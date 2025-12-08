Nhân vật "yếu nhất" Doraemon lộ diện, hóa ra không phải là Nobita

Đa số người hâm mộ loạt truyện tranh và phim hoạt hình kinh điển Doraemon đều mặc định rằng Nobita là nhân vật yếu kém và thất bại nhất, với điểm số tệ hại, kỹ năng thể thao kém cỏi và sự lười biếng vô đối. Tuy nhiên, trong một tập truyện ít người nhớ từng xuất hiện một nhân vật được cho là còn "thua" cả Nobita, đó là một cậu bé chuyển trường tên Tame-kun.

Nhiều người nghĩ rằng Nobita là nhân vật yếu nhất Doraemon, nhưng thực tế không phải vậy

Tame-kun là một học sinh chuyển trường đến lớp của Nobita. Cậu bé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì bất cứ tài năng nổi trội nào. Ngược lại, Tame-kun được mô tả là một học sinh gần như không có điểm nào vượt trội so với Nobita: thành tích học tập kém hơn, kỹ năng thể thao cũng tệ hơn.

Sự xuất hiện của Tame đã tạo ra một phản ứng tâm lý đáng chú ý ở Nobita. Vốn dĩ luôn là người đứng cuối cùng trong mọi bảng xếp hạng, Nobita bỗng nhiên tìm thấy một người bạn đồng trang lứa mà cậu có thể "nhìn xuống". Điều này đã mang đến cho Nobita một cảm giác ưu việt giả tạo mà trước đây cậu chưa từng có.

Cậu bé chuyển trường Tame-kun thậm chí còn tệ hơn cả Nobita

Trong các tương tác với Tame, Nobita bắt đầu thể hiện sự kiêu ngạo một cách vô thức. Cậu bé tận hưởng cảm giác là người giỏi hơn và thường xuyên có những lời nói, hành động mang tính chế giễu hoặc mỉa mai người bạn mới của mình, dù có thể không cố ý.

Điều đáng nói là, trước khi Doraemon can thiệp bằng các món bảo bối giúp Nobita nhận ra hành vi của mình, Nobita hoàn toàn không ý thức được rằng hành động đó là một hình thức kỳ thị hoặc sự bóp méo tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ" sang thành "tự hào vì còn có người tệ hơn mình".

Tập truyện này thực sự gây ấn tượng sâu sắc vì tính chân thực của nó. Nó phơi bày một khía cạnh tâm lý phổ biến trong cuộc sống: xu hướng tìm kiếm những người hoặc những khía cạnh yếu kém hơn mình để tự cảm thấy hài lòng, tự an ủi về vị trí hiện tại của bản thân. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở trường học mà còn tồn tại trong môi trường đại học, nơi làm việc và cả ngoài xã hội.

Sự xuất hiện của Tame-kun mang lại nhiều bài học

Câu chuyện về Tame mang đến một bài học nhân văn sâu sắc.

Chúng ta cần tự hỏi bản thân: Liệu chúng ta có đang vô tình hoặc cố ý tìm kiếm những người yếu thế hơn mình, hoặc tìm kiếm những khuyết điểm của người khác để làm thước đo cho hạnh phúc hoặc sự tự tin của bản thân không? Liệu việc đó có mang lại niềm vui thực sự và bền vững không?

Hạnh phúc và lòng tự trọng chân thật không nên được xây dựng trên sự bất hạnh, kém cỏi của người khác. Khi Nobita tìm thấy sự ưu việt trong sự thất bại của Tame, cậu bé đang làm méo mó mục tiêu phát triển bản thân của chính mình. Thay vì tập trung cải thiện điểm số để vượt qua Shizuka hay Dekisugi, Nobita lại mãn nguyện với việc vượt qua người yếu nhất.

Cuối cùng, giá trị của một người không nằm ở việc họ đứng trên ai, mà ở việc họ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự yếu kém của người khác không phải là lý do để ta dừng lại, càng không phải là công cụ để ta tự tôn vinh mình. Nếu ta phải so sánh, hãy luôn so sánh với phiên bản tốt nhất của chính mình trong quá khứ để có động lực tiến lên.