Có những người mẹ thực sự không coi cư dân mạng là người ngoài!

Dù con cái có lớn đến đâu, trong mắt nhiều bà mẹ, con vẫn mãi là "đứa trẻ chưa chịu lớn". Không ít người trưởng thành thừa nhận, chỉ cần về nhà, được mẹ dỗ dành đôi câu, là lại có cảm giác mình bé lại, được vỗ về, được an ủi. Cảm giác ấy đôi khi rất dễ chịu.

Nhưng "làm trẻ con" cũng cần có giới hạn. Khi đã đến một độ tuổi nhất định, con cái không thể mãi sống trong vai trò của một đứa trẻ vô tư, càng không thể bị đối xử như trẻ nhỏ theo cách phản cảm hoặc thiếu chuẩn mực. Có những điều, nếu vượt quá ranh giới, sẽ không còn là yêu thương nữa.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một bà mẹ chia sẻ rằng con trai mình đang học lớp 7, mỗi lần đi học về việc đầu tiên là thay... quần hở đáy để mặc trong nhà. Không chỉ dừng lại ở việc than phiền "không biết bao giờ con mới bỏ được thói quen này", người mẹ còn chụp ảnh và đăng công khai, kèm theo giọng điệu nửa đùa nửa khoe, rồi hỏi cư dân mạng cách "cai" cho con.

Những hình ảnh người mẹ đăng tải gây ra nhiều tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

Thực tế, nếu là trẻ 2, 3 tuổi, việc hỏi cách bỏ bỉm hay quần hở đáy còn có thể chấp nhận. Nhưng với một học sinh lớp 7 - độ tuổi đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm lý, việc mặc quần hở đáy trong sinh hoạt đã là điều không phù hợp. Việc phụ huynh chụp ảnh, đăng tải công khai và xem đó như một câu chuyện vui để "khoe" lại càng khiến nhiều người lo ngại.

Không ít cư dân mạng mỉa mai rằng người mẹ này đúng là "không coi dân mạng là người ngoài", chuyện riêng tư đến mức này cũng mang lên cho thiên hạ xem. Người lớn có thể lướt qua rồi cười, nhưng nếu bạn bè, thầy cô của cậu bé vô tình nhìn thấy, hậu quả tâm lý sẽ ra sao? Sự xấu hổ, mặc cảm hay tổn thương đó, liệu có ai gánh thay cho đứa trẻ?

Nhìn kỹ hơn, nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở chính phụ huynh. Quần hở đáy vốn chỉ dành cho trẻ nhỏ, thường nên bỏ từ khi lên 3, lên 4. Một đứa trẻ có thể mặc đến tận lớp 7 không phải vì "không bỏ được", mà là vì người lớn chưa từng muốn đặt ra ranh giới. Thậm chí, nếu không có sự cho phép hoặc chủ động từ gia đình, rất khó để một học sinh ở độ tuổi đó vẫn còn quần áo kiểu này trong tủ đồ.

Cách người mẹ chụp ảnh con trai, chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy một điều đáng lo hơn, đó là người này không nhìn cậu bé như một thiếu niên đang lớn, mà vẫn xem con như một đứa trẻ con mãi mãi. Trong khi đó, chính giai đoạn này lại là lúc trẻ cần được tôn trọng cơ thể, quyền riêng tư và cảm xúc nhiều nhất.

Câu chuyện này gợi ra một vấn đề lớn hơn trong việc nuôi dạy con: ranh giới giữa yêu thương và xâm phạm. Cha mẹ có thể yêu con, nhớ con bé bỏng ngày nào, nhưng không thể lấy tình cảm đó làm lý do để phớt lờ sự trưởng thành của con. Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, việc giáo dục giới tính, ý thức về cơ thể và quyền riêng tư không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc.

Cha mẹ cần hiểu về khái niệm ranh giới khi giáo dục con cái (Ảnh minh họa: Naver)

Giáo dục giới tính không chỉ là nói về sinh lý, mà còn là dạy trẻ biết đâu là vùng riêng tư, ai được phép nhìn, ai không; điều gì có thể chia sẻ, điều gì cần được giữ lại cho riêng mình. Quan trọng hơn, chính cha mẹ phải là người làm gương trong việc tôn trọng những ranh giới đó.

Trẻ con lớn lên từ cách người lớn đối xử với chúng. Khi cha mẹ không coi trọng ranh giới, trẻ sẽ khó học được cách tự bảo vệ mình. Khi sự "đáng yêu" bị đặt sai chỗ, nó có thể trở thành gánh nặng tâm lý kéo dài nhiều năm sau này.

Nuôi dạy con giống như gieo hạt. Gieo sự tôn trọng thì sẽ gặt lại sự tự tin. Gieo sự tùy tiện, coi nhẹ ranh giới, thì những rắc rối về sau có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi.

