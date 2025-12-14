Nhân vật phụ quyền lực nhất Doraemon: Cứ xuất hiện là Nobita mất sạch hào quang, không cần bảo bối cũng "áp đảo"

Trong thế giới Doraemon, Nobita thường được xem là nhân vật chính trung tâm với hình ảnh một cậu bé hậu đậu, yếu ớt và luôn cần đến sự giúp đỡ của mèo máy đến từ tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh Nobita lại tồn tại một nhân vật phụ gần như lặng lẽ, ít xuất hiện nhưng mỗi lần bước vào câu chuyện đều khiến vị thế của Nobita trở nên mờ nhạt. Nhân vật đó chính là Dekisugi Hidetoshi.

Dekisugi không phải kiểu nhân vật gây chú ý bằng sự ồn ào hay những tình huống kịch tính. Cậu xuất hiện với tần suất vừa phải, lời thoại không nhiều, hành động cũng rất điềm đạm. Thế nhưng, chỉ cần Dekisugi có mặt, người xem lập tức nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa cậu và Nobita. Trong khi Nobita thường xuyên gặp rắc rối trong học tập lẫn cuộc sống, Dekisugi lại thể hiện hình ảnh của một học sinh gần như hoàn hảo. Cậu học giỏi đều các môn, có tư duy logic tốt, khả năng tự học cao và luôn giữ thái độ lịch sự, khiêm tốn với mọi người xung quanh.

Dekisugi không những đẹp trai mà học còn cực giỏi.

Điều khiến Dekisugi trở nên đặc biệt không nằm ở thành tích học tập đơn thuần, mà ở cách cậu thể hiện năng lực của mình. Dekisugi không khoe khoang, không so sánh bản thân với người khác và cũng không tìm cách trở thành trung tâm của câu chuyện. Khi được thầy cô hoặc bạn bè nhờ giúp đỡ, cậu sẵn sàng hỗ trợ một cách tự nhiên. Khi không được chú ý, cậu vẫn giữ thái độ bình thản. Chính sự âm thầm ấy lại vô tình khiến hình ảnh của Dekisugi càng trở nên nổi bật, đồng thời làm lộ rõ sự chênh lệch giữa cậu và Nobita.

Trong nhiều tình huống, Dekisugi xuất hiện như một minh chứng sống cho việc không cần đến bảo bối hay phép màu vẫn có thể giải quyết vấn đề. Cậu có thể tự học, tự nghiên cứu và tự tìm ra lời giải cho những bài toán khó. Ngược lại, Nobita thường xuyên rơi vào trạng thái bối rối và chỉ có thể trông cậy vào Doraemon. Sự tương phản này khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi về vai trò của Nobita khi đứng cạnh một nhân vật có năng lực toàn diện như Dekisugi.

Điều đáng nói là Dekisugi không hề có ý cạnh tranh hay làm lu mờ Nobita. Cậu luôn cư xử tử tế, thậm chí chủ động rủ Nobita cùng học tập hoặc tham gia các hoạt động chung. Tuy nhiên, chính sự tử tế ấy lại khiến Nobita cảm thấy tự ti hơn. Nobita không thể đổ lỗi cho Dekisugi, bởi Dekisugi không làm gì sai. Cậu chỉ đơn giản là giỏi, và sự giỏi đó tồn tại một cách hiển nhiên.

Mỗi lần cậu xuất hiện là khiến Nobita bị lu mờ.

Xét ở một góc độ khác, Dekisugi đại diện cho kiểu người nỗ lực bền bỉ và có kỷ luật từ sớm. Cậu không cần sự trợ giúp từ tương lai, cũng không cần những cơ hội đặc biệt để chứng minh bản thân. Dekisugi học tập và trưởng thành bằng chính năng lực của mình. Trong khi đó, Nobita lại là hình ảnh của một đứa trẻ luôn được trao thêm cơ hội sau mỗi lần thất bại, nhưng lại hiếm khi tự mình đứng dậy nếu thiếu sự hỗ trợ.

Sự tồn tại của Dekisugi vì thế trở thành một tấm gương phản chiếu những điểm yếu lớn nhất của Nobita. Nobita không thiếu cơ hội học tập hay tình cảm từ gia đình và bạn bè. Điều cậu thiếu chính là tính tự giác và khả năng tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Mỗi lần Dekisugi xuất hiện, câu chuyện như vô tình nhấn mạnh sự phụ thuộc của Nobita vào Doraemon và các bảo bối thần kỳ.

Tuy nhiên, Dekisugi cũng có giới hạn riêng của mình. Cậu là một nhân vật gần như không thay đổi xuyên suốt câu chuyện. Dekisugi giỏi từ đầu và vẫn giỏi cho đến cuối. Cậu không có nhiều biến cố, không có hành trình vượt qua thất bại hay khủng hoảng cá nhân. Chính vì vậy, Dekisugi khó trở thành nhân vật chính, bởi câu chuyện cần sự phát triển, va vấp và trưởng thành. Nobita, dù yếu kém, lại có không gian để thay đổi và học hỏi, dù quá trình đó diễn ra chậm chạp và không ít lần nhờ đến phép màu.

Cuối cùng, Dekisugi vẫn đứng ở vị trí của một nhân vật phụ, lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, mỗi lần cậu có mặt, hình ảnh của Nobita lại trở nên mong manh hơn. Dekisugi không cần tranh giành vai trò trung tâm, cũng không cần thể hiện bản thân quá mức. Sự tồn tại của cậu đủ để đặt ra một câu hỏi lớn cho người xem về giá trị của nỗ lực cá nhân và giới hạn của phép màu trong hành trình trưởng thành.