Sân khấu Encore - Nỗi ám ảnh của những thần tượng KPop không thể hát live

Khi ngành công nghiệp KPop đang chứng kiến một làn sóng thần tượng mới ra mắt và loạt nghệ sĩ thành danh quay trở lại, khán giả lại bàn tán về một vấn đề khác, đó chính là chất lượng của những màn trình diễn live. Dù KPop đã trở nên vô cùng hào nhoáng và được quảng bá rộng rãi nhưng nhiều thần tượng vẫn gây thất vọng khi không thể hát trên các sân khấu encore (sân khấu kết màn tại các chương trình âm nhạc).

Theo truyền thống, các sân khấu encore này được coi là màn ăn mừng của các nghệ sĩ với phong cách thoải mái hơn, là cơ hội để họ tương tác và cảm ơn những người hâm mộ. Trong khi các sân khấu chính được dàn dựng tỉ mỉ thì các màn encore lại bao gồm cá tính riêng và sự tương tác trực tiếp giữa các nghệ sĩ.

Gần đây nhất, LE SSERAFIM gây chú ý sau khi leo hạng nhanh chóng trên các BXH với nhiều bản hit như Easy và Smart. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về nhóm không chỉ dừng lại ở sự thành công của bài hát mà còn bởi màn trình diễn live tồi tệ trên sân khấu encore của các show âm nhạc Hàn Quốc. So với bản thu âm hoàn chỉnh, giọng hát của các thành viên bị đánh giá là quá tệ và căng thẳng khiến mối lo ngại về khả năng thanh nhạc của họ tăng cao. Những sân khấu này thực sự bộc lộ mọi khuyết điểm về kỹ năng của các ngôi sao KPop và làm dấy lên những cuộc tranh cãi "nảy lửa" về trình độ âm nhạc của nhóm.

LE SSERAFIM cũng không phải thần tượng duy nhất bị chỉ trích về giọng hát. Trước đó, màn trình diễn encore của TWICE với I Can't Stop Me cũng vấp phải nhiều chỉ trích sau phần thể hiện của thành viên Momo. Thậm chí, ở thời điểm đó, Momo cũng lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang khi hát lệch tông và giọng quá chua trên sân khấu này.

Sự nghiệp của một nghệ sĩ KPop sẽ phụ thuộc vào ngoại hình, khả năng hát và nhảy, kèm theo đó là kỹ năng để mang tới những màn trình diễn khó quên. Do đó, việc một ngôi sao không thể hát khiến khán giả ngày càng thất vọng về khả năng biểu diễn trực tiếp của một số nhóm nhạc.

Sân khấu encore "đáng quên" của Momo - thành viên nhóm nhạc đình đám TWICE. (Ảnh: Show Champion)

Nhiều người hâm mộ bênh vực thần tượng, cho rằng những vũ đạo phức tạp ngăn cản họ thể hiện năng lực thanh nhạc của mình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ thể hiện xuất sắc phần trình diễn của mình. Ví dụ như Baekhyun của EXO nổi tiếng khi có thể hát liên tiếp những nốt cao ngay cả với vũ đạo mạnh. Tương tự, Woohyun của INFINITE có khả năng kiểm soát giọng hát xuất sắc, không để vũ đạo ảnh hưởng tới giọng của mình. Một trường hợp khác là MAMAMOO với toàn bộ thành viên thể hiện tốt kỹ năng thanh nhạc của mình. Những ví dụ này nhắc nhở khán giả rằng tiêu chuẩn cao vốn đã được đặt ra bởi các thế hệ ngôi sao KPop trước đây. Đó là những người đã cố gắng cân bằng giữa việc hát trực tiếp kèm theo thể hiện vũ đạo.

Một số khán giả cho rằng các thần tượng hiện nay quá chú trọng tới ngoại hình và quên mất rằng bản thân là một ca sĩ, rằng họ cần phải có tài năng bên cạnh hình ảnh xinh đẹp. Hơn nữa, tiêu chuẩn hâm mộ của khán giả hiện nay có vẻ như đã giảm so với trước kia, khiến cho quá trình luyện tập trở nên không quá quan trọng và rằng họ chỉ cần có một khuôn mặt hấp dẫn là đủ để được hâm mộ.