Làm 5 hành động này vào dịp cuối năm chứng tỏ EQ thấp

Cuối năm luôn là thời điểm mọi người nhìn lại một năm đã qua, đặt mục tiêu cho năm mới và chuẩn bị tinh thần bước sang trang mới. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng khoảng thời gian này để trưởng thành hơn về mặt cảm xúc.

Thực tế, nếu bạn thường làm 5 hành động sau đây vào cuối năm, điều đó đang tố cáo chỉ số EQ - tức trí tuệ cảm xúc của bạn đang ở mức khá thấp và bạn cần phải thay đổi trước khi bước vào năm mới.

1. Liên tục than vãn về mọi chuyện đã xảy ra trong năm

Một người có EQ cao biết cách nhìn nhận thất bại, sai lầm hay khó khăn như những bài học để rút kinh nghiệm. Trong khi đó, những ai suốt ngày kêu ca, trách móc người khác hoặc than trời trách đất về những gì không như ý, đang lãng phí năng lượng và kéo chính mình vào vòng xoáy tiêu cực. Họ không biết cách kiểm soát cảm xúc và dễ tạo ra áp lực cho cả bản thân lẫn người xung quanh.

2. So sánh bản thân với người khác một cách tiêu cực

Cuối năm, nhiều người có xu hướng lục mạng xã hội, nhìn thành tích của bạn bè, đồng nghiệp hay người nổi tiếng, rồi tự làm mình “khổ” vì cảm giác thua kém. Đây là biểu hiện điển hình của EQ thấp khi không biết kiểm soát được cảm xúc ghen tị, tự ti và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đánh giá từ bên ngoài. Người có EQ cao thì chỉ tham khảo, học hỏi nếu thấy hợp lý, chứ không tự đặt mình vào tâm trạng tiêu cực.

Cuối năm là thời điểm phản chiếu bản thân rõ nhất (Ảnh minh họa: Pinterest)

3. Cố tình phô trương hoặc khoe mẽ thành tích trong năm

Đúng là chia sẻ một vài thành tựu với bạn bè là bình thường, nhưng những người EQ thấp lại biến việc này thành “cuộc thi thành tích” để chứng tỏ bản thân, kể cả khi thành tích đó không hề liên quan đến ai. Hành động này không những gây khó chịu cho người xung quanh mà còn phản tác dụng: thay vì nhận được sự trân trọng, bạn sẽ bị đánh giá là tự cao, thiếu tế nhị.

4. Giữ mãi hận thù, ân oán hoặc bất mãn với người khác

Cuối năm là thời điểm vàng để hàn gắn các mối quan hệ, nhưng nhiều người lại chọn cách bám chặt vào cảm giác bất công, so đo từng chuyện nhỏ. EQ thấp thể hiện rõ qua việc không biết tha thứ, không biết lắng nghe hay đặt mình vào vị trí của người khác. Kết quả là, họ bước vào năm mới với tâm lý căng thẳng, thù hằn, dễ gây xung đột không đáng có.

5. Lười suy nghĩ về mục tiêu, chỉ chăm chăm “sống trôi” theo những gì cũ

Người có EQ cao thường tận dụng khoảng thời gian cuối năm để tự đánh giá, nhận diện cảm xúc, lập kế hoạch phát triển bản thân. Ngược lại, những người EQ thấp thường bỏ qua việc tự nhìn lại, không tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và dễ rơi vào trạng thái trì trệ. Họ không phân biệt được điều gì quan trọng, điều gì nên thay đổi, chỉ đơn giản là để mọi thứ mặc kệ, dẫn đến tình trạng không tiến bộ trong nhiều năm liên tiếp.

Nhìn chung, cuối năm là thời điểm phản chiếu bản thân rõ nhất. Những hành động như than vãn liên tục, ghen tị so sánh, khoe mẽ thành tích, giữ hận thù hay lười tự đánh giá đều cho thấy EQ còn hạn chế. Việc nhận diện sớm những thói quen này không phải để tự trách móc mà là cơ hội để điều chỉnh.

Người có trí tuệ cảm xúc cao biết tận dụng thời điểm này để trau dồi kỹ năng quản lý cảm xúc, mở rộng mối quan hệ tích cực và đặt ra mục tiêu năm mới hợp lý. Nếu bạn còn mắc những lỗi trên, đừng lo, chỉ cần bắt đầu từ việc nhận biết và thay đổi từng bước, EQ sẽ cải thiện, và năm mới sẽ thực sự là khởi đầu mới, không chỉ về thời gian mà còn về trạng thái tinh thần.