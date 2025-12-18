Học sinh, sinh viên cả nước sắp đón tin vui

Thông tin đang nhận được sự quan tâm lúc này chính là học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá tàu điện ngầm, tàu điện trên cao. Theo đó, Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Trước đây, chính sách ưu đãi giá vé dành cho học sinh, sinh viên mới chỉ áp dụng đối với tàu hỏa và xe buýt. Tuy nhiên, trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục vừa được công bố, phạm vi miễn, giảm giá vé đã được mở rộng, bổ sung thêm các loại hình giao thông công cộng như tàu điện trên cao, tàu điện ngầm và phà.

Cụ thể, nội dung dự thảo tập trung điều chỉnh nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm: quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục; nghĩa vụ thông báo chuyển nhượng vốn đối với trường tư thục; rà soát, hoàn thiện quy định về việc phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự; chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang loại hình không vì lợi nhuận; cũng như các chính sách liên quan đến miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng và chế độ học bổng cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo dự thảo, đối với quy trình phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, bước trình hội đồng trường được loại bỏ do các cơ sở giáo dục đại học công lập không còn tổ chức hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Sinh viên được giảm giá vé khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Điều 11 của dự thảo Nghị định quy định học sinh, sinh viên khi sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng sẽ được giảm giá vé đối với các phương tiện như tàu hỏa, xe buýt, tàu điện và phà. Các đơn vị vận tải công cộng có trách nhiệm phát hành vé ưu đãi khi người học xuất trình thẻ hợp lệ.

So với Nghị định số 84/2020/NĐ-CP trước đây vốn chỉ áp dụng chính sách giảm giá vé cho tàu hỏa và xe buýt, dự thảo mới đã bổ sung thêm hai loại hình phương tiện được hưởng ưu đãi là tàu điện (bao gồm tàu điện trên cao, tàu điện ngầm) và phà.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên còn được hưởng chính sách giảm giá khi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, triển lãm. Mức miễn, giảm cụ thể đối với các dịch vụ công cộng này sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ các đối tượng được hưởng học bổng chính sách, gồm sinh viên diện cử tuyển, học sinh dự bị đại học, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp… với mức học bổng từ 80% đến 100% mức lương cơ sở mỗi tháng. Tuy nhiên, dự thảo đồng thời nêu rõ nguyên tắc: người học đang bị kỷ luật buộc thôi học hoặc đình chỉ học tập sẽ không được hưởng các chính sách này.

Đối với học bổng khuyến khích học tập, dự thảo đã điều chỉnh tiêu chí xét cấp cho học sinh trường chuyên và các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, nhằm bảo đảm phù hợp với phương thức đánh giá mới.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa hồ sơ, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền trong thẩm quyền chuyển đổi mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục.