Đi làm xa, mẹ mở camera ra ngắm con rồi bật khóc khi chứng kiến hành động bố mẹ chồng làm với con mình

Không bậc cha mẹ nào muốn xa con. Thế nhưng vì mưu sinh, nhiều người buộc phải rời quê, để con lại cho ông bà chăm sóc với nỗi day dứt khó nói thành lời. Người mẹ sống tại Bình Hương, Giang Tây (Trung Quốc) trong câu chuyện dưới đây có lẽ hiểu rõ hơn ai hết cảm giác ấy.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị phải rời quê đến tỉnh khác làm việc và gửi con gái cho bố mẹ chồng trông nom. Mỗi ngày, khi công việc đỡ bận, chị thường mở ứng dụng kết nối camera ở nhà chỉ để nhìn con vài phút hoặc gọi video nói chuyện cho vơi nỗi nhớ.

Một buổi sáng, chị mở camera như thường lệ nhưng lại thấy cảnh tượng khiến mình rơi nước mắt. Qua màn hình giám sát, chị nhìn thấy mẹ chồng dậy từ rất sớm nấu bữa sáng cho cháu. Trong lúc cháu ngồi ăn, bà tranh thủ nhẹ nhàng buộc tóc cho cô bé. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bà đưa cháu ra sân, còn ông nội là người đèo cháu đến trường trên chiếc xe đạp cũ đã theo ông suốt nhiều năm.

Qua camera, người mẹ thấy cảnh bố mẹ chồng mình chăm lo cho cháu

Từ bữa ăn đến chải tóc, chuẩn bị quần áo sách vở tới trường

Sự chỉn chu, tận tụy và trìu mến của ông bà dành cho cháu khiến người mẹ nghẹn lại. Chị vừa thương con vì xa mẹ, vừa xúc động vì con gái đang nhận được tình yêu thương đủ đầy từ gia đình. Khoảnh khắc ấy giúp chị yên tâm hơn với lựa chọn đi làm xa và biết ơn bố mẹ chồng vì đã chăm cháu như chăm chính con mình.

Chị vô cùng xúc động trước sự tận tụy, quan tâm của bố mẹ chồng

Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động và chia sẻ trải nghiệm tương tự. Ngay cả những gia đình sống cùng con mỗi ngày cũng thừa nhận không phải lúc nào họ cũng có đủ thời gian trọn vẹn dành cho con, đôi lúc cảm thấy áy náy vì sự bận rộn của mình. Họ hiểu rằng trẻ thiếu sự gắn kết và cảm giác an toàn có thể chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa.

Từ câu chuyện này, nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi: Làm sao để trẻ vẫn cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn, ngay cả khi cha mẹ không thể ở bên cạnh thường xuyên?

1. Tạo thời gian chất lượng bên con

Dù ngày thường bận rộn, nhưng những khoảnh khắc rảnh rỗi cần được biến thành thời gian thật sự kết nối. Một buổi dã ngoại cuối tuần, cùng đọc truyện trước khi ngủ hay phụ nhau nấu bữa tối đều giúp trẻ cảm nhận rõ sự quan tâm của cha mẹ.

2. Duy trì liên lạc mỗi ngày

Video call, tin nhắn hay những lời chúc buổi sáng, buổi tối là cách giúp trẻ cảm thấy luôn được nhớ đến. Dù khoảng cách xa, sự chủ động kết nối sẽ tạo ra cảm giác gần gũi không kém gì ở cạnh nhau.

3. Tin tưởng và phối hợp với người chăm sóc

Cha mẹ cần trao đổi thường xuyên với ông bà hoặc người giữ trẻ để thống nhất cách nuôi dạy. Khi người chăm sóc được ghi nhận và cảm ơn, bầu không khí giáo dục của trẻ sẽ ổn định và tích cực hơn rất nhiều.

4. Lắng nghe cảm xúc của trẻ

Khuyến khích trẻ kể về niềm vui, nỗi buồn hay những điều khiến chúng lo lắng trong ngày. Điều này không chỉ giúp trẻ rèn kỹ năng diễn đạt mà còn xây dựng sự tin tưởng giữa cha mẹ và con.

5. Giữ thói quen và nguyên tắc ổn định

Trẻ cảm thấy an toàn nhất khi cuộc sống có nề nếp: giờ ăn, giờ ngủ, thời gian học tập… Sự nhất quán giúp trẻ hiểu điều gì được mong đợi và hình thành cảm giác trật tự trong cuộc sống.

6. Khích lệ và công nhận nỗ lực của trẻ

Một lời khen đúng lúc, một cái ôm, hay phần thưởng nhỏ đều là động lực để trẻ cố gắng. Sự ghi nhận cho thấy cha mẹ luôn dõi theo và tự hào về con.

Suy cho cùng, điều trẻ cần nhất không chỉ là người chăm sóc mà là tình yêu thương và sự đồng lòng trong gia đình. Cha mẹ ở xa hay gần không quan trọng bằng cách họ nuôi dưỡng sự kết nối với con. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương vô điều kiện, đó chính là nền tảng giúp chúng lớn lên khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc.