gia và làm việc với các case study thực tế từ thị trường. Nếu bạn muốn trải nghiệm môi trường năng động, tiếp xúc với kiến thức toàn cầu và rèn luyện ngoại ngữ, đây thực sự là môi trường phù hợp.

Ngành Kinh tế Quốc tế không chỉ giúp bạn hiểu về kinh tế mà còn trang bị kỹ năng mềm cực xịn, từ thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm đến tư duy chiến lược. Đây là những “vũ khí” quan trọng để bạn tự tin bước ra thế giới, đồng thời tạo nền tảng để phát triển lâu dài trong sự nghiệp.

Cơ hội việc làm và mức lương

Một trong những lý do khiến nhiều bạn chọn ngành Kinh tế Quốc tế là cơ hội nghề nghiệp cực rộng. Sinh viên tốt nghiệp không bị giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể. Bạn có thể thử sức ở ngân hàng, các tập đoàn đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu, các tổ chức phi chính phủ, công ty logistics hay các cơ quan chính phủ. Ngay cả những bạn muốn trải nghiệm làm việc nước ngoài, ngành này cũng mở ra vô vàn cơ hội, từ châu Á, châu Âu đến Mỹ Latinh.

Ngoài ra, mức lương của ngành Kinh tế Quốc tế cũng rất hấp dẫn, đặc biệt nếu bạn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia hoặc ngân hàng lớn. Sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, tùy năng lực và vị trí làm việc. Với những người có kinh nghiệm 2 đến 5 năm, con số này có thể tăng lên 30-50 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu bạn đảm nhận vai trò quản lý hoặc chuyên viên phân tích tại các doanh nghiệp quốc tế. Đối với những bạn có khả năng ngoại ngữ tốt và sẵn sàng đi thực tập hay làm việc tại nước ngoài, mức thu nhập còn có thể cao hơn nữa, cộng thêm cơ hội thăng tiến nhanh và tích lũy kinh nghiệm toàn cầu.

Nếu giỏi, bạn sẽ có thu nhập cực khủng. (Ảnh minh họa: Canva)

Ngành này cũng giúp bạn rèn luyện tư duy toàn cầu, khả năng phân tích dữ liệu, đọc hiểu báo cáo kinh tế và đưa ra dự báo thị trường. Đây là những kỹ năng cực kỳ giá trị, không chỉ giúp bạn tìm được việc tốt mà còn là hành trang để phát triển sự nghiệp lâu dài. Nhiều bạn học Kinh tế Quốc tế chia sẻ rằng sau vài năm, họ có thể chuyển sang các vị trí quản lý, tư vấn chiến lược hoặc tham gia các dự án kinh tế quốc tế với mức thu nhập và môi trường làm việc rất hấp dẫn.

Nói tóm lại, Kinh tế Quốc tế là ngành học vừa hấp dẫn về kiến thức, vừa thực tế về cơ hội nghề nghiệp và thu nhập. Bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học tập năng động, rèn luyện kỹ năng mềm, tiếp xúc với kinh tế toàn cầu và mở rộng mối quan hệ quốc tế. Ngành này không chỉ giúp bạn phát triển tư duy logic và chiến lược mà còn mở ra cánh cửa để trở thành phiên bản tự tin, năng động và có khả năng “cân mọi thị trường” trong tương lai.