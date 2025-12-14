Hành động KỲ LẠ của đứa trẻ trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều phụ huynh lo sợ: "Rất nguy hiểm. Con mình cũng bị, may phát hiện kịp thời"

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một bé mẫu giáo trong giờ ngủ trưa bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Trong khi các bạn xung quanh đều ngủ say, bé lại liên tục đưa một tay lên cao, tay còn lại dùng ngón trỏ vuốt vào lòng bàn tay, động tác giống hệt hành vi "lướt điện thoại".

Người đăng kèm chú thích: "Đừng cho con xem điện thoại nữa các bố mẹ ơi". Ngay lập tức, đoạn clip thu hút hàng nghìn bình luận và tranh luận từ phía phụ huynh.

Không ít cha mẹ bày tỏ sự lo lắng, thậm chí cho biết mình từng trải qua tình huống tương tự. Một phụ huynh chia sẻ: "Rất nguy hiểm. Con nhà em cũng chớm bị và đã phát hiện kịp thời không cho dùng nữa. Mắt nháy liên tục, thi thoảng lên giường ngủ còn quệt như vậy. Nghỉ là khỏi. Nên các bố mẹ chú ý ạ, không nặng lên thành tic là khổ lắm". Nỗi lo này nhận được nhiều lượt đồng tình, cho thấy sự cảnh giác ngày càng cao của phụ huynh trước tình trạng trẻ tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử.

Nhưng cũng có ý kiến phản biện: "Không thể qua một video mà kết luận con nghiện điện thoại", việc đánh giá vội vàng dễ gây hiểu nhầm: "Thật ra qua một video chưa thể nói bé nghiện điện thoại. Có thể bé đang học theo người lớn hoặc nghịch ngợm bình thường. Bé lướt như vậy như một trò chơi chứ không phải dấu hiệu gì nghiêm trọng".

Thậm chí, có người còn so sánh với tuổi thơ của mình từng tưởng tượng ngón tay biến thành xe tăng, máy bay… Trẻ con có 1001 trò, đôi khi người lớn nhìn rồi gán ghép.

Nhiều chuyên gia tâm lý từng chỉ ra: hành vi "mô phỏng" (imitation) là một phần trong quá trình phát triển bình thường của trẻ. Trẻ học bằng cách nhìn và làm theo những hành động của người lớn. Nếu bé từng thấy ai đó lướt điện thoại, việc bé bắt chước lại, kể cả trong lúc buồn ngủ cũng không quá bất thường.

Tuy nhiên, việc trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều vẫn là vấn đề đáng lo thật sự. Một số trẻ có thể hình thành thói quen vô thức, từ đó gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý và khả năng tập trung. Ở nhiều gia đình, smartphone trở thành "bảo mẫu tạm thời" giúp trẻ ngoan ngoãn ăn hoặc ngồi yên. Nhưng hậu quả đi kèm lại không nhỏ: rối loạn giấc ngủ, giảm tương tác, lệ thuộc màn hình.

Nếu bé thật sự dùng điện thoại quá nhiều, cha mẹ cần giảm thời gian tiếp xúc và theo dõi các biểu hiện bất thường. Nếu chỉ là hành động bắt chước, thì không nên gán nhãn "nghiện" khiến bố mẹ hoang mang không cần thiết.

Và quan trọng nhất: hình ảnh trẻ nhỏ cần được bảo vệ, tránh việc chia sẻ công khai trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự và sự riêng tư của gia đình.

Một video vài giây không thể khẳng định điều gì, nhưng lại nhắc chúng ta nhớ rằng: mỗi hành vi nhỏ của trẻ đều phản chiếu thế giới người lớn. Cha mẹ cần tỉnh táo, quan sát kỹ, nhưng cũng cần bình tĩnh và thấu hiểu, để không vô tình đẩy con vào những lo lắng không đáng có.