Con của Nobita và Shizuka được tiết lộ sau hơn 50 năm

Trong thế giới của những fan trung thành với Doraemon, từng chi tiết nhỏ, từng nhân vật đều được săn lùng, bàn luận kỹ lưỡng. Trong bức tranh gia đình Nobita và Shizuka tương lai, Nobisuke xuất hiện như một nhân vật vừa quen vừa lạ. Cậu là con trai của Nobita và Shizuka. Ngay từ khi còn nhỏ, Nobisuke đã mang nhiều nét tính cách giống bố, đặc biệt là sự ương ngạnh và quyết tâm làm theo ý mình.

Cậu học hành không xuất sắc, điểm số thường lẹt đẹt, giống như Nobita thời còn bé. Tuy nhiên, khác với bố mình, Nobisuke lại có một “tính cách độc lập” hơn hẳn, đó là cậu hay bắt nạt con của Suneo và con của Jaian. Người hâm mộ không khỏi bật cười khi nhận ra, những ai từng bắt nạt Nobita, giờ đây con của họ lại phải đối mặt với con trai của Nobita, tức Nobisuke.

Nobisuke thừa hưởng trọn tính cách của bố.

Tính cách của Nobisuke cũng khiến các fan để ý. Cậu ương ngạnh, quyết liệt và luôn kiên định với những gì mình muốn làm, y hệt như ông bố Nobita ngày xưa. Ngoại hình của Nobisuke khiến nhiều người phải giật mình vì quá giống bố. Cậu sở hữu gương mặt, dáng người y hệt Nobita thuở bé, đến mức Shizuka nhiều lần nhầm lẫn giữa cha và con. Điểm khác biệt duy nhất là Nobisuke không đeo kính. Nhìn cậu, không ai có thể phủ nhận “cái máu Nobita” chảy trong từng đường nét.

Mối quan hệ giữa Nobisuke và Nobita cũng được xây dựng rất khéo trong truyện, làm bật lên bài học và trải nghiệm của các thế hệ. Nobita ở tương lai là một người cha cực kỳ nghiêm khắc và Nobisuke thường xuyên bị Nobita trách mắng vì lười học, ham chơi, đôi khi còn “bất trị”. Điều này khiến nhiều fan nhớ lại Nobita của ngày xưa - một cậu bé hay phạm lỗi, hay trốn học, hay đi chơi quên giờ. Có thể thấy, Nobita nghiêm khắc với Nobisuke không chỉ vì kỷ luật mà còn vì nỗi sợ lịch sử lặp lại. Có vẻ như Nobita không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của chính mình. Ngược lại, Nobisuke cũng không thiếu sự nổi loạn. Giống như Nobita hồi nhỏ, Nobisuke ghét việc bị bố bắt học và bị cấm đi chơi, đến mức cậu viết cả một cuốn nhật ký than phiền về điều đó.

Shizuka trong vai trò mẹ cũng được khắc họa tinh tế. Cô luôn quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng Nobisuke hết mực. Tuy nhiên, cô cũng không quên mắng mỏ cậu khi cần.

Nobisuke là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Nobita và Shizuka.

Tóm lại, Nobisuke là một phiên bản “đầy đủ Nobita” nhưng lại được thừa hưởng những nét cá tính riêng, từ sự ương ngạnh đến cách ứng xử với bạn bè và cha mẹ. Qua Nobisuke, fan hâm mộ như được chiêm nghiệm một bức tranh gia đình Nobita - Shizuka vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, đầy ắp những câu chuyện vui nhộn nhưng cũng sâu sắc. Chính nhờ những chi tiết nhỏ nhưng được “chắt lọc” cẩn thận, Nobisuke không chỉ là con trai của Nobita, mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trong vũ trụ mà các fan đã yêu mến suốt nhiều thập kỷ.