Con gái lớn bật khóc mách mẹ vì bị em trêu, mẹ Võ Hạ Trâm xử lý theo cách không ai ngờ tới

Mới đây, Võ Hạ Trâm khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ một khoảnh khắc sinh hoạt rất đời thường của hai con nhỏ. Trong đoạn video được đăng tải, chị cả Moon và cậu út Milo ban đầu chơi đùa vô cùng thân thiết, ôm hôn và trêu ghẹo nhau đầy đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, vì Milo còn nhỏ và hiếu động nên đã vô tình tác động mạnh khiến chị gái bật khóc nức nở.

Trước tình huống đó, Võ Hạ Trâm không la mắng hay bênh vực thiên vị con nào. Nữ ca sĩ lựa chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đưa cả hai bé vào phòng thờ để cùng nhau chắp tay lễ Phật.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi sự bình tĩnh và khéo léo của bà mẹ hai con. Đáng chú ý, Võ Hạ Trâm còn hài hước chia sẻ rằng: "Một bé xám hối vì làm chị khóc, một bé thì cầu bình an" , khiến người xem không khỏi bật cười.

Qua cách xử lý này, có thể thấy Võ Hạ Trâm luôn giữ sự công tâm trong việc dạy con. Cô không trách mắng con út chỉ vì bé còn nhỏ, cũng không để con gái lớn ấm ức. Thay vào đó, nữ ca sĩ dạy các con cách nhận lỗi, biết xin lỗi khi làm người khác buồn, đồng thời học cách bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn. Sự nghiêm khắc vừa đủ, xen lẫn nét hài hước tinh tế giúp các bé dễ tiếp thu, không cảm thấy áp lực hay sợ hãi.

Võ Hạ Trâm từng nhiều lần chia sẻ rằng cô chú trọng việc nuôi dạy con bằng sự thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của trẻ. Với cô, những va chạm nhỏ giữa anh chị em là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là cha mẹ đóng vai trò định hướng để các con học được cách yêu thương và nhường nhịn nhau.

Được biết, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ hiện có hai con "lai" đáng yêu là bé Moon và bé Milo. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, nữ ca sĩ thường xuyên ghi lại cảnh hai bé quấn quýt bên nhau.

Tuy vậy, cô cũng không giấu chuyện cậu út Milo rất hiếu động, ngày nào cũng "leo trèo" trên người chị hai, khiến Moon không ít lần bật khóc rồi chạy đi mách mẹ, mách bà. Chính những tình huống chân thực, gần gũi ấy lại khiến nhiều phụ huynh đồng cảm và thêm yêu mến gia đình nhỏ của cô.