Gần cuối năm mà vẫn mắc 5 thói quen này, sang năm học mới chắc chắn gặp "xui", đặc biệt là chuyện học hành

Gần hết năm là thời điểm mọi người bắt đầu tổng kết những gì đã làm, đồng thời đặt ra mục tiêu cho năm mới. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại vô tình “tự hại” mình khi cứ duy trì những thói quen xấu vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trong chuyện học tập. Nếu bạn vẫn đang làm 5 điều sau thì sang năm mới khả năng “xui xẻo” và học tập trì trệ là điều khó tránh khỏi.

1. Trì hoãn mọi việc quan trọng đến phút chót

Đây là sai lầm kinh điển mà nhiều học sinh, sinh viên vẫn mắc. Cuối năm, nhiều bài tập lớn, đề thi thử hay báo cáo học kỳ bị đẩy sang tuần cuối cùng với lý do “còn thời gian mà”. Thực tế, trì hoãn chỉ khiến bạn phải lao vào áp lực dồn dập, dễ mắc lỗi, chất lượng học tập giảm và tinh thần căng thẳng. Người học tập thông minh biết tận dụng từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ, thay vì để mọi thứ chồng chất đến sát deadline.

2. Không tổng kết, đánh giá lại những gì đã học

Cuối năm là thời điểm vàng để nhìn lại cả năm học: môn nào học tốt, môn nào cần cải thiện, phương pháp học nào hiệu quả, phương pháp nào vô dụng. Nếu bạn bỏ qua bước này, sang năm mới bạn sẽ tiếp tục “lặp lại sai lầm cũ”, học mà không biết tiến bộ hay thụt lùi ở đâu. Học sinh có EQ cao sẽ tự nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và điều chỉnh kế hoạch học tập hợp lý, còn người bỏ qua việc tổng kết sẽ dễ hụt hơi ngay từ đầu năm.

Ảnh minh họa: Pinterest

3. Chỉ chăm chăm học theo cảm hứng

Nhiều bạn trẻ cuối năm vẫn còn giữ thói quen học khi “cảm hứng tới” và nghỉ khi “chán”. Đây là một trong những biểu hiện của việc thiếu kỷ luật và EQ thấp trong học tập. Kiến thức không chờ ai, việc học cần sự đều đặn và hệ thống. Học theo cảm hứng khiến bạn bỏ sót kiến thức, không chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng và dễ rơi vào trạng thái “học nhiều mà không tiến bộ”.

4. Lười lên kế hoạch cho năm học mới

Có bạn kết thúc năm chỉ nghĩ “thôi, sang năm tính tiếp”, mà không xây dựng mục tiêu học tập cụ thể, lịch học đều đặn hay phương pháp cải thiện điểm yếu. Hậu quả là sang năm mới, mọi thứ vẫn lộn xộn, không định hướng, dễ bị rơi vào lối mòn và thất vọng với bản thân. Người biết quản lý bản thân sẽ lập kế hoạch chi tiết, chia nhỏ mục tiêu theo từng tháng, từng tuần, để năm mới học tập hiệu quả hơn.

5. Quá sa đà vào giải trí, bỏ bê học hành

Cuối năm là thời điểm các lễ hội, kỳ nghỉ Tết dần tới, cám dỗ từ mạng xã hội, phim ảnh hay trò chơi điện tử rất lớn. Nếu bạn không biết kiểm soát, dành quá nhiều thời gian cho giải trí, học tập sẽ bị “trễ nhịp” và sang năm mới sẽ phải vật lộn để bù lại. Người EQ cao biết cân bằng giữa học và chơi, vẫn tận hưởng thời gian cuối năm nhưng không để nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập.

Nhìn chung, gần hết năm mà vẫn trì hoãn, không tổng kết, học theo cảm hứng, không lập kế hoạch hay quá sa đà vào giải trí, bạn đang tự tạo cơ hội cho năm mới “xui xẻo” trong học tập. Việc nhận diện những thói quen này không phải để tự trách móc, mà là cơ hội để thay đổi.

Một người biết điều chỉnh bản thân, quản lý thời gian, lên kế hoạch cụ thể và học tập có hệ thống sẽ bước sang năm mới với tinh thần chủ động, hiệu quả hơn và thành tích học tập chắc chắn sẽ cải thiện. Cuối năm không chỉ là lúc nhìn lại mà còn là bước chuẩn bị để bạn trở nên tốt hơn trong năm mới, đặc biệt là về học tập.