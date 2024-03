Giữa bão encore "thảm hoạ", BLACKPINK cùng Jung Kook và loạt sao đình đám bị "réo gọi": Lý do là gì?

Xuất phát với thông điệp đầy ý nghĩa, là món quà tri ân fan khi các nghệ sĩ thắng cúp âm nhạc - sân khấu encore từ lâu đã trở thành đặc sản không thể thiếu của Kpop. Đa số, các nghệ sĩ hát encore phải hoàn toàn "hát chay", thiếu âm thanh hỗ trợ, đôi khi không có cả nhạc nền.

Tuy mang ý nghĩa tích cực, là khoảnh khắc giao lưu giữa idol và người hâm mộ, nhưng encore cũng bất đắc dĩ trở thành bài test vocal. Những năm gần đây, có không ít tranh cãi encore biến sân khấu này thành thử thách với các nhóm nhạc thế hệ mới.

Loạt sao bị "réo gọi" vì thảm hoạ encore

Những ngày qua, LE SSERAFIM phủ sóng khắp mặt báo vì liên hoàn encore bị chê thảm hoạ. Ở năm thứ 3 hoạt động, nhóm nữ nhà HYBE không ít lần bị dân tình "soi" khả năng hát live. Dù được đánh giá có thế mạnh trình diễn, đặc biệt vũ đạo vừa khó vừa phức tạp, nhưng giọng live lại là điểm yếu của LE SSERAFIM.

Encore gây nên cơn bão tranh cãi của LE SSERAFIM

Giọng hát của Sakura trở thành tâm điểm chê bai dạo gần đây

Bắt nguồn từ encore EASY tại M!Countdown hôm 29/2, LE SSERAFIM viral diện rộng nhưng là vì lý do tiêu cực. Dân tình chỉ trích nhóm vì không cải thiện kỹ năng hát, chỉ đứng yên mà vẫn hụt hơi, lệch nhịp. Giọng ca chính Yunjin và Sakura là 2 thành viên mang về nhiều phản ứng tiêu cực nhất. Giữa bão tranh cãi của LE SSERAFIM, loạt sao cũng bị dân tình "réo gọi" trong danh sách thảm hoạ encore.

Encore "thảm hoạ" viral 1 thời của TWICE

Ngoài LE SSERAFIM, những cái tên "nóng" nhất hiện tại phải kể đến TWICE, IVE, (G)I-DLE Shuhua và BTS Jimin. Nếu TWICE bị ví như "người tiên phong" trong tranh cãi encore, đến mức tuột phong độ sự nghiệp vì sân khấu More & More thì Jimin là cái tên gây nên nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Encore Like Crazy của Jimin

Tranh cãi về encore của Jimin là tranh cãi dữ dội nhất năm 2023

Encore Like Crazy tại M!Countdown với topic gây tranh cãi thu về hơn 40 triệu views trên Twitter. Để lộ giọng yếu và mỏng, encore của main dancer nhà BTS bị chê bai một thời gian dài, tạo nên cuộc "khẩu chiến" kịch liệt giữa các Army và antifan.

Shuhua và Sakura trở thành bộ đôi "chúng mình có nhau" một cách trớ trêu vì đều bị chê bai kỹ năng hát

Nhắc đến tranh cãi hát live, không thể bỏ qua "idol tông điếc" Shuhua của (G)I-DLE. Cô nàng không có khả năng cảm âm, vocal yếu và thường phải được các chị em "gánh" phần hát. Cùng với chỉ trích hiện tại hướng về LE SSERAFIM, Shuhua và Sakura trở thành bộ đôi "chúng mình có nhau" một cách trớ trêu vì đều bị chê bai kỹ năng hát.

IVE ở thời kỳ đầu debut cũng khiến người ta bàn luận vì sân khấu encore hụt hơi

Netizen nhận xét, "lỗ hổng vocal" xuất hiện nhiều nhất ở các nhóm nhạc thế hệ mới, đặc biệt là Gen 4 HYBE. Điển hình như LE SSERAFIM và TXT là hai dự án được đào tạo bởi HYBE, cả hai đều để lại ấn tượng tiêu cực khi thực hiện encore. IVE ở thời kỳ đầu debut cũng khiến người ta bàn luận vì sân khấu encore hụt hơi, nhưng theo thời gian đã có sự tiến bộ nhất định.

BLACKPINK, Jung Kook, SEVENTEEN bỗng dưng viral vì hát encore "nuốt mic"

Bên cạnh những sân khấu encore thảm hoạ, dân tình cũng điểm danh nghệ sĩ có phần encore thuyết phục, hát live tặng fan như "nuốt mic". BLACKPINK là cái tên được nhớ đến đầu tiên. Sân khấu encore How You Like That từng làm mưa làm gió năm 2020 bởi giọng live nội lực của các thành viên.

Dù không nghiêm túc đứng hát, sân khấu vẫn hoàn chỉnh khi BLACKPINK cực kỳ tận hưởng âm nhạc. Video encore này thu về gần 35 triệu views trên YouTube - một con số kỷ lục khó vượt qua.

How You Like That BLACKPINK Encore Fancam

Encore gây sốt của BLACKPINK năm 2020

Dù bận đùa giỡn nhưng các thành viên vẫn live "nuốt mic"

Một sân khấu encore gây sốt không kém chính là Jung Kook - Seven. Là ca khúc tiếng Anh hiếm hoi thắng cúp show âm nhạc nội địa, Jung Kook phủ sóng MXH Hàn với màn encore không khác gì biểu diễn trực tiếp. Vừa giao lưu cùng fan vừa thực hiện vũ đạo, Jung Kook thuyết phục người nghe bởi thực lực xứng danh main vocal nhóm nhạc toàn cầu.

Jung Kook hát encore Seven tại Inkigayo

Vừa giao lưu cùng fan vừa thực hiện vũ đạo, Jung Kook vẫn hát trọn vẹn phần encore dù đây là sân khấu solo

Thực lực xứng danh main vocal nhóm nhạc toàn cầu

Sau khi đại hội encore và tranh cãi liên quan đến LE SSERAFIM và dàn idol HYBE nổ ra, SEVENTEEN phủ sóng TikTok bởi loạt video "đào" encore trong quá khứ. Nhiều người còn cho rằng, SEVENTEEN là nhóm nhạc hiếm hoi từ HYBE có thể tận hưởng encore bởi dàn vocal chất lượng và hùng hậu.

HOT - SEVENTEEN Encore

Không chỉ có đến 5 thành viên thuộc vocal team, một số nhân tố như Hoshi, Mingyu,... cũng được đánh giá cao về giọng hát dù đảm nhận vai trò dancer - rapper. Những màn encore của SEVENTEEN đều diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái. 13 thành viên vừa "tấu hài" với fan vừa khoe giọng live nội lực đáng ngưỡng mộ.

SEVENTEEN phủ sóng TikTok bởi loạt video "đào" encore trong quá khứ

Ngoài ra, các fan Kpop cũng hoài niệm về gen 2 Kpop, khi mà tiêu chuẩn đánh giá của công chúng với vocal idol còn rất khắt khe. Những nhóm nhạc hàng đầu như TVXQ, BIGBANG, SNSD, 2NE1,... dường như rất hiếm khi gây tranh cãi hát live.