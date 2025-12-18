Hàn Quốc: Tranh cãi về việc bãi bỏ kỳ thi đại học

Kỳ thi CSAT có độ khó cao và thiếu tính thực tế gây ra nhiều tranh cãi.

Đây được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới, bên cạnh gaokao của Trung Quốc.

Kỳ thi đại học Hàn Quốc năm 2025 bị chỉ trích là quá khó và thiếu tính thực tiễn. Dù các quan chức coi thi khẳng định không có sai sót, nhiều chuyên gia đã lên tiếng phản bác. Một giáo sư nhân văn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang cho rằng câu hỏi số 17 trong phần thi tiếng Hàn không có đáp án đúng, trong khi câu 24 phần tiếng Anh đã nhận được hơn 300 đơn khiếu nại chính thức.

Tranh cãi không chỉ giới hạn trong nước. Truyền thông quốc tế, trong đó có BBC, cũng mô tả phần thi tiếng Anh có độ khó quá cao. Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc đề thi khó hay dễ, mà ở chỗ CSAT ngày càng xa rời chương trình học chính thức và mục tiêu giáo dục cốt lõi.

Nhiều người đã phân tích phần thi tiếng Anh và kết luận rằng khoảng 40% câu hỏi đọc hiểu vượt quá mức độ khó cao nhất của các sách giáo khoa tiếng Anh trung học phổ thông hiện hành.

Những người chỉ trích kỳ thi CSAT cho rằng, trong kỷ nguyên AI, một kỳ thi dựa chủ yếu vào câu hỏi trắc nghiệm với một đáp án đúng duy nhất không còn phù hợp để đánh giá năng lực toàn diện của học sinh.

Áp lực thời gian và tư duy “chọn đáp án đúng” có thể giúp sàng lọc thí sinh, nhưng lại khó nuôi dưỡng các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề phức tạp và khả năng hình thành quan điểm độc lập.

Làn sóng phản đối đã thúc đẩy những đề xuất cải cách. Giám đốc Sở Giáo dục Seoul, ông Jung Keun-sik, đã công khai đề xuất loại bỏ dần kỳ thi CSAT.

Theo lộ trình mà ông đưa ra, đến năm 2033, tất cả các bài kiểm tra của trường và CSAT sẽ chuyển sang hình thức đánh giá tuyệt đối, đồng thời mở rộng các bài kiểm tra viết và luận. CSAT có thể bị bãi bỏ hoàn toàn vào năm 2040, nhường chỗ cho một hệ thống tuyển sinh dựa trên hồ sơ học sinh, phỏng vấn và các hình thức đánh giá đa dạng hơn, với quyền tự chủ lớn hơn dành cho các trường đại học.

Đằng sau các đề xuất cải cách là áp lực nhân khẩu học ngày càng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc và Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc, số học sinh 18 tuổi có ý định vào đại học đã giảm mạnh, từ hơn 820 nghìn người năm 2000 xuống khoảng 456 nghìn người hiện nay. Dự kiến đến năm 2040 chỉ còn gần 260 nghìn người. Trong bối cảnh “dân số học đường co hẹp”, một hệ thống tuyển sinh khắc nghiệt dựa trên một kỳ thi duy nhất càng bộc lộ nhiều bất cập.

15 nhà giáo dục cấp cao ký tên gửi thư lên Tổng thống Hàn Quốc. Các tác giả chỉ trích CSAT là một bài kiểm tra "xếp hạng", đặt nặng việc phân loại học sinh thay vì phục vụ giáo dục. Theo họ, trong khi chính phủ đặt tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, các trường học vẫn bị trói buộc bởi lối học thuộc lòng và luyện trắc nghiệm lỗi thời của thế kỷ 20.