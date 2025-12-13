Lễ tốt nghiệp tại ngôi trường có khuôn viên nghìn tỷ, không gian và chất lượng đều 5 sao

Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần rộn ràng, mới đây, Lễ tốt nghiệp tháng 12/2025 của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - ngôi trường vốn nổi danh với khuôn viên được đầu tư lên đến 165 triệu USD đã diễn ra với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Những chiếc áo tốt nghiệp, những chiếc mũ cử nhân được trang trí độc đáo, những cái ôm vội sau lễ, tiếng máy ảnh lách tách và cả sự hồi hộp xen lẫn háo hức của sinh viên khi bước lên sân khấu nhận bằng..., tất cả tạo nên một buổi lễ khép lại hành trình đại học của hơn 600 tân cử nhân và thạc sĩ đầy ý nghĩa.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong khuôn viên đạt chuẩn QS 5 sao của BUV. Đây là đợt tốt nghiệp tiếp nối lễ tháng Tư, quy tụ sinh viên đến từ 13 chương trình đào tạo khác nhau, trải dài từ kinh doanh, tài chính, công nghệ đến các ngành sáng tạo, du lịch - dịch vụ. Trong đó có các chương trình do Đại học London, Đại học Staffordshire cấp bằng, cùng những ngành học do chính BUV đào tạo và cấp bằng.

Với nhiều sinh viên, đây không chỉ là một buổi lễ, mà là cột mốc đánh dấu việc chính thức rời giảng đường để bước sang một giai đoạn mới.

Điểm nổi bật của thế hệ tốt nghiệp năm 2025 nằm ở chất lượng học thuật ổn định và chiều sâu nghiên cứu. Khoảng 30% sinh viên đạt loại First Class - mức Xuất sắc với toàn bộ môn học đạt trên 70/100 điểm trong suốt chương trình, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và tiệm cận tỷ lệ trung bình tại Vương quốc Anh theo thống kê của Cơ quan Giáo dục Đại học Anh Quốc.

Không chỉ dừng lại ở thành tích tốt nghiệp, các bạn sinh viên BUV còn gây ấn tượng với những bước khởi đầu trong sự nghiệp đầy chủ động. Được biết, sau khi rời giảng đường, các bạn chọn nhiều hướng đi khác nhau. Khoảng 20% tiếp tục theo học các chương trình sau đại học tại những trường đại học danh tiếng thế giới như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Đại học St. Andrews, Monash hay Đại học Sydney... - những cơ sở giáo dục nổi tiếng với tiêu chuẩn học thuật khắt khe.

Trong khi đó, gần 50% đã có việc làm trước thời điểm nhận bằng. Họ gia nhập các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Vinamilk, Techcombank, Vingroup, Panasonic, YouTube, Boston Consulting Group (BCG), KPMG, EY, SSI, Gameloft… Đây đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kiểm toán, công nghệ, truyền thông và tiêu dùng.

Bên cạnh học tiếp hay đi làm, hơn 20% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp. Một số dự án được ươm mầm ngay từ khi còn đi học, như Young Vitality - mô hình chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh hay 204 Production - agency truyền thông tập trung vào nhiếp ảnh và video. Những dự án này phản ánh xu hướng sinh viên sớm thử nghiệm, va chạm với thực tế thay vì chờ đến khi tốt nghiệp.

Chia sẻ tại buổi lễ, thủ khoa Cử nhân Kế toán và Tài chính Đoàn Thùy Dương cho biết điều cô và các bạn nhận được từ BUV không chỉ là tấm bằng Anh Quốc, mà còn là cách tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin khi bước vào môi trường cạnh tranh. Mỗi người có lựa chọn riêng, nhưng đều mang theo hành trang là nền tảng học thuật và trải nghiệm tích lũy trong suốt những năm đại học.

Tham dự buổi lễ, Ngài Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh - đánh giá cao vai trò của BUV trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Ông bày tỏ kỳ vọng thế hệ sinh viên tốt nghiệp năm 2025 sẽ tiếp tục kết nối tri thức, đóng góp tích cực cho xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Những thành tựu của lứa sinh viên tốt nghiệp 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của BUV - đơn vị giáo dục duy nhất tại Việt Nam xây dựng thành công mô hình Chuẩn chất lượng Ba cấp độ (Triple Quality Assurance). Theo đó, BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận đạt kiểm định quốc tế, đồng thời là trường đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN đạt chứng nhận toàn diện của QAA. Trên bình diện quốc tế, BUV duy trì chứng nhận QS 5 Sao trong 6 năm liên tiếp.

Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV khẳng định sinh viên tốt nghiệp từ BUV bước vào thị trường lao động với lợi thế rõ rệt về nền tảng học thuật chuẩn Anh, năng lực tiếng Anh học thuật và tư duy toàn cầu. Cùng quan điểm, Giáo sư Phil Allmendinger - Phó Hiệu trưởng (Học thuật) Đại học London đánh giá cao nỗ lực của sinh viên BUV trong các chương trình đào tạo được kiểm định nghiêm ngặt, đồng thời nhấn mạnh thế giới ngày nay cần những tân khoa biết tư duy phản biện, hành động có trách nhiệm và dẫn dắt bằng tầm nhìn.

Khép lại lễ tốt nghiệp, mỗi sinh viên rời BUV với một hướng đi khác nhau, nhưng đều mang theo điểm chung là sự chủ động, bản lĩnh và sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, đúng chuẩn những "trái tim sư tử"!