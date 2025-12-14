Chi tiết phương án sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT TPHCM để lấy ý kiến góp ý từ các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các trường ĐH và các cơ sở giáo dục liên quan trên địa bàn TPHCM.

Theo dự thảo, đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường, gồm Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại 1 trường, gồm: Trường ĐH Sài Gòn (sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn). Giữ nguyên 6 Trường CĐ.

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP HCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do: Các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.

Sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể:

TRƯỚC SẮP XẾP SAU SẮP XẾP STT Tên trường cao đẳng STT Tên trường trung cấp STT TÊN TRƯỜNG 1 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương 1 Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM 2 Trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng tàu 3 Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM 1 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương 2 Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM 2 Trường Trung cấp nghề Quang Trung 4 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 3 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương 3 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 5 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM 4 Trung cấp Trần Đại Nghĩa 4 Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa 5 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 6 Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn 6 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo 5 Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn 7 Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh 7 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 8 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM 6 Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ 9 Trường Trung cấp nghề Củ Chi 8 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 10 Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn 7 Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM 9 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 11 Trường Trung cấp Thông tin truyền thông 8 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 10 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM 12 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) 9 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương (thuộc Sở Xây dựng) 11 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM 13 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh 14 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 12 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM 15 Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương 11 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM 13 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Sáp nhập vào Trường Đại học Sài Gòn 16 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố 12 Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) 17 Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (thuộc BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao)



Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý, gồm: Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Suleco.

Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau sắp xếp, còn 21 đơn vị (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm: 3 trường ĐH, 17 trường CĐ, 1 trường trung cấp (trực thuộc Sở GD-ĐT).

Theo phương án sắp xếp, sáp nhập, TPHCM sẽ giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT: Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 02 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục.

Giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý. Việc thành lập các trường mới sẽ theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.

Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.



STT Tên đơn vị (Trước sắp xếp) STT Tên đơn vị (Sau sắp xếp) Tổng cộng: 41 Tổng cộng: 37 1 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 1 Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn 2 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 3 Trung tâm GDTX Chu Văn An 2 Trường Trung học nghề Chu Văn An 4 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 5 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 6 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn 3 Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn 7 Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) 8 Trung tâm GDTX Gia Định 4 Trường Trung học nghề Gia Định 9 Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu 5 Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu 10 Trung tâm GDTX - hướng nghiệp Vũng Tàu 6 Trường Trung học nghề Vũng Tàu 11 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức 7 Trường Trung học nghề Châu Đức 12 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc 8 Trường Trung học nghề Xuyên Mộc 13 Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ 9 Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ 14 Trung tâm GDTX Phú Mỹ 10 Trường Trung học nghề Phú Mỹ 15 Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương 11 Trường Trung học nghề Bình Dương 16 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An 12 Trường Trung học nghề Thuận An 17 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An 13 Trường Trung học nghề Dĩ An 18 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên 14 Trường Trung học nghề Tân Uyên 19 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát 15 Trường Trung học nghề Bến Cát 20 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo 16 Trường Trung học nghề Phú Giáo 21 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng 17 Trường Trung học nghề Dầu Tiếng 22 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng 18 Trường Trung học nghề Bàu Bàng 23 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức 19 Trường Trung học nghề Thủ Đức 24 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 20 Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc 25 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 21 Trường Trung học nghề Vĩnh Hội 26 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 22 Trường Trung học nghề Bình Tây 27 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 23 Trường Trung học nghề Tân Thuận 28 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 24 Trường Trung học nghề Chánh Hưng 29 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 25 Trường Trung học nghề Hòa Hưng 30 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 26 Trường Trung học nghề Hòa Bình 31 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 27 Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây 32 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Phú 28 Trường Trung học nghề Tân Phú 33 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Bình 29 Trường Trung học nghề Tân Bình 34 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận 30 Trường Trung học nghề Phú Nhuận 35 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh 31 Trường Trung học nghề Bình Thạnh 36 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Gò Vấp 32 Trường Trung học nghề Gò Vấp 37 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Tân 33 Trường Trung học nghề Bình Tân 38 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè 34 Trường Trung học nghề Nhà Bè 39 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Củ Chi 35 Trường Trung học nghề Củ Chi 40 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Cần Giờ 36 Trường Trung học nghề Cần Giờ 41 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh 37 Trường Trung học nghề Bình Chánh Như vậy, sau sắp xếp, còn 256 đơn vị sự nghiệp công lập (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm 236 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, 3 trường ĐH, 17 trường CĐ trực thuộc UBND TPHCM.

