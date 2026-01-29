Hiền Hồ, Á hậu Cẩm Ly đọ sắc dàn sao Việt tại cuộc thi Miss Pickleball hot nhất tuần

Trong hai ngày 28 và 29/01/2026, Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026, sự kiện giao lưu pickleball quốc tế quy mô lớn diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chương trình còn được xem là cú hích mở màn cho năm thể thao 2026, đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn thi đấu và trải nghiệm quốc tế.

Legend Tour 2026 được tổ chức tại hai địa điểm ở TP.HCM. Ngày đầu tiên diễn ra với chuỗi hoạt động giao lưu, minigame và tương tác giữa vận động viên quốc tế, nghệ sĩ và khách mời. Điểm nhấn trong ngày 28/01 là cuộc thi Miss Pickleball, tôn vinh hình ảnh năng động, thời trang và tinh thần tích cực mà bộ môn này mang lại.

Hiền Hồ cùng dàn sao Việt xuất hiện tại cuộc thi Miss Pickleball

Không khí sự kiện càng trở nên sôi động khi có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và KOLs yêu thích bộ môn này. Ca sĩ Hiền Hồ, Á hậu Cẩm Ly - người đanh dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đình Bắc, Em Kim (Say Hi) cùng các gương mặt quen thuộc như Kiều Trinh, Song Dương hay Cao Quyên trực tiếp trải nghiệm, giao lưu và tham gia các hoạt động tương tác cùng cộng đồng. Sự kết hợp giữa thể thao và giải trí tạo nên màu sắc trẻ trung, gần gũi, giúp pickleball tiếp cận rộng hơn với khán giả đại chúng.

Hiền Hồ tham gia Miss Pickleball (Video: Xuân Thịnh)

Sự kiện quy tụ những cái tên đang thi đấu tại PPA Tour (Mỹ), nổi bật là Federico Staksrud - tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới, Tyra Black - Top 4 thế giới nội dung đôi nữ, cùng hai gương mặt trẻ tiềm năng Eric Oncins và Mya Bui. Sự xuất hiện của họ không chỉ mang tính trình diễn mà còn góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cho cộng đồng pickleball Việt Nam.

Song song với các tay vợt quốc tế, Legend Tour 2026 còn là dịp để những vận động viên pickleball trẻ tiêu biểu trong nước thể hiện mình. Các trận đấu giao lưu có sự góp mặt của Ken Tâm, Hùng Anh, Sophia Phương Anh hay Xuân Đức phản ánh rõ sự phát triển nhanh chóng của phong trào pickleball Việt Nam trong thời gian gần đây, từ số lượng người chơi đến chất lượng thi đấu.

Ngày 29/01, sự kiện bước vào cao trào tại WowSport Metropole (Thủ Thiêm) - nơi được kỳ vọng đón hơn 1.000 lượt khách tham dự. Khán giả sẽ được theo dõi các trận đấu giao lưu đỉnh cao, tham gia thử thách kỹ năng và hòa mình vào không gian thể thao hiện đại giữa khu đô thị trung tâm Thủ Thiêm.