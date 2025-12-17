Thí sinh Olympia từng bị loại tiếc nuối, 12 năm sau xuất hiện trong 1 khung hình khiến ai cũng ngưỡng mộ, giờ đang làm giám đốc

Các thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia luôn thu hút sự chú ý của dân mạng, bất kể là người giành vòng nguyệt quế hay chỉ dừng chân ở các vòng thi. Mỗi khi họ chia sẻ hình ảnh hay kỷ niệm ngày còn đi thi, cộng đồng lại xôn xao, tò mò, chứng tỏ sức hút bền bỉ của chương trình dù đã hơn 25 mùa trôi qua.

Mới đây, cái tên khiến cộng đồng mạng chú ý là Nguyễn Tiến Đạt - chàng trai đến Quảng Ninh, từng đại diện Trường THPT Hoàng Hoa Thám tham gia Olympia năm thứ 14 (2013). Dù chỉ dừng chân ở vòng thi tháng ở vị trí về nhì với 230 điểm, Tiến Đạt vẫn để lại ấn tượng với hình ảnh một nam sinh thông minh, điềm đạm và rất lễ phép.

Tiến Đạt hồi thi Olympia năm 2013 (Ảnh: Chụp màn hình)

Một hình ảnh khác thời còn đi học của chàng trai Quảng Ninh (Ảnh: FBNV)

Điều khiến Tiến Đạt hot trở lại không phải vì điểm số Olympia ngày xưa, mà là màn “lột xác” ngoạn mục của anh chàng sau 12 năm. Hình ảnh gầy nhom ngày còn ngồi trên ghế nhà trường giờ đây được thay bằng ngoại hình chững chạc, phong thái tự tin và đầy cuốn hút.

Được biết, sau khi rời Olympia, Tiến Đạt chọn Học viện Tài chính - một trong BIG4 đào tạo kinh tế hàng đầu cả nước, làm nơi gửi gắm 4 năm thanh xuân. Bước vào môi trường đại học, anh sớm nhận ra “giỏi thôi chưa đủ”, từ đó bắt đầu thay đổi bản thân, cân bằng giữa học tập và các hoạt động cá nhân, từ rèn luyện thể thao cho tới học kỹ năng mềm.

Tiến Đạt tham gia lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Tài chính hồi năm 2023 (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở đó, chàng trai Quảng Ninh còn thử sức với vai trò người mẫu catwalk, tham gia các CLB nghệ thuật và giành nhiều giải thưởng đáng nể như Top 5 Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính, Top 3 You Can 2016...

So với cậu học trò nhỏ nhắn, gắn bó với sách vở ngày nào, Tiến Đạt của hiện tại đã hoàn toàn khác. Không chỉ có vậy, anh còn là Founder/Manager của một công ty chuyển tiền quốc tế, vẫn giữ lối sống năng động, chăm chỉ rèn luyện bản thân và thường xuyên lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Ảnh: FBNV

Tiến Đạt của hiện tại đã hoàn toàn khác so với Tiến Đạt 13 năm trước (Ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, Tiến Đạt còn góp mặt trong chương trình kỷ niệm 25 năm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia . Khung hình này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng, vừa gợi nhớ hình ảnh nam sinh thông minh năm nào, vừa khiến mọi người bất ngờ với phong thái trưởng thành, cuốn hút hiện tại của anh.

Tiến Đạt tham gia lễ kỷ niệm 25 năm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia (Ảnh: FBNV)

Ở một diễn biến khác, một chi tiết thú vị mà dân mạng đặc biệt chú ý là trang cá nhân của Tiến Đạt vẫn để ở trạng thái “độc thân”. Anh chàng còn rất thích nấu ăn và thường xuyên khoe những bữa ăn tự tay chuẩn bị trên mạng xã hội.

Tiến Đạt rất thích nấu ăn (Ảnh: FBNV)

Giỏi giang, đẹp trai, lại còn độc thân, chắc đây là tín hiệu mừng cho nhiều người đúng không nào?

Tổng hợp