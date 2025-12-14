Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"

Có thể nói, trong hành trình chinh phục một công việc mơ ước, CV chính là “tấm vé đầu vào” quan trọng bậc nhất. Trước khi gửi hồ sơ đến bất kỳ nhà tuyển dụng nào, việc chuẩn bị một bản CV chỉn chu, rõ ràng và đủ sức gây ấn tượng luôn là yêu cầu không thể bỏ qua. Ngay cả Bill Gates - một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới cũng từng bắt đầu từ điểm xuất phát quen thuộc ấy. Ông cũng từng là một người trẻ đi tìm công việc phù hợp, cũng phải ngồi hoàn thiện CV để chứng minh năng lực của bản thân.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau bản CV của Bill Gates từ gần 50 năm trước. Chỉ cần lướt qua những gì được ghi trong hồ sơ này, không ít người đã phải “đứng hình” trước loạt thành tích ấn tượng và để lại chung một nhận xét: “Với CV thế này mà không trở thành tỷ phú thì đúng là quá phí”.

Chiếc CV 50 năm trước của Bill Gates.

Cụ thể, trong thời gian theo học tại Đại học Harvard, Bill Gates đạt điểm tuyệt đối ở nhiều môn học chuyên ngành như Cấu trúc hệ điều hành, Quản lý cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính, Trình biên dịch… Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ông còn từng làm lập trình viên tại TRW System Group ở Vancouver - công ty phát triển các hệ thống không gian phục vụ cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự. Bên cạnh đó, Bill Gates cũng thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình như FORTRAN, COBOL, ALGOL…

Một chi tiết khiến dân mạng đặc biệt chú ý trong CV gần 50 năm tuổi của Bill Gates chính là mức thu nhập khủng ngay từ khi còn rất trẻ. Theo hồ sơ, năm 1974 ông đã kiếm được khoảng 12.000 USD và nếu tính theo sức mua đến năm 2025, con số này tương đương khoảng 78.858 USD - mức thu nhập rất ấn tượng với bất kỳ sinh viên năm nhất nào.

Để dễ hình dung hơn trong tiền Việt, lấy mức quy đổi khoảng 26.350 VND cho mỗi 1 USD là tỷ giá tham khảo phổ biến ở cuối năm 2025 thì khoản thu nhập đó vào khoảng hơn 2,07 tỷ VNĐ.

Bill Gates xuất sắc từ khi còn là sinh viên.

Nếu đặt trong bối cảnh thời điểm đó, số tiền này còn vượt xa giá trị trung bình của một căn nhà ở nước ngoài, khiến nhiều người xem và bảo rằng với mức thu nhập như vậy, “sinh viên Bill Gates” thời ấy không chỉ sống tốt mà còn cực kỳ “đỉnh” ngay từ đầu. Đây là điều mà nhiều người trẻ hiện nay vẫn ao ước!

Không chỉ gây ấn tượng về thành tích, cách trình bày CV của Bill Gates cũng rất mạch lạc. Ông bắt đầu bằng các thông tin cá nhân cơ bản như tuổi, chiều cao, cân nặng, trường đại học theo học. Tiếp đó là mục tiêu nghề nghiệp, trong đó Bill Gates xác định rõ mong muốn trở thành chuyên viên phân tích hệ thống hoặc lập trình hệ thống. Phần sau của CV tập trung vào thành tích học tập, các kỹ năng đã tích lũy, danh sách ngôn ngữ lập trình thành thạo và cuối cùng là kinh nghiệm làm việc thực tế.

Sự thành công của Bill Gates là do quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Từ một bản CV giản dị nhưng đầy chất lượng của gần 50 năm trước, Bill Gates đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về tinh thần nỗ lực và chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai. Theo Forbes, tính đến thời điểm hiện tại, Bill Gates sở hữu khối tài sản trị giá 124,1 tỷ USD và nằm trong top những người giàu nhất thế giới.