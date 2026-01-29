Rộ tin dâu cả nhà Beckham được bố tỷ phú cho 26 tỷ mỗi tháng, giàu có nên chẳng ngại đối đầu bố mẹ chồng?

Giữa tâm điểm rạn nứt với gia đình Beckham, Brooklyn Beckham và vợ - ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz - bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh tại San Ysidro Ranch (Montecito, California). Từ bữa tối lãng mạn, hầm rượu cổ, đến những khoảnh khắc nằm dài trên giường, dắt chú chó cưng Lamb đi dạo, cặp đôi trẻ thể hiện rõ một cuộc sống bình yên, tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào phía sau.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh Brooklyn khoe những chai rượu phủ đầy bụi thời gian trong hầm rượu của resort. Nổi bật trong đó là chai 1831 Château d'Yquem - được xem là một trong những loại rượu ngọt hảo hạng và đắt nhất thế giới, với giá ước tính khoảng 17.000 bảng Anh/chai (hơn 600 triệu đồng/chai). Bên cạnh còn có một chai vintage 1811, từng được đem ra đấu giá với mức lên tới 75.000 bảng Anh (khoảng 2,6 tỷ đồng). Dù vậy, vẫn chưa rõ Brooklyn - Nicola thực sự sở hữu những chai rượu này hay chỉ đơn giản là chụp ảnh "check-in" trong hầm rượu trứ danh của khách sạn.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola tình tứ check-in cùng chai rượu đắt nhất thế giới (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, chuyến nghỉ dưỡng xa hoa này nhanh chóng bị đẩy vào vòng xoáy tranh cãi khi truyền thông phương Tây đồng loạt nhắc lại tin đồn: Nicola Peltz được cha ruột - tỷ phú Nelson Peltz - chu cấp tới 1 triệu USD mỗi tháng (khoảng 26 tỷ đồng). Thông tin này càng gây chú ý khi được đặt cạnh quan điểm nuôi dạy con của nhà Beckham. Vợ chồng David - Victoria hỗ trợ Brooklyn "khá nhiều tiền nhưng không điên rồ", với mong muốn con trai sớm tự lập.

Dù vậy, mới đây, nguồn tin thân cận với gia đình Peltz đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn. Chia sẻ với HELLO!, người này khẳng định: "Điều đó sai 100%. Trích dẫn kia không có thật. Đây là tin đồn được bịa ra từ hư không". Trước đó, E! News và Page Six cũng đồng loạt dùng những cụm từ mạnh như "100% false" để phủ nhận khoản trợ cấp khổng lồ nói trên.

Rộ tin đồn Nicola nhận trợ cấp 1 triệu đô la mỗi tháng từ người cha tỷ phú (Ảnh: Getty, IGNV)

Trong khi tin đồn tài chính bị bác bỏ, drama gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Brooklyn từng công khai cáo buộc bố mẹ kiểm soát, can thiệp quá sâu vào cuộc sống và đám cưới của anh, thậm chí cho rằng gia đình đã xúc phạm Nicola. Anh khẳng định mình đã tìm thấy "sự bình yên" sau khi cắt đứt và không còn sống trong lo âu như trước.

Trái ngược hoàn toàn, David - Victoria Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper lại xuất hiện đầy đủ tại Paris để dự lễ vinh danh quan trpjng dành cho Victoria. Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong mọi sự kiện gia đình gần đây - từ sinh nhật bố đến các cột mốc quan trọng của mẹ.

Giữa một bên là những bức ảnh tình tứ bên rượu vang trăm năm, một bên là gia đình Beckham "đoàn kết không Brooklyn", câu chuyện của con trai cả nhà Beckham vẫn đang là đề tài khiến dư luận tò mò: đây chỉ là giai đoạn bốc đồng của tuổi trẻ, hay là một vết rạn thật sự khó hàn gắn?